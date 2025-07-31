https://ukraina.ru/20250731/1033038052.html

Не только Часов Яр. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии

Не только Часов Яр. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии - 31.07.2025 Украина.ру

Не только Часов Яр. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии

31 июля МО России официально подтвердило освобождение города Часов Яр в ДНР. В Молдавии же несколько последних недель идёт борьба за сохранение гагаузской автономии и демократии как таковой. У обеих этих тем есть общий знаменатель – 98-й гвардейская воздушно-десантная дивизия, освободившая Часов Яр, а 35 лет назад защитившая Гагаузию

2025-07-31T16:00

2025-07-31T16:00

2025-07-31T16:01

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В 1969-93 годах 98-я дивизия базировалась в Бессарабии – и в украинской, и в молдавской частях региона. Местом расположения штаба дивизии и большей части её подразделений являлся город Болград Одесской области.В 1990 году десантникам удалось предотвратить гражданскую войну в южных районах Молдавской ССР и расправу над тюркоязычным православным народом гагаузов.Недовольство гагаузов вызывал принятый в августе 1989 года Верховным Советом Молдавии языковой закон. Согласно ему, статус государственного закреплялся только за молдавским языком, переводившимся на латинскую графику. Ситуацию не сглаживала даже содержавшаяся там оговорка: "Молдавская ССР обеспечивает охрану и развитие языка гагаузской народности, большая часть которой проживает на территории республики".150-тысячную общину гагаузов не устраивало то, что нормативный акт характеризовал её как "народность" (в то время этот этнос обладает литературным языком, полной социальной структурой, относительно многочисленной интеллигенцией, собственной политической элитой). Недовольство вызывало и то, что закон существенно ограничивал возможности немолдавского населения на рынке труда, особенно в сфере управления.Общественные объединения гагаузов стали выступать с инициативами создания национальной автономии. Но они не встретили понимания в Кишинёве.12 ноября 1989 года в городе Комрате состоялся Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа. Он провозгласил Гагаузскую АССР в составе МССР, обратился к высшим органам власти Молдавии и Союза ССР утвердить данное решение. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР прогнозируемо объявил решение антиконституционным.Логика данного вердикта определялась тем, что создание Гагаузской Автономной Республики федерализировало Молдавию и осложняло процесс выхода последней из состава Советского Союза.Новый состав избранного весной 1990 года Верховного Совета Молдавии пошёл по пути реализации программы унионистов (сторонников присоединения Молдовы к Румынии). Была заимствована румынская государственная символика, русскоязычные стали вытесняться из госаппарата. 23 июня Кишинёв провозгласил государственный суверенитет и признал незаконным само образование Молдавской ССР, территория которой до 1940 года принадлежала Румынии.Гагаузская община была очень обеспокоена таким ходом событий, поскольку имела в своё время очень напряжённые отношения с Румынским государством.19 августа на Съезде депутатов Гагаузии всех уровней было принято решение о создании Гагаузской Республики как самостоятельного субъекта СССР. То есть фактически провозглашался выход Гагаузии из состава Молдавии.Незадолго до того посланцы гагаузских районов (Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского) прекратили участвовать в заседаниях парламента Молдовы. На 28 октября 1990 года были намечены выборы высшего органа государственной власти самоопределившейся республики.Кишинёв ответил на эти шаги репрессиями.Произошли аресты ряда активных организаторов гагаузского движения. Было выдвинуто требование отменить намеченные на юге выборы. По мере приближения даты выборов в Верховный Совет Гагаузии политическое противостояние стало перерастать в силовой конфликт.23 октября Народный Фронт Молдовы собрал в Кишинёве многотысячный митинг своих сторонников и объявил о подготовке "Похода справедливости" на гагаузские районы. Началась запись в отряды волонтёров. При содействии органов власти, предприятий и ВУЗов удалось собрать свыше 20 тыс. человек.Гагаузы ответили на это усилением отрядов самообороны, возведением у своих городов и сёл фортификационных сооружений.25 октября премьер-министр Молдовы и по совместительству лидер Народного Фронта Мирча Друк отдал команду к началу похода на Гагаузию. Волонтёры были вооружены преимущественно обрезками арматуры, но их сопровождали подразделения полиции с огнестрельным оружием и лёгкой бронетехникой. Непосредственное управление операцией осуществлял министр внутренних дел Ион Косташ.К вечеру того же дня основные силы карательной экспедиции достигли границ Гагаузии и взяли её в полукольцо (поскольку на юге регион граничит с Украинской частью Бессарабии). В условиях открытости межреспубликанских границ отряды молдавской полиции действовали и на территории Украины.Планировалось, что молдавские колонны войдут в Гагаузию сразу с нескольких сторон. Это грозило кровопролитными столкновениями.Данный вариант развития событий не стал реальностью благодаря вмешательству тогда ещё советских десантников из Болграда.К исходу 25 октября противоборствующие стороны приступили к прощупыванию позиций друг друга. Молдавские волонтёры организовывали разведывательные рейды, гагаузские ополченцы совершали ответные вылазки. Прозвучали первые выстрелы из винтовок и автоматов, а затем и пулемётов.Вечером 26 октября стороны готовились к "генеральному сражению".Верховный Совет Молдовы ввёл на территории гагаузских районов чрезвычайное положение. Согласно ему, приостанавливалась деятельность местных советов, вводились ограничения на проведение массовых мероприятий, передвижение между населёнными пунктами.В Комрате же собрался многолюдный митинг, решавший как противостоять неминуемому вторжению, командиры отрядов самообороны получали последние инструкции по организации обороны.В тот момент, когда напряжение достигло максимума, с юга на территорию Гагаузии въехала разведывательная рота одного из полков 98-й дивизии.Колонна из нескольких боевых машин десанта с семью десятками бойцов проследовала прямо через Комрат. Местные жители восторженно встречали болградских десантников. Женщины плакали и обнимали солдат. Той же ночью советские военные заняли позиции на ключевых коммуникациях между гагаузскими и молдавскими районами Молдавии.В 4 часа утра 27 октября колонны волонтёров под командованием Косташа попытались начать наступление, но упёрлись в блок-посты десантников. В тот же день молдавский парламент принял заявление с осуждением "нарушения территориальной целостности суверенной республики".Москве же было заявлено, что Молдова отказывается от участия в работе над новым Союзным договором. Однако умеренная часть руководства Молдовы с облегчением восприняла такой исход "Похода справедливости" и поставила вопрос об отводе волонтёрских отрядов от границ Гагаузии.Вскоре десантников 98-й дивизии на линии разграничения сменили Внутренние войска МВД СССР во главе с генерал-полковником Юрием Шаталиным. Просьбу о направлении ВВ в район противостояния высказало руководство Молдовы (попутно настаивая на передаче полка ВВ, дислоцированного в Кишинёве, под республиканскую юрисдикцию).3 ноября 1990 года в резиденции президента СССР Михаила Горбачёва состоялась встреча руководителей ССР Молдова, Гагаузии, а также Приднестровья. Было принято решение о создании согласительной комиссии между сторонами конфликта.Верховный Совет Молдовы был вынужден принять закон о гарантиях прав национальных меньшинств. Из нормативных актов исчезла раздражавшая гагаузов характеристика как национальной группы.В дни путча 1991 года произошло новое обострение молдавско-гагаузских отношений. На новые аресты своих лидеров гагаузы ответили блокадой железнодорожного сообщения. Кишинёв вновь был вынужден отступить.Осенью 1991 года был разработан проект закона о статусе Гагауз Ери (Гагаузского края). Новое административно-территориальное образование предлагалось наделить самоуправлением в решении социально-экономических вопросов, языками делопроизводства сделать молдавский, гагаузский и русский. После поражения унионистов на парламентских выборах в Молдавии в начале 1993 года он был воплощён в реальность.Так относительно легко было преодолено молдавско-гагаузское противостояние начало 90-х годов. Вероятно, примирение было бы гораздо более трудным, не предприми вечером 26 октября 1990 года десантники 98-й дивизии 100-километрового марш-броска из Болграда в Комрат и не раздели они противостоящие стороны конфликта.Спустя годы после тех событий "Буджакская" операция обросла массой легенд.К примеру, экс-спикер Верховного Совета Гагаузской Республики и Народного Собрания Гагауз Ери Михаил Кандигелян в своих воспоминаниях сообщает, что марш десантной разведроты не был санкционирован Министерством обороны СССР. Якобы решение принималось командующим дивизией, генерал-майором Валерием Востротиным с подачи начальника штаба, полковника Олега Бабича самостоятельно под предлогом плановых учений.Другая версия, исходящая от гагаузских деятелей, состоит в том, что рейд был устроен под предлогом поиска дезертиров.Однако официальные объяснения между Министерством обороны СССР и руководством Молдовы свидетельствуют, что эта операция проводилась с разрешения Москвы и ставила целью обеспечение безопасности военкоматов в гагаузских районах.Дальнейшая судьба руководителей 98-й гвардейской дивизии ВДВ, возглавивших её "российскую" и "украинскую" части, оказалась весьма символичной.Основная часть парашютно-десантных полков, вместе со штабом дивизии, её знамёнами и наградами в 1992-93 годах была передислоцирована в Российскую Федерацию. Переформированная 98-я дивизия стала базироваться в Иваново и Костроме.Вострокин после учёбы в Академии Генштаба работал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям РФ, возглавлял группировку МЧС во время контртеррористической операции в Чечне. После выхода в отставку дважды избирался депутатом Государственной Думы РФ. В настоящее время является лидером Союза десантников России.Бабич по семейным обстоятельствам остался в Болграде, где возглавил Первую аэромобильную дивизию Украины, созданную на основе оставшейся части 98-й дивизии. В 1998 году он написал рапорт об отставке, а в 2003 году Первая аэромобильная дивизия ВСУ была расформирована.Не так давно 98-я гвардейская дивизия ВДВ вновь пережила "гагаузский" период истории уже на территории России.В 2017-20 гадах её возглавлял этнический гагауз, уроженец Молдавской ССР Николай Чобан. В настоящее время генерал-майор Чобан является заместителем начальника штаба ВДВ России. С 2022 года участвует в СВО, был под Киевом, командовал операциями в Донбассе и в Курской области.

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история, молдавия, 1990-е, болград, гагаузия, история новороссии, история ссср, михаил горбачёв, вдв, народный фронт, бессарабия