Высоцкий и Одесса - 25.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250725/vysotskiy-i-odessa-1065945911.html
Высоцкий и Одесса
Высоцкий и Одесса - 25.07.2025 Украина.ру
Высоцкий и Одесса
Сегодня исполняется 45 лет, как культовый советский поэт и бард ХХ века, Владимир Высоцкий, ушёл из жизни. Так как наш ресурс посвящён в первую очередь Украине, мы хотели бы вспомнить, как он был связан с одним городом, находившимся на её территории, и который сыграл в его судьбе огромную роль. Конечно же, мы говорим об Одессе
2025-07-25T16:00
2025-07-25T16:00
история
история
история ссср
одесская киностудия
владимир высоцкий
одесса
франция
кино
фильм
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/13/1055729439_209:0:1176:544_1920x0_80_0_0_f143513ef701ed3f275c4dc5f1299914.jpg
Первым "прикасанием" к Южной Пальмире для Высоцкого стало написанное им на мотив популярной тогда песни "Одесский порт" стихотворение "Среди планет, среди комет…" В последующем оно стало неофициальным гимном студентов-мхатовцев.До 1966 года Одесса не вмешивалась в жизнь Высоцкого, и, возможно, именно поэтому, несмотря на все его таланты, карьера его развивалась, как и у большинства актёров, ровно, без каких-либо крутых взлётов. Да, он становился постепенно известным, да, уже начали ходить по рукам плёнки с его блатными песнями. Но он ещё не пользовался всенародной популярностью.Но вот в 1966 году к нему обратились начинающие режиссёры Станислав Говорухин и Борис Дуров с предложением принять участие в планируемом к производству на Одесской киностудии фильме об альпинистах "Вертикаль". Чтобы "вытащить" доставшийся им в переделку не совсем хороший сценарий они решили пригласить на одну из ролей второго плана – радиста-альпиниста в базовом лагере, – кого-то из знаковых советских бардов. Юрий Визбор, сам заядлый альпинист, отказался – был занят. И тогда режиссёры обратились к Высоцкому. Роль ему не понравилась, но возможность реализовать свои песни в кино захватила его целиком и полностью.В кино они пока ещё не звучали – на "Беларусьфильме" только заканчивался монтаж фильма "Мы родом из детства" с его участием, где были его "Братские могилы", "В холода, в холода…" полностью и фрагментарно "Высота", "Песня о звездах" и "Штрафные батальоны". Но там ему приходилось пробивать включение в киноленту своих произведений, а здесь авторы просили об этом сами.Высоцкий писал жене:"Режиссёры молодые, из ВГИКа, неопытные режиссёры, но приятные ребята. (…) Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить, пока не получается".Фильм в основном снимали в Приэльбрусье, в горах, где Высоцкий ещё никогда не был, альпинистской тематики не знал, поэтому и песни поначалу не шли. Но по технике безопасности перед съёмками требовалось, чтобы актёры прошли альпинистскую подготовку. Они жили на трёхкилометровой высоте над уровнем моря в палатках, учились ходить в связке и пользоваться ледорубами. В результате после восхождения Высоцкий, как и остальные, получил значок "Альпинист СССР".В процессе общения со своими учителями – настоящими альпинистами-спасателями, он и получил "толчок" к написанию "Песни о друге". Альпинист Леонид Елисееа рассказал о случае из своей практики, когда ошибка одного из его коллег привела к травмированию пятерых. Елисееву удалось подняться на один из ближайших выступов и вызвать помощь.После этого песни "полились", как из рога изобилия: "Вершина", "Баллады об альпийских стрелках"", "Свои обиды каждый человек…" Затем появились "Гололёд на земле, гололёд" и "Скалолазка", которые в фильм впоследствии не вошли. Для актрисы Ларисы Лужиной, которая не ответила на его ухаживания, он тогда же написал "Она была в Париже". После приезда в Одессу, где снимали сцену на вокзале и некоторые павильонные сцены, Высоцкий придумал финальную песню фильма "Прощание с горами".19 июня 1967 "Вертикаль" вышла в прокат, в котором собрал 32,8 млн зрителей. Некоторые приходили на киносеансы по несколько раз, сидели с блокнотами и записывали слова песен. С этого моменты началась лавинообразная популярность Высоцкого, его авторские концерты.В 1967 году другой режиссер Одесской киностудии, Кира Муратова, пригласила Высоцкого в свой фильм-мелодраму "Короткие встречи". Ему понравились и сценарий, и то, что играть надо с бородой. Пробы он прошёл ещё когда приезжал на съёмки в "Вертикали", однако на роль утвердили Станислава Любшина. Но он уехал сниматься в сериале "Щит и меч", и вернулись к кандидатуре Высоцкого. Съемки проходили под Одессой в селе Окны. Кино собрало всего 4,4 млн зрителей, но там появились песни Владимира Семёновича "Дела", "Песня-сказка про нечисть" и "Песня о новом времени", без которых и этой аудитории не было бы.В 1968 году Высоцкий снялся в своём самом драматичном, самом, пожалуй, любимом, и самом неоднозначном фильме, который сняли про Одессу, но не в Одессе – на Ленфильме. Это была "Интервенция" (1968). Режиссёр Геннадий Полока задумал её снять в популярном во времена Гражданской войны стиле комедии-буф. Высоцкий горел своей ролью революционера-подпольщика Бродского, который переодевался во время действия то в форму французского моряка, то офицера, то в гражданский пиджак. Примерив робу арестанта, Высоцкий теряет налёт фарса и поёт одну из своих самых проникновенных песен "Деревянные костюмы".Чиновники фильм не приняли, посчитав недопустимым рассказывать о героических революционных событиях в форме фарса. Материалы поступило распоряжение уничтожить, но Полока смог сохранить плёнку и смонтировать фильм. На экраны "Интервенция" вышла уже после смерти поэта в 1987 году.В сентябре 1967 года Высоцкий уже снимался в Одессе и Одесской области, Измаиле, но на киностудии "Мосфильм" – это был ещё один знаковый для него фильм "Служили два товарища" (1968). Он ещё шутил, что съёмки в Одессе делятся для него на бородатый, усатый и безусый периоды. В этот раз его герой походил чем-то на его героя Бродского из "Интервенции", но только сражался на противоположной стороне. Предполагалось, что в октябре будут досъёмки, но все сроки были сорваны – причиной стал алкоголизм съёмочной группы. Выпивший Высоцкий несколько раз падал с лошади. Олег Янковский умудрился "загреметь" в вытрезвитель, а режиссёр, Евгений Карелов, в больницу. В марте 1968 года фильм всё же закончили, он вышел в прокат 21 октября и собрал 22,5 млн. зрителей.На Высоцкого "открыл" настоящую охоту другой режиссёр киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Он пригласил его на главную роль в свою музыкальную комедию "Опасные гастроли". Другого исполнителя он там не видел. 3 января 1969 года заказ на съёмки фильма был одобрен.Высоцкий приехал в Одессу, и Хилькевич поселил его со всеми актёрами в гостинице "Аркадия". Все спустились в ресторан гостиницы немного посидеть. Высоцкий взял гитару, спел "Охоту на волков", потом "Протопи ты мне баньку по-белому". На улице услышали его голос, ресторан вмиг заполнился битком. Людей было столько, что витринное стекло выдавили наружу. Одесситы вмиг сбросились и отдали деньги администратору – там хватило бы на несколько таких стёкол. Звук полился на улицу, и остановились трамваи с двух её сторон – люди валом валили к "Аркадии" – ещё бы, пел сам Высоцкий. Вскоре перед "Аркадией" замерла целая толпа.Премьера "Опасных гастролей" состоялась 5 января 1970, они собрали 36,9 млн. человек. Ещё бы, ведь в них Высоцкий не только играл, но и пел свои новые песни. В фильм не вошла специально написанная для него и ставшая потом культовой песня "Я не люблю" и "Цыганочка". Её на магнитофоне в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" слушает Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева.После съёмок Высоцкий отдыхал в Крыму и там Станислав Говорухин уговорил сняться его в эпизодической роли капитана в военном фильме Одесской киностудии "Белый взрыв". Высоцкий с удовольствием согласился и написал для фильма две песни "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине". Говорухин их почему-то не вставил, о чём потом жалел.Но, конечно, самым популярным фильмом с участием Высоцкого является "Место встречи изменить нельзя". Летом 1977 года Говорухин случайно прочитал роман братьев Вайнеров "Эра милосердия", и решил его экранизировать. Своей идеей он поделился с Высоцким. Тот познакомил Говорухина с писателями, он звал их Ванера́, и застолбил за собой роль Жеглова. Начало съёмок выпало на 10 мая 1978 года – День рождения третьей жены Высоцкого Марины Влади. Играли сцену в бильярдной, с Леонидом Куравлёвым.После съёмок Влади отвела Говорухина в сторонку, встала перед ним на колени и стала умолять "отпустить" Высоцкого – она хотела свозить его в Америку, Францию, Канаду, на Таити. Спустя несколько минут уже сам Высоцкий признался Говорухину: "Славик, мне так мало осталось", – он чувствовал приближение смерти. Говорухин пошёл на риск, создал для Высоцкого индивидуальный график съёмок. Везде в фильме, где он снят со спины, играют дублёры, а актёры в сценах, где его нет в кадре, обращаются не к нему, а к пустоте. В результате Владимир Семёнович успел побывать в США, на Таити, во Франции. Когда он вернулся в Одессу, с ним сняли все крупные планы. Когда фильм вышел на телеэкраны, в стране практически до нуля падали преступность и водопотребление – народ, затаив дыхание, смотрел на игру любимого актёра.Он был обязан Одессе многим, и отдавал ей за это сполна. Чего стоит одна песня "Москва – Одесса", воспевающая этот приморский город. Любили его и одесситы. Однажды Высоцкому срочно нужно было улететь по обратному, чем в песне, маршруту – из Одессы в Москву, но билетов не было.Владимир Семёнович очень хорошо знал лётчиков одесского авиаотряда "Аэрофлота" – он много летал с ними. Он пришёл к ним в штурманскую: "Ребята, возьмите". Тогда это было просто, террористической опасности такой не было, в кабину спокойно брали, тем более такого человека. Ему сразу дали гитару, микрофон, магнитофон, а магнитофоны были обязательно для записи контроля готовности экипажей.Александр Васильевич Мирошниченко, сын лётчика одесского авиаотряда: "Сказали: "Пой". Он стал отнекиваться: "Да я, в общем-то не в голосе, подождите". "Не споёшь, вообще не улетишь, даже по билету, поэтому пой". И он напел несколько песен, прямо в штурманской, присутствовали все. Поставили магнитофон, микрофон. И вот с такой не очень хорошей записью, но зато из первых уст, эти песни у нас ходили потом по всему авиагородку".Когда Высоцкий 25 июля 1980 года умер, это, как и для всей страны, стало трагедией для всех одесситов. О нём помнили очень долго, и помнят до сих пор. Напротив здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года одесситы установили ему памятник, который украинские нацисты трусливо демонтировали в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года. Они стараются уничтожить всё то русское, что роднит Одессу, абсолютно русский город, со всей Россией. Но им не удастся ни вытравить из одесситов память о Высоцком – великом русском поэте, ни любовь к нему. Он слишком велик для этого, особенно на фоне этих нацистских пигмеев– временщиков нашей истории.
https://ukraina.ru/20230803/1048437975.html
https://ukraina.ru/20240619/1055729800.html
https://ukraina.ru/20220129/1032858220.html
https://ukraina.ru/20191111/1025594080.html
одесса
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/13/1055729439_136:0:861:544_1920x0_80_0_0_c4dc4118e2be47d8a78c9cd8acb10a59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, одесская киностудия, владимир высоцкий, одесса, франция, кино, фильм, музыка, актер, певец, культура
История, История, история СССР, Одесская киностудия, Владимир Высоцкий, Одесса, Франция, кино, фильм, музыка, актер, певец, культура

Высоцкий и Одесса

16:00 25.07.2025
 
© Фото"Вертикаль". Кадр из фильма
Вертикаль. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
Сегодня исполняется 45 лет, как культовый советский поэт и бард ХХ века, Владимир Высоцкий, ушёл из жизни. Так как наш ресурс посвящён в первую очередь Украине, мы хотели бы вспомнить, как он был связан с одним городом, находившимся на её территории, и который сыграл в его судьбе огромную роль. Конечно же, мы говорим об Одессе
Первым "прикасанием" к Южной Пальмире для Высоцкого стало написанное им на мотив популярной тогда песни "Одесский порт" стихотворение "Среди планет, среди комет…" В последующем оно стало неофициальным гимном студентов-мхатовцев.
До 1966 года Одесса не вмешивалась в жизнь Высоцкого, и, возможно, именно поэтому, несмотря на все его таланты, карьера его развивалась, как и у большинства актёров, ровно, без каких-либо крутых взлётов. Да, он становился постепенно известным, да, уже начали ходить по рукам плёнки с его блатными песнями. Но он ещё не пользовался всенародной популярностью.
Но вот в 1966 году к нему обратились начинающие режиссёры Станислав Говорухин и Борис Дуров с предложением принять участие в планируемом к производству на Одесской киностудии фильме об альпинистах "Вертикаль". Чтобы "вытащить" доставшийся им в переделку не совсем хороший сценарий они решили пригласить на одну из ролей второго плана – радиста-альпиниста в базовом лагере, – кого-то из знаковых советских бардов. Юрий Визбор, сам заядлый альпинист, отказался – был занят. И тогда режиссёры обратились к Высоцкому. Роль ему не понравилась, но возможность реализовать свои песни в кино захватила его целиком и полностью.
В кино они пока ещё не звучали – на "Беларусьфильме" только заканчивался монтаж фильма "Мы родом из детства" с его участием, где были его "Братские могилы", "В холода, в холода…" полностью и фрагментарно "Высота", "Песня о звездах" и "Штрафные батальоны". Но там ему приходилось пробивать включение в киноленту своих произведений, а здесь авторы просили об этом сами.
Высоцкий писал жене:
Фильм Белый взрыв
3 августа 2023, 18:00История
"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снималаИдея фильма "Белый взрыв" пришла к режиссёру Станиславу Говорухину во время съемов фильма "Вертикаль" (1967) с участием Владимира Высоцкого и его песнями, которые сделали "Вертикаль" легендарной лентой. В "Белом взрыве" Высоцкий тоже сыграл эпизодическую роль, но вот песни его в этот раз в фильм не вошли, хоть и были написаны
"Режиссёры молодые, из ВГИКа, неопытные режиссёры, но приятные ребята. (…) Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить, пока не получается".
Фильм в основном снимали в Приэльбрусье, в горах, где Высоцкий ещё никогда не был, альпинистской тематики не знал, поэтому и песни поначалу не шли. Но по технике безопасности перед съёмками требовалось, чтобы актёры прошли альпинистскую подготовку. Они жили на трёхкилометровой высоте над уровнем моря в палатках, учились ходить в связке и пользоваться ледорубами. В результате после восхождения Высоцкий, как и остальные, получил значок "Альпинист СССР".
В процессе общения со своими учителями – настоящими альпинистами-спасателями, он и получил "толчок" к написанию "Песни о друге". Альпинист Леонид Елисееа рассказал о случае из своей практики, когда ошибка одного из его коллег привела к травмированию пятерых. Елисееву удалось подняться на один из ближайших выступов и вызвать помощь.
После этого песни "полились", как из рога изобилия: "Вершина", "Баллады об альпийских стрелках"", "Свои обиды каждый человек…" Затем появились "Гололёд на земле, гололёд" и "Скалолазка", которые в фильм впоследствии не вошли. Для актрисы Ларисы Лужиной, которая не ответила на его ухаживания, он тогда же написал "Она была в Париже". После приезда в Одессу, где снимали сцену на вокзале и некоторые павильонные сцены, Высоцкий придумал финальную песню фильма "Прощание с горами".
19 июня 1967 "Вертикаль" вышла в прокат, в котором собрал 32,8 млн зрителей. Некоторые приходили на киносеансы по несколько раз, сидели с блокнотами и записывали слова песен. С этого моменты началась лавинообразная популярность Высоцкого, его авторские концерты.
Вертикаль. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня 2024, 16:00История
Одесская "Вертикаль" Станислава Говорухина19 июня 1967 года в прокат вышел один из культовых фильмов Советского Союза, песни из которого сегодня знают даже представители подрастающих поколений. Назывался он "Вертикаль" и был снят на Одесской киностудии в 1966 году, причем снят при очень любопытных обстоятельствах
В 1967 году другой режиссер Одесской киностудии, Кира Муратова, пригласила Высоцкого в свой фильм-мелодраму "Короткие встречи". Ему понравились и сценарий, и то, что играть надо с бородой. Пробы он прошёл ещё когда приезжал на съёмки в "Вертикали", однако на роль утвердили Станислава Любшина. Но он уехал сниматься в сериале "Щит и меч", и вернулись к кандидатуре Высоцкого. Съемки проходили под Одессой в селе Окны. Кино собрало всего 4,4 млн зрителей, но там появились песни Владимира Семёновича "Дела", "Песня-сказка про нечисть" и "Песня о новом времени", без которых и этой аудитории не было бы.
В 1968 году Высоцкий снялся в своём самом драматичном, самом, пожалуй, любимом, и самом неоднозначном фильме, который сняли про Одессу, но не в Одессе – на Ленфильме. Это была "Интервенция" (1968). Режиссёр Геннадий Полока задумал её снять в популярном во времена Гражданской войны стиле комедии-буф. Высоцкий горел своей ролью революционера-подпольщика Бродского, который переодевался во время действия то в форму французского моряка, то офицера, то в гражданский пиджак. Примерив робу арестанта, Высоцкий теряет налёт фарса и поёт одну из своих самых проникновенных песен "Деревянные костюмы".
Чиновники фильм не приняли, посчитав недопустимым рассказывать о героических революционных событиях в форме фарса. Материалы поступило распоряжение уничтожить, но Полока смог сохранить плёнку и смонтировать фильм. На экраны "Интервенция" вышла уже после смерти поэта в 1987 году.
В сентябре 1967 года Высоцкий уже снимался в Одессе и Одесской области, Измаиле, но на киностудии "Мосфильм" – это был ещё один знаковый для него фильм "Служили два товарища" (1968). Он ещё шутил, что съёмки в Одессе делятся для него на бородатый, усатый и безусый периоды. В этот раз его герой походил чем-то на его героя Бродского из "Интервенции", но только сражался на противоположной стороне. Предполагалось, что в октябре будут досъёмки, но все сроки были сорваны – причиной стал алкоголизм съёмочной группы. Выпивший Высоцкий несколько раз падал с лошади. Олег Янковский умудрился "загреметь" в вытрезвитель, а режиссёр, Евгений Карелов, в больницу. В марте 1968 года фильм всё же закончили, он вышел в прокат 21 октября и собрал 22,5 млн. зрителей.
На Высоцкого "открыл" настоящую охоту другой режиссёр киностудии Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Он пригласил его на главную роль в свою музыкальную комедию "Опасные гастроли". Другого исполнителя он там не видел. 3 января 1969 года заказ на съёмки фильма был одобрен.
29 января 2022, 19:37
Как при помощи Высоцкого и фиги в кармане советская интеллигенция фрондой в кино занималасьВ 1969 году на экраны Страны Советов вышел фильм, которому было суждено стать классикой российского кинематографа — «Опасные гастроли» с обаятельным, но не слишком еще знаменитым в широких зрительских массах Владимиром Высоцким
Высоцкий приехал в Одессу, и Хилькевич поселил его со всеми актёрами в гостинице "Аркадия". Все спустились в ресторан гостиницы немного посидеть. Высоцкий взял гитару, спел "Охоту на волков", потом "Протопи ты мне баньку по-белому". На улице услышали его голос, ресторан вмиг заполнился битком. Людей было столько, что витринное стекло выдавили наружу. Одесситы вмиг сбросились и отдали деньги администратору – там хватило бы на несколько таких стёкол. Звук полился на улицу, и остановились трамваи с двух её сторон – люди валом валили к "Аркадии" – ещё бы, пел сам Высоцкий. Вскоре перед "Аркадией" замерла целая толпа.
Премьера "Опасных гастролей" состоялась 5 января 1970, они собрали 36,9 млн. человек. Ещё бы, ведь в них Высоцкий не только играл, но и пел свои новые песни. В фильм не вошла специально написанная для него и ставшая потом культовой песня "Я не люблю" и "Цыганочка". Её на магнитофоне в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" слушает Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева.
После съёмок Высоцкий отдыхал в Крыму и там Станислав Говорухин уговорил сняться его в эпизодической роли капитана в военном фильме Одесской киностудии "Белый взрыв". Высоцкий с удовольствием согласился и написал для фильма две песни "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине". Говорухин их почему-то не вставил, о чём потом жалел.
Но, конечно, самым популярным фильмом с участием Высоцкого является "Место встречи изменить нельзя". Летом 1977 года Говорухин случайно прочитал роман братьев Вайнеров "Эра милосердия", и решил его экранизировать. Своей идеей он поделился с Высоцким. Тот познакомил Говорухина с писателями, он звал их Ванера́, и застолбил за собой роль Жеглова. Начало съёмок выпало на 10 мая 1978 года – День рождения третьей жены Высоцкого Марины Влади. Играли сцену в бильярдной, с Леонидом Куравлёвым.
11 ноября 2019, 01:00
40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудииЛетом 1977 года Станислава Говорухина (известного после нашумевших фильмов «Вертикаль» и «Белый взрыв» советского режиссёра) везли на машине в Херсон. Там шли съёмки его нового фильма «Маршал революции», посвящённый советскому военачальнику Михаилу Фрунзе. Чтобы скоротать время, он взял с собой в машину два номера журнала «Смена» за 1975 год
После съёмок Влади отвела Говорухина в сторонку, встала перед ним на колени и стала умолять "отпустить" Высоцкого – она хотела свозить его в Америку, Францию, Канаду, на Таити. Спустя несколько минут уже сам Высоцкий признался Говорухину: "Славик, мне так мало осталось", – он чувствовал приближение смерти. Говорухин пошёл на риск, создал для Высоцкого индивидуальный график съёмок. Везде в фильме, где он снят со спины, играют дублёры, а актёры в сценах, где его нет в кадре, обращаются не к нему, а к пустоте. В результате Владимир Семёнович успел побывать в США, на Таити, во Франции. Когда он вернулся в Одессу, с ним сняли все крупные планы. Когда фильм вышел на телеэкраны, в стране практически до нуля падали преступность и водопотребление – народ, затаив дыхание, смотрел на игру любимого актёра.
Он был обязан Одессе многим, и отдавал ей за это сполна. Чего стоит одна песня "Москва – Одесса", воспевающая этот приморский город. Любили его и одесситы. Однажды Высоцкому срочно нужно было улететь по обратному, чем в песне, маршруту – из Одессы в Москву, но билетов не было.
Владимир Семёнович очень хорошо знал лётчиков одесского авиаотряда "Аэрофлота" – он много летал с ними. Он пришёл к ним в штурманскую: "Ребята, возьмите". Тогда это было просто, террористической опасности такой не было, в кабину спокойно брали, тем более такого человека. Ему сразу дали гитару, микрофон, магнитофон, а магнитофоны были обязательно для записи контроля готовности экипажей.
Александр Васильевич Мирошниченко, сын лётчика одесского авиаотряда: "Сказали: "Пой". Он стал отнекиваться: "Да я, в общем-то не в голосе, подождите". "Не споёшь, вообще не улетишь, даже по билету, поэтому пой". И он напел несколько песен, прямо в штурманской, присутствовали все. Поставили магнитофон, микрофон. И вот с такой не очень хорошей записью, но зато из первых уст, эти песни у нас ходили потом по всему авиагородку".
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Владимиру Высоцкомому открыт в Одессе
Памятник Владимиру Высоцкомому открыт в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
Памятник Владимиру Высоцкомому открыт в Одессе
Когда Высоцкий 25 июля 1980 года умер, это, как и для всей страны, стало трагедией для всех одесситов. О нём помнили очень долго, и помнят до сих пор. Напротив здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года одесситы установили ему памятник, который украинские нацисты трусливо демонтировали в новогоднюю ночь 31 декабря 2024 года. Они стараются уничтожить всё то русское, что роднит Одессу, абсолютно русский город, со всей Россией. Но им не удастся ни вытравить из одесситов память о Высоцком – великом русском поэте, ни любовь к нему. Он слишком велик для этого, особенно на фоне этих нацистских пигмеев– временщиков нашей истории.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРОдесская киностудияВладимир ВысоцкийОдессаФранциякинофильммузыкаактерпевецкультура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20"Герани" научились уклоняться от вражеских дронов
16:10Таиланд ввёл военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей
16:06Оказывается, атаку на НАБУ инициировал вовсе не Зеленский, а… украинские депутаты
16:0511 лет подвигу: Донбасс вспоминает героев Саур-Могилы
16:02Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
16:00Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента. Главное на 16:00
16:00Высоцкий и Одесса
15:59Степногорск в зоне боев: как развивается ситуация на фронте
15:52Южные рубежи Мирнограда: российские бойцы улучшают позиции
15:47Фронт сдвигается: новые подробности боёв на Купянском направлении
15:39От плена к свободе: судьба бойца, отказавшегося воевать за Украину
14:54Покровск постепенно переходит под контроль российских сил
14:51Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко
14:35Атака на НАБУ может быть связана с личной обидой Ермака
14:14ВСУ обстреливают Энергодар, погибли люди
13:53Зеленский попросит у Запада деньги на зарплату ВСУ - Bloomberg
13:23Путин назначил нового посла России в Польше
13:00Зеленский решил не рисковать, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 июля
12:57Песков сказал, что должно поставить точку в урегулировании на Украине
12:22Кадры освобождения Зверево в ДНР
Лента новостейМолния