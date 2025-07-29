Возгорание поезда, поврежденная электроподстанция: ВСУ атаковали регионы РФ - 29.07.2025 Украина.ру
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Возгорание поезда, поврежденная электроподстанция: ВСУ атаковали регионы РФ
Возгорание поезда, поврежденная электроподстанция: ВСУ атаковали регионы РФ - 29.07.2025 Украина.ру
Возгорание поезда, поврежденная электроподстанция: ВСУ атаковали регионы РФ
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 74 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-29T07:44
2025-07-29T07:44
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Из них 43 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 22 над Ростовской, шесть над Калужской, два над Смоленской и один над Ленинградской областями.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона в Кингисеппском районе. Как сообщает канал "SHOT", звук пролета БПЛА над районом был слышен в начале четвертого ночи, затем прогремело минимум два громких взрыва, а в небе была видна яркая вспышка. Пострадавших и разрушений нет.Глава Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале также подтвердил атаку ВСУ.Девять поездов задерживается из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.Южная транспортная прокуратура сообщила в телеграм, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.Кроме прочего, после атаки БПЛА в Ростовской области повреждена электроподстанция, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь."В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь.Также атака со стороны ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа. В результате чего, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась электроэнергии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, ленинградская область, вооруженные силы украины, ржд
Новости, Россия, Ростовская область, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины, РЖД

Возгорание поезда, поврежденная электроподстанция: ВСУ атаковали регионы РФ

07:44 29.07.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Украина.ру
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Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 74 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Из них 43 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 22 над Ростовской, шесть над Калужской, два над Смоленской и один над Ленинградской областями.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение дрона в Кингисеппском районе. Как сообщает канал "SHOT", звук пролета БПЛА над районом был слышен в начале четвертого ночи, затем прогремело минимум два громких взрыва, а в небе была видна яркая вспышка. Пострадавших и разрушений нет.
Глава Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале также подтвердил атаку ВСУ.

"Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО министерства обороны России сбито два беспилотника. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин.

Девять поездов задерживается из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.
Ранее компания сообщала, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БПЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Подчеркивается, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием. Кроме того, железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
Южная транспортная прокуратура сообщила в телеграм, что контролирует ситуацию с задержками поездов. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Кроме прочего, после атаки БПЛА в Ростовской области повреждена электроподстанция, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
"В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал Слюсарь.
Также атака со стороны ВСУ по Донецку в ДНР продлилась около часа. В результате чего, как сообщал Донецкэнерго, больше 100 тысяч жителей города лишилась электроэнергии.
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