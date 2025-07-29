https://ukraina.ru/20250729/dron-s-trotilom-nemetskim-dvigatelem-i-ukrainskimi-nakleykami-sbili-nad-minskom-1066112885.html

Дрон с тротилом, немецким двигателем и украинскими наклейками сбили над Минском

Дрон с тротилом, немецким двигателем и украинскими наклейками сбили над Минском - 29.07.2025 Украина.ру

Дрон с тротилом, немецким двигателем и украинскими наклейками сбили над Минском

Ночью в Минске упал беспилотник с тротилом и поражающими элементами в виде металлических шариков. На нем обнаружили надписи на украинском языке

2025-07-29T14:50

2025-07-29T14:50

2025-07-29T14:50

новости

минск

белоруссия

следственный комитет

беспилотники

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29 июля около 2 часов ночи белорусские расчеты ПВО обнаружили над Минском неопознанный воздушный объект. Его идентифицировали как беспилотник и "посадили" при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал рядом с жилым домом. Об этом сообщили в министерстве обороны Республики Белоруссии."На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз. - Ред.) и саперов проведен осмотр. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - сообщили в Следственного комитете Белоруссии.Беспилотник упал без детонации в западной части города во Фрунзенском районе во дворе жилого дома №72 по улице Матусевича. При падении он повредил несколько припаркованных автомобилей. Рядом с домом нет военных объектов, во дворе находится детский сад и сквер. Пострадавших нет.Следователи опубликовали видео падения и фотографии обломков беспилотника. На дроне обнаружены наклейки с надписями на украинском языке: "Не трогать! Подвижная часть", "А95 и выше Моторное масло "Api (FD)" Смесь 50:1", "Осторожно винт, подвижная часть"По опубликованным фото можно сделать вывод, что беспилотник собран из деталей, произведенных западными компаниями. Среди них:По факту падения БПЛА возбудили уголовное дело. Следователи и белорусские спецслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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новости, минск, белоруссия, следственный комитет, беспилотники