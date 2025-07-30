Отступление украинских войск за Днепр: Павлив рассказал про планы НАТО и будущее обороны ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Западные аналитики все чаще обсуждают возможность отступления украинских войск за Днепр как единственный способ стабилизировать фронт. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Штаб европейского командования НАТО давно разработал сценарий отхода украинских войск к условному рубежу по Днепру", – констатирует эксперт. Этот план предполагает сокращение линии фронта более чем вдвое – с 1100 до 300-400 километров.
Особое внимание уделяется публикациям в западных СМИ: "Financial Times прямо указывает на вероятную потерю Украиной Одессы и черноморского побережья", – отмечает Павлив. По его мнению, это свидетельствует о подготовке общественного мнения к болезненным решениям.
"Сокращение подконтрольной Киеву территории лишь упрощает задачу Запада – оборонять меньший периметр проще", – говорится в одном из докладов, на которые ссылается автор.
"Речь идет не о победе, а о максимальном затягивании агонии украинской государственности", – резюмирует Павлив.
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