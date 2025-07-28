День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России - 28.07.2025 Украина.ру
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День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России
День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России - 28.07.2025 Украина.ру
День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России
День Крещения Руси является важнейшим событием и важнейшей датой в русской истории. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-07-28T20:14
2025-07-28T20:14
новости
россия
херсонес
севастополь
мария захарова
день крещения руси
праздники
православие
рпц
христианство
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"Важнейшая дата, важнейшее событие - День Крещения Руси", - констатировала 28 июля официальный представитель МИД России.Она напомнила, что памятная дата установлена федеральным законом в честь одной из главных вех в отечественной истории – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году."Дата, 28 июля, избрана не случайно, - отметила Захарова. - В этот день Православная церковь отмечает день памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Согласно летописям, именно он начал массово крестить славян-язычников, хотя отдельные случаи принятия христианства были и до него, в том числе среди князей. И "точками отсчёта" Крещения Руси принято считать так называемое первое крещение в 860-е годы и личное крещение киевской княгини Ольги в Константинополе - считается, что она приняла христианство в 957 году".Российский дипломат процитировала выдающегося российского советского учёного – историка, академика Дмитрия Лихачёва."Интересы страны звали Русь к религии более развитой, более вселенской", - процитировала историка Захарова.Она также напомнила, что крещение Руси началось в Херсонесе Таврическом. Там князь Владимир, приняв Крещение и крестив дружину, начал духовно объединять все славянские племена, что положило начало строительству единого централизованного русского государства."Корсунь – это древнерусское название Херсонеса, остаётся сакральным местом, где были заложены нравственные и ценностные основы, определяющие во многом и определившие нашу жизнь в веках", - сказала Захарова.Она также сообщила, что 28 июля, в День Крещения Руси, на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе состоится торжественное открытие Музея Христианства.Также об этом событии сообщалось в публикации Крещение Руси является общим праздником, Google признаёт свою ошибку. Новости к 18.40 Автор издания Украина.ру Василий Стоякин обратил внимание на изложение эпохального события в публикации Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца
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новости, россия, херсонес, севастополь, мария захарова, день крещения руси, праздники, православие, рпц, христианство, религия, русская культура, русский мир, цивилизация, русь, мид рф
Новости, Россия, Херсонес, Севастополь, Мария Захарова, День Крещения Руси, праздники, Православие, РПЦ, христианство, Религия, русская культура, Русский мир, цивилизация, Русь, МИД РФ

День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России

20:14 28.07.2025
 
© Public domainКрещение Руси князь Владимир
Крещение Руси князь Владимир
© Public domain
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День Крещения Руси является важнейшим событием и важнейшей датой в русской истории. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Важнейшая дата, важнейшее событие - День Крещения Руси", - констатировала 28 июля официальный представитель МИД России.
Она напомнила, что памятная дата установлена федеральным законом в честь одной из главных вех в отечественной истории – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.
"Дата, 28 июля, избрана не случайно, - отметила Захарова. - В этот день Православная церковь отмечает день памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Согласно летописям, именно он начал массово крестить славян-язычников, хотя отдельные случаи принятия христианства были и до него, в том числе среди князей. И "точками отсчёта" Крещения Руси принято считать так называемое первое крещение в 860-е годы и личное крещение киевской княгини Ольги в Константинополе - считается, что она приняла христианство в 957 году".
Российский дипломат процитировала выдающегося российского советского учёного – историка, академика Дмитрия Лихачёва.
"Интересы страны звали Русь к религии более развитой, более вселенской", - процитировала историка Захарова.
Она также напомнила, что крещение Руси началось в Херсонесе Таврическом. Там князь Владимир, приняв Крещение и крестив дружину, начал духовно объединять все славянские племена, что положило начало строительству единого централизованного русского государства.
"Корсунь – это древнерусское название Херсонеса, остаётся сакральным местом, где были заложены нравственные и ценностные основы, определяющие во многом и определившие нашу жизнь в веках", - сказала Захарова.
Она также сообщила, что 28 июля, в День Крещения Руси, на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе состоится торжественное открытие Музея Христианства.
Также об этом событии сообщалось в публикации Крещение Руси является общим праздником, Google признаёт свою ошибку. Новости к 18.40
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин обратил внимание на изложение эпохального события в публикации Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца
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