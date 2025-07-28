https://ukraina.ru/20250728/pvo-sbila-ukrainskie-bespilotniki-nad-neskolkimi-oblastyami-rf-1066047834.html

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ - 28.07.2025 Украина.ру

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями РФ

Российская противовоздушная оборона в ночь на понедельник сбила семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 28 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-28T07:32

2025-07-28T07:32

2025-07-28T07:32

новости

россия

ростовская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Четыре из них - над территорией Ростовской области и по одному - над Орловской, Калужской и Брянской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил отражение атаки в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах региона.По его словам, из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района.Опасность атаки БПЛА ночью также объявляли в Орловской, Курской и Тульской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, брянская область