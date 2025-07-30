https://ukraina.ru/20250730/otstuplenie-ukrainskikh-voysk-za-dnepr-pavliv-rasskazal-pro-plany-nato-i-buduschee-oborony-vsu-1066156840.html

Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ

Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру

Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ

Западные аналитики все чаще обсуждают возможность отступления украинских войск за Днепр как единственный способ стабилизировать фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-30T13:07

2025-07-30T13:07

2025-07-30T13:07

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"Штаб европейского командования НАТО давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру", – констатирует эксперт. Этот план предполагает сокращение линии фронта более чем вдвое – с 1100 до 300-400 километров.Особое внимание уделяется публикациям в западных СМИ: "Financial Times прямо указывает на вероятную потерю Украиной Одессы и черноморского побережья", – отмечает Павлив. По его мнению, это свидетельствует о подготовке общественного мнения к болезненным решениям."Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает задачу Запада – оборонять меньший периметр проще", – говорится в одном из докладов, на которые ссылается автор.

https://ukraina.ru/20250730/razvedgruppy-uzhe-vnutri-gennadiy-alekhin-rasskazal-kak-rossiyskie-voyska-zakhodyat-v-kupyansk-1066151096.html

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