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Эстония хочет снабдить ВСУ консервами из мяса кабанов, убитых в борьбе с чумой свиней

Эстония хочет снабдить ВСУ консервами из мяса кабанов, убитых в борьбе с чумой свиней - 31.07.2025 Украина.ру

Эстония хочет снабдить ВСУ консервами из мяса кабанов, убитых в борьбе с чумой свиней

Председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней, сообщает телерадиокомпания ERR,передает 31 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-31T11:24

2025-07-31T11:24

2025-07-31T11:24

новости

эстония

вооруженные силы украины

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"Я предлагаю выкупить у охотников 30 процентов от общего объема отстреленных кабанов, чтобы произвести полмиллиона банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины", - сказал Террас.По его словам, ущерб от уничтоженных в результате болезни животных правительство может компенсировать в размере средней рыночной стоимости. Он добавил, что представит правительству пакет предложений по ограничению распространения болезни и компенсации ущерба.Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда при этом утверждает, что консервы будут производиться только из мяса не зараженных животных, и мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, утилизируется и не пойдет на переработку.По данным ERR, на сегодняшний день вирус африканской чумы свиней распространился по всей Эстонии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, эстония, вооруженные силы украины