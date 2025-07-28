https://ukraina.ru/20250728/glavnye-sobytiya-k-1230-28-iyulya--1066054862.html

Главные события к 12:30 28 июля

Главные события к 12:30 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру

Главные события к 12:30 28 июля

Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные новости к этому часу

2025-07-28T12:30

2025-07-28T12:30

2025-07-28T12:30

новости

россия

курская область

сергей лавров

владимир зеленский

хортица

вооруженные силы украины

ес

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🟥 Военный суд назначил 24 года лишения свободы заочно наемнику из Парагвая, вторгшемуся в Курскую область.🟥 ВС РФ применили "Герань-2" для поражения пункта подразделения ВСУ на острове Хортица, сообщили в Минобороны России.🟦 "Аэрофлот" отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем, сообщила авиакомпания.🟦 Хакеры взяли на себя ответственность за взлом систем "Аэрофлота". Одна из группировок заявила, что уничтожила около 7 тысяч физических и виртуальных серверов авиакомпании, получила контроль над рабочими компьютерами сотрудников и руководителей "Аэрофлота". Киберпреступники также утверждают, что на протяжении года имели доступ к внутренней информации и переписке. Хакеры заявили, что собрали 12 Тб информации и нанесли стратегический ущерб авиакомпании.🟦 Торговая сделка между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы, заявил Лавров.🟦 Просчет Зеленского с законопроектом об ограничении антикоррупционных органов оставит "глубокий след", пишет Bloomberg. Мотивы главы киевского режима "были слишком очевидны", подчеркивает агентство. Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

курская область

хортица

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, сергей лавров, владимир зеленский, хортица, вооруженные силы украины, ес