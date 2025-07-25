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Высоцкий и Одесса

Высоцкий и Одесса - 25.07.2025 Украина.ру

Высоцкий и Одесса

Сегодня исполняется 45 лет, как культовый советский поэт и бард ХХ века, Владимир Высоцкий, ушёл из жизни. Так как наш ресурс посвящён в первую очередь Украине, мы хотели бы вспомнить, как он был связан с одним городом, находившимся на её территории, и который сыграл в его судьбе огромную роль. Конечно же, мы говорим об Одессе

2025-07-25T16:00

2025-07-25T16:00

2025-07-25T16:00

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Первым "прикасанием" к Южной Пальмире для Высоцкого стало написанное им на мотив популярной тогда песни "Одесский порт" стихотворение "Среди планет, среди комет…" В последующем оно стало неофициальным гимном студентов-мхатовцев.До 1966 года Одесса не вмешивалась в жизнь Высоцкого, и, возможно, именно поэтому, несмотря на все его таланты, карьера его развивалась, как и у большинства актёров, ровно, без каких-либо крутых взлётов. Да, он становился постепенно известным, да, уже начали ходить по рукам плёнки с его блатными песнями. Но он ещё не пользовался всенародной популярностью.Но вот в 1966 году к нему обратились начинающие режиссёры Станислав Говорухин и Борис Дуров с предложением принять участие в планируемом к производству на Одесской киностудии фильме об альпинистах "Вертикаль". Чтобы "вытащить" доставшийся им в переделку не совсем хороший сценарий они решили пригласить на одну из ролей второго плана – радиста-альпиниста в базовом лагере, – кого-то из знаковых советских бардов. Юрий Визбор, сам заядлый альпинист, отказался – был занят. И тогда режиссёры обратились к Высоцкому. Роль ему не понравилась, но возможность реализовать свои песни в кино захватила его целиком и полностью.В кино они пока ещё не звучали – на "Беларусьфильме" только заканчивался монтаж фильма "Мы родом из детства" с его участием, где были его "Братские могилы", "В холода, в холода…" полностью и фрагментарно "Высота", "Песня о звездах" и "Штрафные батальоны". Но там ему приходилось пробивать включение в киноленту своих произведений, а здесь авторы просили об этом сами.Высоцкий писал жене:"Режиссёры молодые, из ВГИКа, неопытные режиссёры, но приятные ребята. (…) Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить, пока не получается".Фильм в основном снимали в Приэльбрусье, в горах, где Высоцкий ещё никогда не был, альпинистской тематики не знал, поэтому и песни поначалу не шли. Но по технике безопасности перед съёмками требовалось, чтобы актёры прошли альпинистскую подготовку. Они жили на трёхкилометровой высоте над уровнем моря в палатках, учились ходить в связке и пользоваться ледорубами. В результате после восхождения Высоцкий, как и остальные, получил значок "Альпинист СССР".В процессе общения со своими учителями – настоящими альпинистами-спасателями, он и получил "толчок" к написанию "Песни о друге". Альпинист Леонид Елисееа рассказал о случае из своей практики, когда ошибка одного из его коллег привела к травмированию пятерых. Елисееву удалось подняться на один из ближайших выступов и вызвать помощь.После этого песни "полились", как из рога изобилия: "Вершина", "Баллады об альпийских стрелках"", "Свои обиды каждый человек…" Затем появились "Гололёд на земле, гололёд" и "Скалолазка", которые в фильм впоследствии не вошли. Для актрисы Ларисы Лужиной, которая не ответила на его ухаживания, он тогда же написал "Она была в Париже". После приезда в Одессу, где снимали сцену на вокзале и некоторые павильонные сцены, Высоцкий придумал финальную песню фильма "Прощание с горами".19 июня 1967 "Вертикаль" вышла в прокат, в котором собрал 32,8 млн зрителей. Некоторые приходили на киносеансы по несколько раз, сидели с блокнотами и записывали слова песен. С этого моменты началась лавинообразная популярность Высоцкого, его авторские концерты.В 1967 году другой режиссер Одесской киностудии, Кира Муратова, пригласила Высоцкого в свой фильм-мелодраму "Короткие встречи". Ему понравились и сценарий, и то, что играть надо с бородой. Пробы он прошёл ещё когда приезжал на съёмки в "Вертикали", однако на роль утвердили Станислава Любшина. Но он уехал сниматься в сериале "Щит и меч", и вернулись к кандидатуре Высоцкого. Съемки проходили под Одессой в селе Окны. Кино собрало всего 4,4 млн зрителей, но там появились песни Владимира Семёновича "Дела", "Песня-сказка про нечисть" и "Песня о новом времени", без которых и этой аудитории не было бы.В 1968 году Высоцкий снялся в своём самом драматичном, самом, пожалуй, любимом, и самом неоднозначном фильме, который сняли про Одессу, но не в Одессе – на Ленфильме. Это была "Интервенция" (1968). Режиссёр Геннадий Полока задумал её снять в популярном во времена Гражданской войны стиле комедии-буф. Высоцкий горел своей ролью революционера-подпольщика Бродского, который переодевался во время действия то в форму французского моряка, то офицера, то в гражданский пиджак. Примерив робу арестанта, Высоцкий теряет налёт фарса и поёт одну из своих самых проникновенных песен "Деревянные костюмы".Чиновники фильм не приняли, посчитав недопустимым рассказывать о героических революционных событиях в форме фарса. Материалы поступило распоряжение уничтожить, но Полока смог сохранить плёнку и смонтировать фильм. На экраны "Интервенция" вышла уже после смерти поэта в 1987 году.В сентябре 1967 года Высоцкий уже снимался в Одессе и Одесской области, Измаиле, но на киностудии "Мосфильм" – это был ещё один знаковый для него фильм "Служили два товарища" (1968). Он ещё шутил, что съёмки в Одессе делятся для него на бородатый, усатый и безусый периоды. В этот раз его герой походил чем-то на его героя Бродского из "Интервенции", но только сражался на противоположной стороне. Предполагалось, что в октябре будут досъёмки, но все сроки были сорваны – причиной стал алкоголизм съёмочной группы. Выпивший Высоцкий несколько раз падал с лошади. Олег Янковский умудрился "загреметь" в вытрезвитель, а режиссёр, Евгений Карелов, в больницу. В марте 1968 года фильм всё же закончили, он вышел в прокат 21 октября и собрал 22,5 млн. зрителей.На Высоцкого "открыл" настоящую охоту другой режиссёр киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Он пригласил его на главную роль в свою музыкальную комедию "Опасные гастроли". Другого исполнителя он там не видел. 3 января 1969 года заказ на съёмки фильма был одобрен.Высоцкий приехал в Одессу, и Хилькевич поселил его со всеми актёрами в гостинице "Аркадия". Все спустились в ресторан гостиницы немного посидеть. Высоцкий взял гитару, спел "Охоту на волков", потом "Протопи ты мне баньку по-белому". На улице услышали его голос, ресторан вмиг заполнился битком. Людей было столько, что витринное стекло выдавили наружу. Одесситы вмиг сбросились и отдали деньги администратору – там хватило бы на несколько таких стёкол. Звук полился на улицу, и остановились трамваи с двух её сторон – люди валом валили к "Аркадии" – ещё бы, пел сам Высоцкий. Вскоре перед "Аркадией" замерла целая толпа.Премьера "Опасных гастролей" состоялась 5 января 1970, они собрали 36,9 млн. человек. Ещё бы, ведь в них Высоцкий не только играл, но и пел свои новые песни. В фильм не вошла специально написанная для него и ставшая потом культовой песня "Я не люблю" и "Цыганочка". Её на магнитофоне в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" слушает Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева.После съёмок Высоцкий отдыхал в Крыму и там Станислав Говорухин уговорил сняться его в эпизодической роли капитана в военном фильме Одесской киностудии "Белый взрыв". Высоцкий с удовольствием согласился и написал для фильма две песни "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине". Говорухин их почему-то не вставил, о чём потом жалел.Но, конечно, самым популярным фильмом с участием Высоцкого является "Место встречи изменить нельзя". Летом 1977 года Говорухин случайно прочитал роман братьев Вайнеров "Эра милосердия", и решил его экранизировать. Своей идеей он поделился с Высоцким. Тот познакомил Говорухина с писателями, он звал их Ванера́, и застолбил за собой роль Жеглова. Начало съёмок выпало на 10 мая 1978 года – День рождения третьей жены Высоцкого Марины Влади. Играли сцену в бильярдной, с Леонидом Куравлёвым.После съёмок Влади отвела Говорухина в сторонку, встала перед ним на колени и стала умолять "отпустить" Высоцкого – она хотела свозить его в Америку, Францию, Канаду, на Таити. Спустя несколько минут уже сам Высоцкий признался Говорухину: "Славик, мне так мало осталось", – он чувствовал приближение смерти. Говорухин пошёл на риск, создал для Высоцкого индивидуальный график съёмок. Везде в фильме, где он снят со спины, играют дублёры, а актёры в сценах, где его нет в кадре, обращаются не к нему, а к пустоте. В результате Владимир Семёнович успел побывать в США, на Таити, во Франции. Когда он вернулся в Одессу, с ним сняли все крупные планы. Когда фильм вышел на телеэкраны, в стране практически до нуля падали преступность и водопотребление – народ, затаив дыхание, смотрел на игру любимого актёра.Он был обязан Одессе многим, и отдавал ей за это сполна. Чего стоит одна песня "Москва – Одесса", воспевающая этот приморский город. Любили его и одесситы. Однажды Высоцкому срочно нужно было улететь по обратному, чем в песне, маршруту – из Одессы в Москву, но билетов не было.Владимир Семёнович очень хорошо знал лётчиков одесского авиаотряда "Аэрофлота" – он много летал с ними. Он пришёл к ним в штурманскую: "Ребята, возьмите". Тогда это было просто, террористической опасности такой не было, в кабину спокойно брали, тем более такого человека. Ему сразу дали гитару, микрофон, магнитофон, а магнитофоны были обязательно для записи контроля готовности экипажей.Александр Васильевич Мирошниченко, сын лётчика одесского авиаотряда: "Сказали: "Пой". Он стал отнекиваться: "Да я, в общем-то не в голосе, подождите". "Не споёшь, вообще не улетишь, даже по билету, поэтому пой". И он напел несколько песен, прямо в штурманской, присутствовали все. Поставили магнитофон, микрофон. И вот с такой не очень хорошей записью, но зато из первых уст, эти песни у нас ходили потом по всему авиагородку".Когда Высоцкий 25 июля 1980 года умер, это, как и для всей страны, стало трагедией для всех одесситов. О нём помнили очень долго, и помнят до сих пор. Напротив здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года одесситы установили ему памятник, который украинские нацисты трусливо демонтировали в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года. Они стараются уничтожить всё то русское, что роднит Одессу, абсолютно русский город, со всей Россией. Но им не удастся ни вытравить из одесситов память о Высоцком – великом русском поэте, ни любовь к нему. Он слишком велик для этого, особенно на фоне этих нацистских пигмеев– временщиков нашей истории.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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