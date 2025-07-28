ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ
Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру
Четыре из них - над территорией Ростовской области и по одному - над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах региона.
По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района.
"Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его", - добавил он.
Опасность атаки БПЛА ночью также объявляли в Орловской, Курской и Тульской областях.
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