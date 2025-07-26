Рекордный удар ВС РФ, протесты в Киеве, катастрофа Ан-24 и война в Таиланде. Неделя в фотографиях - 26.07.2025 Украина.ру
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Рекордный удар ВС РФ, протесты в Киеве, катастрофа Ан-24 и война в Таиланде. Неделя в фотографиях
Рекордный удар ВС РФ, протесты в Киеве, катастрофа Ан-24 и война в Таиланде. Неделя в фотографиях - 26.07.2025 Украина.ру
Рекордный удар ВС РФ, протесты в Киеве, катастрофа Ан-24 и война в Таиланде. Неделя в фотографиях
В Киеве разгорелся скандал: власти провели обыски в антикоррупционных ведомствах, а затем лишили их независимости, что вызвало массовые протесты по всей стране. На дипломатическом фронте прошли переговоры между Россией и Украиной в Турции. Главком ВСУ призвал США снять ограничения на дальнобойные ракеты, чтобы "перенести войну вглубь России"
2025-07-26T07:08
2025-07-26T07:08
фото
эксклюзив
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир мединский
вооруженные силы украины
набу
сап
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В субботу, 19 июля, в сети появились уникальные кадры из цехов производства дронов-камикадзе "Герань" на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Отмечается, что это самое крупное в мире предприятие по сборке дальнобойных дронов.В воскресенье, 20 июля, российские войска ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет. Телеграм-канал Mash написал, что “досталось военным объектам, аэродромам, объектам энергетики, пунктам временного размещения [ВСУ]”.В Киеве ВС РФ ударили по ракетостроительному военному заводу "Артем". В Ивано-Франковске основным объектом удара стала взлетно-посадочная полоса ВСУ. В результате атаки повреждены самолеты, техника и ангары, в которых находилось западное вооружение.В понедельник, 21 июля, подконтрольные Владимиру Зеленскому силовики провели внезапные обыски и проверки в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).По итогам был избит, обвинен в "связях с Россией" и отправлен в тюрьму руководитель одного из межрегиональных управлений детективов бюро Руслан Магомедрасулов. В Киеве были введены усиления блокпостов.На следующий день, 22 июля, Зеленский провел через парламент законопроект о лишении НАБУ и САП независимости и подписал этот закон. Им вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.Законодательные новеллы меняют правила досудебного расследования уголовно наказуемых деяний. НАБУ и САП теряют независимость и подчиняются генпрокурору, который подчиняется главе киевского режима.По всей Украине прошли массовые протесты против сокращения полномочий антикоррупционных госорганов. Они состоялись в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Сумах, Черновцах, Львове и Тернополе. Призывы провести такие мероприятия распространили оппозиционеры, в том числе военнослужаще ВСУ.Митинги украинцев вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Так, экс-депутат Верховной Рады Владимир Полочанинов с сарказмом отметил, что украинцы годами терпели ограничение свободы слова, давление на церковь, закрытие СМИ, переписывание истории и даже мобилизацию с нарушениями, однако вышли на протесты после решения о подчинении НАБУ Генпрокуратуре.Во вторник также в возрасте 76 лет скончался музыкант Оззи Осборн. Отмечалось, что это произошло через несколько недель после его последнего концерта.В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона. 1 февраля 2023 года он сообщил о завершении гастрольной деятельности.В среду, 23 июля, в Турции состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на повестке значились вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также продолжение практики взаимных обменов.Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между сторонами были выполнены. Он подчеркнул, что Россия в очередной раз выступила с предложением провести короткие гуманитарные паузы.По словам Мединского, переговоры о содержимом меморандумов длились долго. Позиции сторон в настоящее время далеки друг от друга, отметил глава российской делегации.Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна "поставить точку", заявил Мединский. Условием встречи глав государств он назвал предварительную отработку условий соглашения по урегулированию.В среду также Россия и Украина обменялись группами военнопленных. Минобороны РФ проинформировало, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. В тот же день, 23 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к президенту США с просьбой дать дальнобойные ракеты и снять ограничения на них, чтобы "перенести войну в глубину территории России". Об этом он заявил в интервью изданию The Washington Post.Кроме того, главком украинской армии отметил, что ВСУ намерены "пойти в наступление…если [США и ЕС] дадут побольше оружия". Сырский признал, что украинские войска испытывают на фронте серьезные проблемы.Кроме того, 23 июля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США больше не хотят быть вовлечены в войну на Украине и намерены "восстановить мир через силу"."Всё продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей умирает. Мы совершенно не хотим, чтобы США дальше были вовлечены во все это. Мы надеемся, что скоро это закончится. Мы доверяем главнокомандующему, он восстанавливает мир через силу", — сказал Джонсон.В четверг, 24 июля, в Амурской области разбился самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Авиасудно выполняло рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Около 7:00 мск экипаж перестал выходить на связь на подлете к последнему пункту назначения, перед этим он ушел на второй круг.К поискам был подключен вертолет Ми-8. Горящие обломки самолета были найдены около 9:40 мск на склоне горы в 15 км от Тынды. Всего на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. Все пассажиры и члены экипажа погибли.Позднее стало известно, что Ан-24, выполнявший рейс, был произведен почти полвека назад — в 1976 году. Несмотря на возраст, у воздушного судна был действующий сертификат летной годности, продленный до 2036 года. Именно этот самолет за последние семь лет попадал в четыре авиаинцидента.Кроме того, в четверг, в результате падения обломков беспилотника на улице Авиационной в Сочи погибли две сотрудницы РЖД, еще трое получили ранения. Жертвами атаки стали работники поезда "Ласточка", возвращавшиеся после рейса из Имеретинского курорта в Адлер.Группа из пяти человек ехала на служебном кроссовере, когда в машину попали обломки сбитого БПЛА. За рулём находилась Александра Сайфулина, начальник поезда — она погибла на месте. Ее коллега, проводница, скончалась позже в больнице. Трое других пострадавших госпитализированы, их состояние остается стабильным.В тот же день, 24 июля, Вооруженные силы Таиланда начали операцию "Война за землю" с задействованием сухопутных подразделений и авиации. Сообщалось о применении истребителей F-16, а также об уничтожении двух камбоджийских танков на одном из контрольно-пропускных пунктов.Ранее власти Таиланда призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне серий боестолкновений на границе двух стран. Дипломаты считают, что конфликт "затянется и может еще больше расшириться".В пятницу, 25 июля, в Ленинской районе Саратова в результате взрыва была разрушена часть десятиэтажного дома на улице Блинова, 2. Судя по фото и видео с места ЧП в соцсетях, рухнула целая секция одного из подъездов. Рухнул угловой подъезд дома, погибли четверо человек, среди них ребенок. Еще семеро человек пострадали.Помимо этого, в пятницу стало известно, что Андрей Козьмин, мобилизованный в ВСУ против его воли, вернулся в Россию после двух лет заключения. Мужчина тайно сотрудничал с российскими военными, передавая им важную информацию, за что был арестован украинскими силовиками. Отмечается, что его освобождение стало возможным благодаря обмену пленными после переговоров в Стамбуле. В интервью телеканалу "Звезда" Козьмин рассказал, что, оказавшись в рядах ВСУ, не видел иного выхода, кроме как помогать России. Подробности в публикации От плена к свободе: судьба бойца, отказавшегося воевать за Украину.
россия
украина
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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фото, эксклюзив, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, набу, сап, вс рф, владимир путин, переговоры, переговоры по украине 2025, сша, александр сырский, герань, оззи осборн
фото, Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, НАБУ, САП, ВС РФ, Владимир Путин, переговоры, переговоры по Украине 2025, США, Александр Сырский, Герань, Оззи Осборн

Рекордный удар ВС РФ, протесты в Киеве, катастрофа Ан-24 и война в Таиланде. Неделя в фотографиях

07:08 26.07.2025
 
© Украина.руНеделя в фотографиях коллаж
Неделя в фотографиях коллаж - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Украина.ру
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве разгорелся скандал: власти провели обыски в антикоррупционных ведомствах, а затем лишили их независимости, что вызвало массовые протесты по всей стране. На дипломатическом фронте прошли переговоры между Россией и Украиной в Турции. Главком ВСУ призвал США снять ограничения на дальнобойные ракеты, чтобы "перенести войну вглубь России"
В субботу, 19 июля, в сети появились уникальные кадры из цехов производства дронов-камикадзе "Герань" на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Отмечается, что это самое крупное в мире предприятие по сборке дальнобойных дронов.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
4 из 5
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
© Фото : соцсети
5 из 5
© Фото : соцсети
1 из 5
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
2 из 5
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
3 из 5
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
4 из 5
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
5 из 5
© Фото : соцсети
В воскресенье, 20 июля, российские войска ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет. Телеграм-канал Mash написал, что “досталось военным объектам, аэродромам, объектам энергетики, пунктам временного размещения [ВСУ]”.
В Киеве ВС РФ ударили по ракетостроительному военному заводу "Артем". В Ивано-Франковске основным объектом удара стала взлетно-посадочная полоса ВСУ. В результате атаки повреждены самолеты, техника и ангары, в которых находилось западное вооружение.
© AP / Efrem Lukatsky
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© AP / Efrem Lukatsky
© соцсети
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© соцсети
© соцсети
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© соцсети
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© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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© AP / Efrem Lukatsky
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© соцсети
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© соцсети
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© ГСЧС Украины
5 из 6
© ГСЧС Украины
6 из 6
© ГСЧС Украины
В понедельник, 21 июля, подконтрольные Владимиру Зеленскому силовики провели внезапные обыски и проверки в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
По итогам был избит, обвинен в "связях с Россией" и отправлен в тюрьму руководитель одного из межрегиональных управлений детективов бюро Руслан Магомедрасулов. В Киеве были введены усиления блокпостов.
© Фото : СБУ
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© Фото : СБУ
© Фото : СБУ
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© Фото : СБУ
© Фото : СБУ
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© Фото : СБУ
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© Фото : СБУ
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© Фото : СБУ
3 из 3
© Фото : СБУ
На следующий день, 22 июля, Зеленский провел через парламент законопроект о лишении НАБУ и САП независимости и подписал этот закон. Им вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.
Законодательные новеллы меняют правила досудебного расследования уголовно наказуемых деяний. НАБУ и САП теряют независимость и подчиняются генпрокурору, который подчиняется главе киевского режима.
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : пресс-служба НАБУНАБУ
НАБУ
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НАБУ
© Фото : пресс-служба НАБУ
1 из 2
© Фото : Пресс-служба президента Украины
2 из 2
НАБУ
© Фото : пресс-служба НАБУ
По всей Украине прошли массовые протесты против сокращения полномочий антикоррупционных госорганов. Они состоялись в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Сумах, Черновцах, Львове и Тернополе. Призывы провести такие мероприятия распространили оппозиционеры, в том числе военнослужаще ВСУ.
Митинги украинцев вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Так, экс-депутат Верховной Рады Владимир Полочанинов с сарказмом отметил, что украинцы годами терпели ограничение свободы слова, давление на церковь, закрытие СМИ, переписывание истории и даже мобилизацию с нарушениями, однако вышли на протесты после решения о подчинении НАБУ Генпрокуратуре.
© Getty Images / Anadolu
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© Getty Images / Anadolu
© AP / Alex Babenko
2 из 5

© AP / Alex Babenko
© AP / Mykola Tys
3 из 5

© AP / Mykola Tys
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве 22 июля 2025 года у театра Франка
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© Фото : соцсети
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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© Фото : скриншот видео из соцсетей
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© Getty Images / Anadolu
2 из 5

© AP / Alex Babenko
3 из 5

© AP / Mykola Tys
4 из 5
© Фото : соцсети
5 из 5
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Во вторник также в возрасте 76 лет скончался музыкант Оззи Осборн. Отмечалось, что это произошло через несколько недель после его последнего концерта.
В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона. 1 февраля 2023 года он сообщил о завершении гастрольной деятельности.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В среду, 23 июля, в Турции состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на повестке значились вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также продолжение практики взаимных обменов.
Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между сторонами были выполнены. Он подчеркнул, что Россия в очередной раз выступила с предложением провести короткие гуманитарные паузы.
По словам Мединского, переговоры о содержимом меморандумов длились долго. Позиции сторон в настоящее время далеки друг от друга, отметил глава российской делегации.
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна "поставить точку", заявил Мединский. Условием встречи глав государств он назвал предварительную отработку условий соглашения по урегулированию.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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© Фото : POOL / Перейти в фотобанк

Третий раунд переговоров России и Украины
2 из 10

© Фото : POOL
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© Фото : POOL / Перейти в фотобанк

Третий раунд переговоров России и Украины
3 из 10

© Фото : POOL
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Третий раунд переговоров России и Украины
4 из 10

© Фото : POOL
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Третий раунд переговоров России и Украины
5 из 10

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Третий раунд переговоров России и Украины
6 из 10

© Фото : POOL
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

Третий раунд переговоров России и Украины
7 из 10

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Третий раунд переговоров России и Украины
8 из 10

© Фото : POOL
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Третий раунд переговоров России и Украины
9 из 10

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Третий раунд переговоров России и Украины
10 из 10

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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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7 из 10

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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© Фото : POOL
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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© Фото : POOL
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В среду также Россия и Украина обменялись группами военнопленных. Минобороны РФ проинформировало, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена группа российских военнослужащих. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
2 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
3 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
4 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
5 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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1 из 5

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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2 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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3 из 5

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В тот же день, 23 июля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к президенту США с просьбой дать дальнобойные ракеты и снять ограничения на них, чтобы "перенести войну в глубину территории России". Об этом он заявил в интервью изданию The Washington Post.
Кроме того, главком украинской армии отметил, что ВСУ намерены "пойти в наступление…если [США и ЕС] дадут побольше оружия". Сырский признал, что украинские войска испытывают на фронте серьезные проблемы.
Кроме того, 23 июля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США больше не хотят быть вовлечены в войну на Украине и намерены "восстановить мир через силу".
"Всё продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей умирает. Мы совершенно не хотим, чтобы США дальше были вовлечены во все это. Мы надеемся, что скоро это закончится. Мы доверяем главнокомандующему, он восстанавливает мир через силу", — сказал Джонсон.
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Public domain
В четверг, 24 июля, в Амурской области разбился самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Авиасудно выполняло рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Около 7:00 мск экипаж перестал выходить на связь на подлете к последнему пункту назначения, перед этим он ушел на второй круг.
К поискам был подключен вертолет Ми-8. Горящие обломки самолета были найдены около 9:40 мск на склоне горы в 15 км от Тынды. Всего на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Позднее стало известно, что Ан-24, выполнявший рейс, был произведен почти полвека назад — в 1976 году. Несмотря на возраст, у воздушного судна был действующий сертификат летной годности, продленный до 2036 года. Именно этот самолет за последние семь лет попадал в четыре авиаинцидента.
© Фото : авиакомпания "Ангара"
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© Фото : авиакомпания "Ангара"
© Фото : Пресс-служба Росавиации / Перейти в фотобанк

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области
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© Фото : Пресс-служба Росавиации
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© Фото : Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области
3 из 5

© Фото : Следственный комитет РФ
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© Фото : Станислав Кристинин / Перейти в фотобанк

Траур по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области
4 из 5

© Фото : Станислав Кристинин
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© РИА Новости . Эдуард Глок / Перейти в фотобанк

Траур по погибшим при крушении самолета Ан-24 в Амурской области
5 из 5

© РИА Новости . Эдуард Глок
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1 из 5
© Фото : авиакомпания "Ангара"
2 из 5

© Фото : Пресс-служба Росавиации
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3 из 5

© Фото : Следственный комитет РФ
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4 из 5

© Фото : Станислав Кристинин
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5 из 5

© РИА Новости . Эдуард Глок
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Кроме того, в четверг, в результате падения обломков беспилотника на улице Авиационной в Сочи погибли две сотрудницы РЖД, еще трое получили ранения. Жертвами атаки стали работники поезда "Ласточка", возвращавшиеся после рейса из Имеретинского курорта в Адлер.
Группа из пяти человек ехала на служебном кроссовере, когда в машину попали обломки сбитого БПЛА. За рулём находилась Александра Сайфулина, начальник поезда — она погибла на месте. Ее коллега, проводница, скончалась позже в больнице. Трое других пострадавших госпитализированы, их состояние остается стабильным.
© Фото : telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : telegram ukr_2025_ru
В тот же день, 24 июля, Вооруженные силы Таиланда начали операцию "Война за землю" с задействованием сухопутных подразделений и авиации. Сообщалось о применении истребителей F-16, а также об уничтожении двух камбоджийских танков на одном из контрольно-пропускных пунктов.
Ранее власти Таиланда призвали своих граждан срочно покинуть Камбоджу на фоне серий боестолкновений на границе двух стран. Дипломаты считают, что конфликт "затянется и может еще больше расшириться".
© Getty Images / Anadolu
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© Getty Images / Anadolu
© AP / Heng Sinith
2 из 5

© AP / Heng Sinith
© AP / Heng Sinith
3 из 5

© AP / Heng Sinith
© Фото : Royal Thai Armed Forces
4 из 5
© Фото : Royal Thai Armed Forces
© AP / Sakchai Lalit
5 из 5

© AP / Sakchai Lalit
1 из 5

© Getty Images / Anadolu
2 из 5

© AP / Heng Sinith
3 из 5

© AP / Heng Sinith
4 из 5
© Фото : Royal Thai Armed Forces
5 из 5

© AP / Sakchai Lalit
В пятницу, 25 июля, в Ленинской районе Саратова в результате взрыва была разрушена часть десятиэтажного дома на улице Блинова, 2. Судя по фото и видео с места ЧП в соцсетях, рухнула целая секция одного из подъездов. Рухнул угловой подъезд дома, погибли четверо человек, среди них ребенок. Еще семеро человек пострадали.
© РИА Новости . Ирина Фенина / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
1 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
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© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
2 из 7

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ирина Фенина / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
3 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
4 из 7

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ирина Фенина / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
5 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ирина Фенина / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
6 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ирина Фенина / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в жилом доме в Саратове
7 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
1 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
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2 из 7

© РИА Новости . РИА Новости
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3 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
4 из 7

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
6 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
Перейти в фотобанк
7 из 7

© РИА Новости . Ирина Фенина
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Помимо этого, в пятницу стало известно, что Андрей Козьмин, мобилизованный в ВСУ против его воли, вернулся в Россию после двух лет заключения. Мужчина тайно сотрудничал с российскими военными, передавая им важную информацию, за что был арестован украинскими силовиками.
Отмечается, что его освобождение стало возможным благодаря обмену пленными после переговоров в Стамбуле. В интервью телеканалу "Звезда" Козьмин рассказал, что, оказавшись в рядах ВСУ, не видел иного выхода, кроме как помогать России. Подробности в публикации От плена к свободе: судьба бойца, отказавшегося воевать за Украину.
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