https://ukraina.ru/20250727/vasiliy-zavoyko-otstoyavshiy-petropavlovsk-1066001264.html

Василий Завойко: отстоявший Петропавловск

Василий Завойко: отстоявший Петропавловск - 27.07.2025 Украина.ру

Василий Завойко: отстоявший Петропавловск

Эту победу академик Евгений Тарле назвал лучом света, который вдруг прорвался сквозь мрачные тучи. В войну, позже получившую название Крымской, бои велись не только на южных, но и на восточных, западных и северных рубежах. И Петропавловская оборона стала примером победы над многократно превосходящим противником

2025-07-27T16:00

2025-07-27T16:00

2025-07-27T16:00

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Отцом этой уникальной победы стал уроженец Полтавской губернии Василий Степанович Завойко. Родился он 27 июля, но историки могут назвать три разных года рождения прославленного военачальника.Самая распространённая точка зрения гласит: Завойко родился в 1809 году. Надгробный камень на его могиле гласит: "Адмирал Василий Степанович Завойко сконч. 16 февраля (28 февраля по новому стилю – Ред.) 1898 года на 89 году от рождения".Некоторые исследователи указывают на актовую запись в метрической книге Ильинской церкви села Прохоровка Полтавской губернии: "у штаблекаря Стефана Завойки родился сын Василий и крещён, молитствовал и крестил священно наместник Иоанн Осиповский". Запись датирована 27 июля 1812 года.Сам Завойко в мемуарах указал:"Родился в 1810 году июля 15 дня (27 по новому стилю – Ред.) в Малороссии Полтавской губернии села Прохоровки".Кто бы мог тогда знать, что в скромной семье отставного флотского врача, статского советника и штаб-лекаря Николаевского морского госпиталя Степана Завойко и его жены Евфимии (урожденной Фесун) родится один из прославленных полководцев и человек, в честь которого назовут улицы российских городов?Семья Завойко была небогатой. У нее был лишь хутор в 60 десятин земли на берегу Днепра. Сейчас это село находится в Черкасской области.Сначала учебой Завойко занимался его отец. Потом семилетнего мальчика отдали в Макарьевскую монастырскую учительскую семинарию.Мальчиком Завойко расшалился в челне, и его отнесло вниз по течению Днепра. Василия привёз мужик из низовой деревни. Степан Завойко сыну "присудил быть моряком".В 1819 году Василий начал свою морскую карьеру – его отдали в Черноморское штурманское училище в Николаеве. В следующем году он был произведен в гардемарины Черноморского флота, а еще через год на бриге "Мигрелия" под командованием будущего военного коменданта Севастополя Михаила Станюковича отправился в своё первое плавание.В январе 1827 года после окончания практического курса Завойко произвели в первый офицерский чин мичмана. Его перевели на Балтийский флот. Завойко попал на фрегат "Александр Невский". Именно на этом фрегате он участвовал в знаменитом Наваринском сражении, в котором командовал четырьмя пушками в нижнем деке.За это сражение Завойко получил свой первый орден – Св. Анны 3-й степени с бантом.Позже на корвете "Наварин" в составе эскадры под командованием вице-адмирала Логина Гейдена Завойко участвовал в блокаде пролива Дарданеллы, а затем возвратился в Кронштадт.В феврале 1833 года Завойко произвели в лейтенанты и перевели на фрегат "Паллада", который командовал будущий герой обороны Севастополя Павел Нахимов.В 1834 году на транспорте "Америка" Завойко совершил кругосветное плавание из Кронштадта на Камчатку и обратно. Организовывал экспедицию его друг Иван Шанц, будущий российский адмирал. Во время экспедиции был открыт обитаемый атолл, названный позже именем Шанца. Кроме того, моряки посетили и Русскую Америку. За этот поход Завойко получил орден Св. Владимира 4-й степени.В 1837 году Завойко на корабле "Николай" Российско-Американской компании отправился в новое кругосветное плавание. Он вернулся в Кронштадт в 1839 году и в следующем году поступил на службу в Российско-Американскую компанию и был назначен начальником Охотской фактории.В 1840 году Завойко женился на баронессе Юлии Врангель – племяннице известного русского мореплавателя Фердинанда фон Врангеля и будущей двоюродной тетке последнего командующего Русской армией Петра Врангеля. Жена стала Завойко верной подругой, она делила с ним все тяготы и невзгоды, родила и воспитала 13 детей.Убедившись в неудобстве Охотского порта для дел компании, Завойко обследовал восточное побережье Охотского моря и в конце концов нашел место у бухты Аян, где и был основан новый порт. Туда и перенесли Охотскую факторию. За успехи на службе Отечеству в начале 1844 года Завойко произвели в чин капитан-лейтенанта.В 1846 году новый Аянский порт был готов. За это Завойко был награжден орденом Св. Анны 2-й степени, а позже произведён в капитаны 2-го ранга и назначен начальником нового порта. Спустя несколько лет – в апреле 1849 года Завойко стал капитаном 1-го рангаВ феврале 1850 года Завойко назначили на должность военного губернатора Камчатки и командиром Петропавловского форта. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев учёл отзыв епископа Камчатского и Алеутского Иннокентия.Завойко вступил в должность в августе 1850 года. При новом начальнике форта жизнь в Петропавловске стала налаживаться: население города увеличилось, в город перевели Охотское штурманское училище, в городе появились новые здания. 23 июня 1853 года Завойко получил чин генерал-майора флота и был утвержден в занимаемой должности губернатора Камчатской области.В этой должности его представили к ордену Св. Георгия 4-го класса и орденом Св. Анны 2-й степени с императорской короной.В июне 1854 года в Петропавловск пришел фрегат "Аврора". В апреле ему удалось, воспользовавшись туманом, улизнуть из Кальяо, где его пытались запереть французский и британский корабли. "Аврора", в честь которой позже назовут крейсер, за рекордные для тех времен 66 дней пересекла Тихий океан.Завойко, получив в июле от американского консула извещение об объявлении войне России Великобританией и Францией, приказал командиру "Авроры" Ивану Изыльметьеву "быть в совершенной готовности отражать нападение неприятельских судов". Часть пушек с "Авроры" передали на берег – для укрепления батарей.29 августа в бухту вошёл пароходо-фрегат, который сначала шел под американским флагом, но позже, при приближении шлюпки с русским офицером, резко спустил его и поднял британский. Фрегат ушёл, а Завойко отдал приказ об эвакуации женщин и детей.Первыми выстрелами стороны обменялись на следующий день – 30 августа. Эскадра союзников провела разведку боем и подвергли Петропавловск бомбардировке.Казалось бы, у Петропавловска – небольшого форта на окраине империи – нет никаких шансов. Один фрегат "Аврора" и транспорт "Двина", 988 человек и 67 орудий должны противостоять четырем фрегатам, одному пароходо-фрегату, одному бригу, 212 пушкам и более 2,7 тыс. человек. На 19 августа было назначено решающее сражение, план которого был согласован и утвержден командиром эскадры британским контр-адмиралом Дэвидом Прайсом.Но спустя некоторое время Прайс неожиданно для всех застрелился."Наши моряки были того мнения, что английский адмирал кончил не самоубийством, а пал от нашей бомбы", — писал позже в свои мемуарах "Тогда мы были молоды" сын Завойко Степан.Командование перешло к французскому контр-адмиралу Огюсту Фебврье-Деспуанту. Союзники решили действовать по утвержденному Прайсом плану.1 сентября была произведена первая попытка высадить десант. 5 сентября – вторая, во время которой 926 пехотинцев Гибралтарского полка были отражены силами 300 русских воинов. Этот десант закончился гибелью командира британской морской пехоты капитана Чарльза Алана Паркера и его подчинённых."Произошло то, что потом некоторые называли "Петропавловским чудом" – настолько неожиданным оно было для обеих сторон. Отчаянный штыковой удар русских отрядов, которым, как это часто бывало в нашей истории, отступать было просто некуда, оказался настолько сильным, что у союзников возникло ощущение подхода подкреплений из России. Неприятель дрогнул и начал отход, превратившийся постепенно в бегство", — писал в своей книге "Гвардии Камчатка" историк Николай Манвелов.При этом русские захватили знамя британских морских пехотинцев.8 сентября неприятельская эскадра ушла от русских берегов.В ноябре Завойко стал контр-адмиралом и был удостоен орденом Святого Станислава, а в декабре "за отличие в отражении нападения англо-французской эстрады на Петропавловский порт" он стал кавалером ордена Св. Георгия 3-й степени.В начале 1855 года было решено перенести военный порт из Петропавловска в устье Амура. Перенос порта был нелегким. Солдаты, казаки и матросы прорубали лед и выводили корабли, одновременно готовясь к бою с врагом и срывая укрепления и уничтожая постройки. В итоге эскадра в составе: фрегат "Аврора", корвет "Оливуца", транспорты "Двина", Байкал", "Иртыш" и "Борт №1" вышла в море. В мае русские корабли в заливе Де-Кастри (сегодня – залив Чихачева) встретили отряд британской эскадры. Британцы ликовали. Они, как им казалось, заперли русских и стали ожидать подкрепления. Но с ними злую шутку сыграла география. Завойко было известно, что Сахалин – остров, в то время, как европейцы полагали, что это полуостров. В ночь на 26 мая русская эскадра, воспользовавшись густым туманом, снялась с якорей и ушла на север – в устье Амура.Контр-адмирал Джеймс Стирлинг, командовавший в то время Китайской станцией Британского флота, не верил в уход русских на север и полагал, что те проскользнули мимо британских судов на юг.Пролив, через который прошла эскадра Завойко, позже назовут проливом Невельского. И именно у основанного капитаном 1-го ранга Геннадием Невельским Николаевского поста, что на левом берегу Амура, и встала эскадра Завойко. Спустя два месяца на этом месте был построен новый город-порт Николаевск. К тому времени Завойко уже был назначен начальником морских сил в устье Амура. 26 сентября 1855 года он стал не только начальником морских, но и сухопутных сил, находящихся в устье реки Амур, а 12 декабря того же года его наградили орденом Св. Владимира 2-й степени.В декабре 1856 года Завойко был переведён в столицу Российской империи – Санкт-Петербург.10 августа 1857 года его назначили членом морского генерал-аудиториата – высшего военно-морского суда. В апреле 1861 года он был произведен в вице-адмиралы, а в апреле 1864 года его наградили орденом Св. Анны 1-й степени с мечами. Спустя десять лет – 13 января 1874 года он был произведён в адмиралы. Ещё спустя десять лет – награждён орденом Белого орла, а в 1890 году – одной из высших наград Российской империи – орденом Св. Александра Невского.С 1867 года состоявший по морскому министерству Завойко прославился как наставник молодых офицеров и активный участник подготовки морских экспедиций, член-корреспондент Русского географического общества.Умер Василий Завойко 28 февраля 1898 года. Его похоронили в селе Великая Мечетня Балтского уезда Подольской губернии, где находилось его имение. Сейчас это село Кривоозерского района Николаевской области.Подвиги Завойко забыты на Украине. Но не забыты они на Дальнем Востоке, да и во всей остальной России.

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Николай Подкопаев

история, россия, черноморский флот, русское географическое общество, российская империя, флот, дальний восток, тихий океан, xix век, крымская война, николаевск-на-амуре, десант, оборона