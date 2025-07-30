Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
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Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ
Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ
Западные аналитики все чаще обсуждают возможность отступления украинских войск за Днепр как единственный способ стабилизировать фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-30T13:07
2025-07-30T13:07
новости
днепр
украина
одесса
михаил павлив
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вооруженные силы украины
отступление
вс рф
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"Штаб европейского командования НАТО давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру", – констатирует эксперт. Этот план предполагает сокращение линии фронта более чем вдвое – с 1100 до 300-400 километров.Особое внимание уделяется публикациям в западных СМИ: "Financial Times прямо указывает на вероятную потерю Украиной Одессы и черноморского побережья", – отмечает Павлив. По его мнению, это свидетельствует о подготовке общественного мнения к болезненным решениям."Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает задачу Запада – оборонять меньший периметр проще", – говорится в одном из докладов, на которые ссылается автор.
https://ukraina.ru/20250730/razvedgruppy-uzhe-vnutri-gennadiy-alekhin-rasskazal-kak-rossiyskie-voyska-zakhodyat-v-kupyansk-1066151096.html
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новости, днепр, украина, одесса, михаил павлив, нато, вооруженные силы украины, отступление, вс рф, наступление вс рф, главные новости, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, днепр (река), потери всу, потери украины
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Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ

13:07 30.07.2025
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Западные аналитики все чаще обсуждают возможность отступления украинских войск за Днепр как единственный способ стабилизировать фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Штаб европейского командования НАТО давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру", – констатирует эксперт. Этот план предполагает сокращение линии фронта более чем вдвое – с 1100 до 300-400 километров.
Особое внимание уделяется публикациям в западных СМИ: "Financial Times прямо указывает на вероятную потерю Украиной Одессы и черноморского побережья", – отмечает Павлив. По его мнению, это свидетельствует о подготовке общественного мнения к болезненным решениям.
"Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает задачу Запада – оборонять меньший периметр проще", – говорится в одном из докладов, на которые ссылается автор.
"Речь идет не о победе, а о максимальном затягивании агонии украинской государственности", – резюмирует Павлив.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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