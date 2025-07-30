https://ukraina.ru/20250730/tekhnologii-uyazvimost-i-bezopasnost-kak-otvechat-na-khakerskuyu-ataku-na-aeroflot-1066146868.html

Технологии: уязвимость и безопасность. Как отвечать на хакерскую атаку на "Аэрофлот"

Технологии: уязвимость и безопасность. Как отвечать на хакерскую атаку на "Аэрофлот" - 30.07.2025 Украина.ру

Технологии: уязвимость и безопасность. Как отвечать на хакерскую атаку на "Аэрофлот"

Большую часть населения России, как и других развитых стран, составляют городские жители. Такие требования к расселению предъявляла экономика последние двести лет.

2025-07-30T10:35

2025-07-30T10:35

2025-07-30T10:43

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Подумайте, какой процент современных горожан (даже из тех, кто хорошо подготовлен физически), встретившись в борьбе на выживание один на один, даже не с диким, а домашним современным кабаном или быком, останется жив и с мясом. Боюсь, что очень небольшой.А наши дикие предки, практически голыми руками ловили и убивали куда более мощных и опасных диких предков этих животных. Они охотились на пещерного льва и пещерного медведя, на шерстистого носорога и на мамонта. С переменным, конечно успехом, но побеждали чаще. Именно поэтому мы живём, а от объектов охоты наших предков остались только названия.Мы не слабее и не глупее предков, просто не обладаем соответствующими навыками. Они нам ни к чему. Точно так, как нашим предкам-охотникам не были нужны навыки чтения и письма. До изобретения первого алфавита оставались тысячелетия, десятки тысячелетий.Человек отличается от животных тем, что он создан по образцу и подобию Божию. То есть он является не только творением, но и творцом в миниатюре. Человек не может создать вселенную, но может изменять свой мир, делая его более комфортным для себя. С тех пор, как человек взял в руки палку, с тех пор как он сделал первое рубило, первый скребок, первый каменный топор, первое копьё, ещё в виде обожжённой палки, он двинулся по пути создания облегчающих повседневную жизнь технологий.Потом были лук и стрелы, обувь и одежда, хижины вместо пещер и пошло-поехало, с ускорением, вплоть до недавно взломанных серверов "Аэрофлота". Взлом вызвал лёгкую панику и разговоры о том, насколько мы зависимы от технологий вообще и от зарубежных в частности.Вся история человечества – не просто история развития технологий, но ещё и история развития технологий защиты и нападения. Неизвестно, кто первый обратил оружие охоты, против ближнего своего, изобретя, таким образом, войну. Но вслед за этим начали появляться щиты и латы, городские стены и башни. Военные технологии защиты и нападения совершенствовались всё время существования человечества, вплоть до дня, когда были взломаны серверы "Аэрофлота". И собираются совершенствоваться дальше.Правда есть мнение, что эту вакханалию технологического роста надо прекратить. Ведь сквозь дыру в интернете к нам может пробраться смертельный враг и люто нам навредить.Может. Смертельный враг это прекрасно знает ибо испытал на себе. Не успели американцы придумать интерент, как досужие хакеры начали взламывать серверы Пентагона, ЦРУ и прочих ведомств. У нас тогда ещё использовали печатные машинки и скоросшиватели и радовались, что наши секреты под надёжной защитой, не то, что у американцев. Правда потом наше государство (СССР) рухнуло, и американцы получили все наши надёжно защищённые секреты безумно дёшево или даже даром. Главной же причиной падения была технологическая отсталость. Надёжные пишущие машинки и скоросшиватели вдрызг проиграли "ненадёжным" компьютерам ещё до появления интернета.Так мы эмпирическим путём выяснили, что скорость получения и распространения информации важнее надёжности её защиты.До сих пор в мире существует два подхода к защите информации: западный и китайский. Западный базируется на абсолютной открытости, от которой Запад лет двадцать назад отказался и тут же начал проигрывать информационную войну. Китайский в самых разных формах во главу угла ставит изоляцию, по принципу, лучше не получить какую-то информацию вообще, чем рисковать прорывом врага к собственным секретам.История ставила эксперимент неоднократно. Катастрофу, стремящегося к закрытости (хоть и не полной) СССР можно было бы списать на случайность, но у нас есть китайский пример. Минский Китай, будучи ведущей мировой культурной, экономической и технологической державой, в средине XV века провозгласил политику закрытости, чтобы варвары (а для китайцев все некитайцы были варварами) не разлагали высокодуховное и просвещённое китайское общество.Кончилось дело тем, что малочисленные и дикие, но открытые миру кочевники-маньчжуры в первой половине XVII века завоевали Китай со всеми окрестностями. И… продолжили политику закрытости. В результате чего уже к средине XIX века дико отставший культурно и технологически Китай превратился в полуколонию европейских стран и США. От превращения в колонию спасли только размеры. Колонизаторы просто не могли всё это достаточно быстро переварить.Сегодняшнее китайское руководство, вопреки многовековой традиции, пытается преодолевать тенденцию к закрытости. В целом успешно, но в некоторых вопросах (в том же интернете) традиция побеждает. И это может стать для Китая фатальной ошибкой. У нас, правда, любят Китай именно за это хвалить и ставить в пример.Спросите, как же быть, враг, ведь, не дремлет? Пытается максимально нас уязвить, используя все доступные средства и интернет в первую очередь.В первую очередь необходимо оценить риски каждого решения. Например, в вышеприведенном случае с охотой на свинью можно пойти по пути опрощения. Каменный топор сделает любой человек, а для того, чтобы выпустить современное ружьё надо создавать сложную промышленность. Мыться в реке и готовить еду на костре, жить в пещере, а нужду справлять в ближайших кустах значительно надёжнее, чем пользоваться водопроводом, канализацией, газом и электричеством, которые могут в любой момент сломаться, а в случае войны или глобальной катастрофы выйдут из строя гарантированно и навсегда. В магазине в случае апокалипсиса еда кончится гарантированно, а на охоте никогда. Да и вообще жизнь на свежем воздухе закаляет тех кто не умер от простуды и кого не съел медведь.Единственная проблема, для возвращения в этот пасторальный "рай" придётся сократить численность населения раз эдак в десять, если не больше. Миллиарды, живущие на планете, кормятся только благодаря современным технологиям. Средневековое земледелие может прокормить до пятисот миллионов, а охота и собирательство миллионов пять-десять по всей планете.Опять же, деградировать надо согласованно. Так как если кто-то технологии сохранит, то он и станет господином планеты, а остальных (кто уцелеет после прихода "цивилизаторов") будут в зоопарке показывать, кому совсем уж сильно повезёт – выделят резервацию.С другой стороны, у динозавров никаких технологий не было, но глобальный катаклизм всё равно смёл их с лица земли. Так что опрощение от апокалипсиса не спасает – просто снижает уровень жизни до уровня опрощения.Единственный способ, который позволяет более-менее надёжно чувствовать себя в современном мире, который не может не быть информационно и технологически взаимозависимым, иначе остановится развитие – опережать врага. Пока он ползком подбирается к вашим серверам с технологическими и информационным секретами, секреты должны устаревать. То есть, защита не в изоляции, а в скорости развития, увеличивать которую позволяет именно информационная открытость (разумная, понятное дело, превращать интернет в выставку национальных секретов совершенно незачем – не надо упрощать жизнь врагу).Простой пример. Европейцы в XIX веке не делали секрета из своих военных технологий, спокойно продавали любое оружие кому попало. Но японцы, до революции Мэйцзи жившие по китайскому принципу закрытости триста лет совершенствовали аркебузу, доведя её до идеала как раз к тому времени, как у европейцев появились броненосцы и нарезная артиллерия. Зато в конце XIX века, резко сменив концепцию, те же японцы моментально догнали европейцев в промышленном развитии и производстве вооружений.В общем, с тех пор как человек почувствовал себя творцом и вступил в технологическую гонку, он оказался перед необходимостью постоянно опережать врага. Если нет врага реального, то опережать надо врага потенциального, постоянно чувствовать затылком его дыхание. На нынешнем этапе развития любая попытка выскочить из этой гонки ведёт к технологической деградации, а значит поражению. Возможно в будущем будет иначе.Подробнее о ситуации с хакерской атакой на сервера "Аэрофлота" - а статье Павла Котова "Атака на "Аэрофлот": от разговоров о цифровом суверенитете пора переходить к делу"

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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китай, ссср, россия, пентагон, цру, мнения, ростислав ищенко, аэрофлот, хакер