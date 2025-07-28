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День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России

День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России - 28.07.2025 Украина.ру

День Крещения Руси – это важнейшая дата, считает официальный представитель МИД России

День Крещения Руси является важнейшим событием и важнейшей датой в русской истории. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2025-07-28T20:14

2025-07-28T20:14

2025-07-28T20:14

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"Важнейшая дата, важнейшее событие - День Крещения Руси", - констатировала 28 июля официальный представитель МИД России.Она напомнила, что памятная дата установлена федеральным законом в честь одной из главных вех в отечественной истории – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году."Дата, 28 июля, избрана не случайно, - отметила Захарова. - В этот день Православная церковь отмечает день памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Согласно летописям, именно он начал массово крестить славян-язычников, хотя отдельные случаи принятия христианства были и до него, в том числе среди князей. И "точками отсчёта" Крещения Руси принято считать так называемое первое крещение в 860-е годы и личное крещение киевской княгини Ольги в Константинополе - считается, что она приняла христианство в 957 году".Российский дипломат процитировала выдающегося российского советского учёного – историка, академика Дмитрия Лихачёва."Интересы страны звали Русь к религии более развитой, более вселенской", - процитировала историка Захарова.Она также напомнила, что крещение Руси началось в Херсонесе Таврическом. Там князь Владимир, приняв Крещение и крестив дружину, начал духовно объединять все славянские племена, что положило начало строительству единого централизованного русского государства."Корсунь – это древнерусское название Херсонеса, остаётся сакральным местом, где были заложены нравственные и ценностные основы, определяющие во многом и определившие нашу жизнь в веках", - сказала Захарова.Она также сообщила, что 28 июля, в День Крещения Руси, на территории Музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе состоится торжественное открытие Музея Христианства.Также об этом событии сообщалось в публикации Крещение Руси является общим праздником, Google признаёт свою ошибку. Новости к 18.40 Автор издания Украина.ру Василий Стоякин обратил внимание на изложение эпохального события в публикации Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца

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