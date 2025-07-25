https://ukraina.ru/20250725/zapret-kontserta-gergieva-v-italii-ukhod-ozzi-osborna-zaschita-rossiyskogo-kinopolya-sobytiya-kultury-1065909181.html

Запрет концерта Гергиева в Италии, уход Оззи Осборна, защита российского кинополя. События культуры

Запрет концерта Гергиева в Италии, уход Оззи Осборна, защита российского кинополя. События культуры - 25.07.2025 Украина.ру

Запрет концерта Гергиева в Италии, уход Оззи Осборна, защита российского кинополя. События культуры

Наверное, ключевым словом культурной недели была бы "цензура". Хотим мы этого или нет, цензура в культурной сфере должна быть. Но одно дело – удаление из публичного пространства нежелательных по этическим соображениям тем, другое – политика запретов по политическим мотивам. Хотя украинская цензура всё же не политическая – она просто антикультурная

2025-07-25T06:13

2025-07-25T06:13

2025-07-25T06:13

культура

эксклюзив

украина

россия

италия

оззи осборн

валерий гергиев

анна нетребко

госдума

министерство культуры

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Когда говорят пушки – скрипки молчатВ Италии отменили концерт филармонического оркестра имени Верди Салерно и солистов Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Он должен был состояться 27 июля в Королевском дворце в Казерте. В программе – увертюра из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы", "Болеро" Мориса Равеля и Симфония № 5 Петра Чайковского. Но итальянская публика эти жемчужины классической музыки не услышит, потому что организаторы "Королевского лета" прогнулись под изменчивый украинский мир.Поддались требованиям украинской диаспоры запретить выступления "дирижера Путина" и "отменили" Гергиева – на радость вышиваночникам, которые сбежали от войны на Украине и начали качать права в Италии, указывая местным ценителям классической музыки что они должны слушать у себя дома, а что – нет. Хорошо хоть не стали рассказывать итальянцам набившие оскомину байки об украинском происхождении Чайковского и о том, как творческое наследие Петра Ильича похитили коварные "москали".Но и без этих фантазий диаспорянам удалось как следует запугать итальянских меломанов: организаторы концерта рассказали, что билеты на выступление российских артистов массово скупили представители местной украинской общины, которые задались целью сорвать мероприятие.Ранее украинские "бешенцы" не менее активно травили оперную певицу Анну Нетребко. В апреле нынешнего года они устроили пикеты под зданием Лондонской Королевской оперы, требуя выгнать Нетребко в Россию. Но британцы отказались отменить приглашение россиянке открыть в сентябре новый сезон. А на днях "Ковент-Гарден" объявил, что Нетребко исполнит главные роли в новых постановках опер Джакомо Пуччини "Тоска" и "Турандот". Вот так-то: несмотря на все союзнические братания с Киевом, Лондон может сказать "нет" зарвавшимся патриотам, а вот в Италии до сих пор почему-то считаются с мнением украинских "побирушек". Что ж, теперь Европа в ответе за тех, кого приручила.Представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала европейцам "не метать бисер перед свиньями":"С одной стороны, хочется выразить сочувствие итальянским зрителям, которых власти лишают возможности соприкоснуться с великой русской музыкой в исполнении прославленного российского дирижера. А с другой – как нельзя лучше к этой ситуации подходят слова из Священного Писания, которое на Западе системно предают забвению".Интересно, что спустя почти неделю после позорного пресмыкания итальянцев перед запретителями русской музыки, там попытались отыграть ситуацию назад. И даже хотят 27 июля организовать Национальный день против русофобии. Об этом рассказал местный журналист Винченцо Лоруссо. С инициативой выступили мэры городов Бари и Лукка. В этот день там покажут документальный фильм "Русофобия: история ненависти".Но эта скромная акция протеста все равно не переборет масштабные антироссийские выступления хуторян по всей Европе – те хорошо мотивированы, и хорошо проплачены. И они не просто срывают концерты ненавистных им российских музыкантов и дирижеров, а инвертируют культурную повестку, навязывая Европе чувство вины: дескать, любой концерт российских звезд это коллаборационизм с "Россией-агрессором".Цензура или защита? В России будут блокировать фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценностиМинкультуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения на фильм, если в нем есть материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные ценности. Такой закон на этой неделе приняла Госдума – он вступит в силу уже с 1 марта будущего года.Владельцев соцсетей и сайтов нововведения тоже коснутся: их обяжут блокировать доступ к видео в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора. Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц соцсетей с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры приняло такое решение."Важно, что с принятием поправок мы усилили ответственность не только киносообщества, но и владельцев онлайн-платформ, видеосервисов, платформ в сети. Если вы даете доступ к массовому контенту – будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания", – объяснил депутат Немкин, представляющий комитет ГД по информполитике.Вокруг решения Госдумы уже ломают копья – одни кричат о возвращении "советской цензуры", другие одобряют заслоны пропаганде ЛГБТ, насилия, нацизма, сатанизма которые просачиваются в кинопространство России в рамках либеральной позиции "он художник – он так видит".Достаточно вспомнить фильм Warner Bros "Барби", откровенно пропагандирующий гомосексуализм и трансгендерность. Кроме того, кино, которое собрало в мировом прокате более миллиарда долларов за три недели, проповедует уродливую идею отказа от опеки отца, умаления и высмеивания роли матери, ставит под сомнение необходимость вступления в брак и создания семьи. Более того, показывает их как препятствие для саморазвития личности, особенно для женщин. Явно ж эти "ценности" диссонируют с курсом РФ на поддержку молодых семей и усиление института брака.Кроме того, в России наконец-то на государственном уровне начали противостоять масштабной кинокомпании Запада по искажению исторических фактов, переписыванию истории, негативной трактовки образов советских граждан и руководства СССР.Классический пример – фильм "Номер 44" совместного производства США, Великобритании, Чехии и Румынии – стран, которые сегодня входят в антироссийскую "коалицию желающих". И пока грязную военную работу на поле боя за них выполняет Киев, "культурными ударами" занимается Швеция – её режиссер снял фильм об истории преступлений маньяка-убийцы Андрея Чикатило, которые якобы пытались замять в СССР под предлогом что в советской стране подобных преступлений быть не может.Из этой же серии – "Оппенгеймер" и "Чернобыль" – вроде и история, да только поданная под чужим соусом и с чужими трактовками громких исторических событий. Напоминает целый каскад фильмов о Великой Отечественной войне, таких как "Штрафбат" и или "Рио-рита", где советские солдаты – поголовно насильники несчастных немок, а нквдисты – садисты и убийцы воинов-защитников. Успешно внедрив эти взгляды в сознание современных российских кинозрителей, Запад взялся за советскую науку, технологии, ВПК. Скоро языком кино расскажут, что и Гагарин никогда в космос не летал, и Королёв на американскую разведку работал.Не удивительно, что Минкульт хоть и со скрипом, но впервые начал формулировать свои постулаты про несоответствующие ценности, а Госдума приняла под них соответствующий закон. Ещё раз повторим – речь не о об избирательном запрете определенных тем, а в формировании новой культурной политики, где государство закрепляет за собой право определять границы допустимого в публичной медиаэкспозиции. С одной стороны, это реакция на запрос общества на защиту от агрессивной внешней пропаганды чуждых России "скреп", c другой – ставка на укрепление культурного суверенитета, что не менее важно, чем укрепление суверенитета государственного.Правда, запрещая надо что-то предлагать взамен, например, киноленты об СВО и ее героях. Но как призналась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на фестивале "Дни Достоевского в Оптиной пустыни", в списке кино для семейного просмотра только два фильма об спецоперации.Оззи Осборн – украинский волонтёрУкраина немедленно использовала смерть легендарного музыканта Оззи Осборна в своих целях. Лидер Black Sabbath ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщила его семья, подчеркнув, что в этот момент его окружали родные и близкие.Фанаты называли его Принцем тьмы за образ, сам он просил называть себя Сумасшедшим (Mad Man). Но знающие его российские рок-музыканты говорят, что во всех его фокусах было больше человеческого и cветлого, чем потустороннего. И все почитатели творчества Озборна сходятся в одном: он жил изо всех сил, а его песни несомненно войдут в историю рока. За 17 дней до смерти Озборн дал свой прощальный концерт в родном Бирмингеме уже зная, что умирает, музыкант остался предан своему делу и своим поклонникам.Примечательно, что украинские фанаты творчества Озборна своеобразно отреагировали на кончину британского музыканта, которого называли "иконой хэви мэтала" – они вспоминают не концерты и хиты Озборна, а его поддержку Украины, "воюющей с Россией".Украинские СМИ с придыханием рассказывают, что в апреле 2022 года, Оззи Осборн и его жена объявили, что готовы поддержать украинских беженцев и приютить семьи из Украины в своём доме в графстве Бакингемшир.Позже музыкант выпустил альбом Patient Number 9, и объявил, что его винил будет представлен в цветах национального флага Украины. Все средства от продажи он перечислил некоей волонтерской организации Third Wave Volunteers. Альбом стоил $ 38. Как и куда пошли эти деньги никто не знает – так часто бывает в волонтёрской среде Украины. Сын музыканта Джек тоже поддался порыву и работал с волонтёрами над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины."Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом", – отметил тогда Оззи Осборн не подозревая, видимо, о печальной судьбе многих "спасённых" из Украины детей: сейчас ходят слухи, что при помощи Фонда Елены Зеленской украинских сирот продавали или в сексуальное рабство или для медицинских исследований.Осборн просто был публичным человеком, который любил чтобы о нем говорили – этим и воспользовались "боги, cпустившиеся с небес". Впрочем, использовали они в своих интересах и карманах не только имя легендарной рок-звезды, но и многих других западных деятелей культуры- писателей, художников, голливудских актёров.

https://ukraina.ru/20230429/1045790401.html

https://ukraina.ru/20250518/ne-to-kino-na-festivalyakh-v-kannakh-ukraina-prezentovala-filmy-ob-azovtsakh-i-natsistakh-1063218824.html

https://ukraina.ru/20240824/1056985831.html

https://ukraina.ru/20230616/1047289672.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

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