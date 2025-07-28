ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ - 28.07.2025 Украина.ру
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ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ
ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ - 28.07.2025 Украина.ру
ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ
Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-28T07:32
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Четыре из них - над территорией Ростовской области и по одному - над Орловской, Калужской и Брянской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах региона.По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района.Опасность атаки БПЛА ночью также объявляли в Орловской, Курской и Тульской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, брянская область
Новости, Россия, Ростовская область, Брянская область

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ

07:32 28.07.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Украина.ру
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Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Четыре из них - над территорией Ростовской области и по одному - над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах региона.
По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района.
"Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его", - добавил он.
Опасность атаки БПЛА ночью также объявляли в Орловской, Курской и Тульской областях.
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