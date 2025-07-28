https://ukraina.ru/20250728/glavnye-sobytiya-k-1230-28-iyulya--1066054862.html
Главные события к 12:30 28 июля
Главные события к 12:30 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру
Главные события к 12:30 28 июля
Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные новости к этому часу
2025-07-28T12:30
2025-07-28T12:30
2025-07-28T12:30
новости
россия
курская область
сергей лавров
владимир зеленский
хортица
вооруженные силы украины
ес
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🟥 Военный суд назначил 24 года лишения свободы заочно наемнику из Парагвая, вторгшемуся в Курскую область.🟥 ВС РФ применили "Герань-2" для поражения пункта подразделения ВСУ на острове Хортица, сообщили в Минобороны России.🟦 "Аэрофлот" отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем, сообщила авиакомпания.🟦 Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем "Аэрофлота". Одна из группировок заявила, что уничтожила около 7 тысяч физических и виртуальных серверов авиакомпании, получила контроль над рабочими компьютерами сотрудников и руководителей "Аэрофлота". Киберпреступники также утверждают, что на протяжении года имели доступ к внутренней информации и переписке. Хакеры заявили, что собрали 12 Тб информации и нанесли стратегический ущерб авиакомпании.🟦 Торговая сделка между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы, заявил Лавров.🟦 Просчет Зеленского с законопроектом об ограничении антикоррупционных органов оставит "глубокий след", пишет Bloomberg. Мотивы главы киевского режима "были слишком очевидны", подчеркивает агентство. Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
курская область
хортица
Украина.ру
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2025
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, сергей лавров, владимир зеленский, хортица, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Курская область, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Хортица, Вооруженные силы Украины, ЕС
Главные события к 12:30 28 июля
Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные новости к этому часу
🟥 Военный суд назначил 24 года лишения свободы заочно наемнику из Парагвая, вторгшемуся в Курскую область.
🟥 ВС РФ применили "Герань-2" для поражения пункта подразделения ВСУ на острове Хортица, сообщили в Минобороны России.
🟦 "Аэрофлот" отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем, сообщила авиакомпания.
🟦 Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем "Аэрофлота". Одна из группировок заявила, что уничтожила около 7 тысяч физических и виртуальных серверов авиакомпании, получила контроль над рабочими компьютерами сотрудников и руководителей "Аэрофлота". Киберпреступники также утверждают, что на протяжении года имели доступ к внутренней информации и переписке. Хакеры заявили, что собрали 12 Тб информации и нанесли стратегический ущерб авиакомпании.
🟦 Торговая сделка между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы, заявил Лавров.
🟦 Просчет Зеленского с законопроектом об ограничении антикоррупционных органов оставит "глубокий след", пишет Bloomberg. Мотивы главы киевского режима "были слишком очевидны", подчеркивает агентство.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.