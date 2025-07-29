Дрон с тротилом, немецким двигателем и украинскими наклейками сбили над Минском
© Фото : пресс-служба СК Белоруссии Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
© Фото : пресс-служба СК Белоруссии
Ночью в Минске упал беспилотник с тротилом и поражающими элементами в виде металлических шариков. На нем обнаружили надписи на украинском языке
29 июля около 2 часов ночи белорусские расчеты ПВО обнаружили над Минском неопознанный воздушный объект. Его идентифицировали как беспилотник и "посадили" при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал рядом с жилым домом. Об этом сообщили в министерстве обороны Республики Белоруссии.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз. - Ред.) и саперов проведен осмотр. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - сообщили в Следственного комитете Белоруссии.
Беспилотник упал без детонации в западной части города во Фрунзенском районе во дворе жилого дома №72 по улице Матусевича. При падении он повредил несколько припаркованных автомобилей. Рядом с домом нет военных объектов, во дворе находится детский сад и сквер. Пострадавших нет.
Следователи опубликовали видео падения и фотографии обломков беспилотника. На дроне обнаружены наклейки с надписями на украинском языке: "Не трогать! Подвижная часть", "А95 и выше Моторное масло "Api (FD)" Смесь 50:1", "Осторожно винт, подвижная часть"
© скриншотЧасть сбитого БПЛА в Минске
© скриншот
Часть сбитого БПЛА в Минске
По опубликованным фото можно сделать вывод, что беспилотник собран из деталей, произведенных западными компаниями. Среди них:
- —антенна для спутниковой связи ирландской компании TAOGLAS. Модуль предназначен для связи со спутниками американской фирмы Globalstar,
© пресс-служба СК Белоруссии Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
© пресс-служба СК Белоруссии
Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
- —автопилот производства uAvionix (компания по производству деталей для БПЛА) и CubePilot,
© пресс-служба СК Белоруссии Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
© пресс-служба СК Белоруссии
Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
- —двухцилиндровый двигатель немецкой фирмы 3W Professional GmbH, система зажигания для этого двигателя.
© пресс-служба СК Белоруссии Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
© пресс-служба СК Белоруссии
Сбитый в Минске 29 июля 2025 года БПЛА
По факту падения БПЛА возбудили уголовное дело. Следователи и белорусские спецслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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