"Русский голос должен быть слышен": 170 лет профессора Юлиану Кулаковскому - 25.07.2025 Украина.ру
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"Русский голос должен быть слышен": 170 лет профессора Юлиану Кулаковскому
"Русский голос должен быть слышен": 170 лет профессора Юлиану Кулаковскому - 25.07.2025 Украина.ру
"Русский голос должен быть слышен": 170 лет профессора Юлиану Кулаковскому
Сейчас странно об этом вспоминать, но на рубеже XIX-XX веков Киев был центром правого общественного движения в Российской империи. "Точкой сборки" его интеллектуальной составляющей был Киевский клуб русских националистов. Одним из его учредителей был выдающийся русский историк и археолог, профессор Киевского университета Юлиан Кулаковский
2025-07-25T08:00
2025-07-25T08:00
история
история
история украины
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киев
российская империя
историк
националисты
византия
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Юлиан Кулаковский родился 25 июля 1855 года в местечке Поневеж Ковенской губернии Российской империи (сейчас г. Паневежис, Литва).Отцом его был священник Андрей Кулаковский, кандидат богословия и законоучитель (третье лицо в педагогической иерархии после директора и инспектора) местной гимназии. Он умер, когда Юлиану было всего пять лет, и мальчик, вместе с четырьмя сестрами и двумя братьями, остался сиротой.Мать будущего знаменитого историка Прасковья Самсоновна Бренн происходила из "семьи одного из видных деятелей эпохи воссоединения западно-русских униатов".Среднее образование Кулаковский получил в гимназии Вильно. В те годы её директором был историк-славист Петр Бессонов, известный своей приверженностью к "западнорусскому" направлению общественной и научной мысли, рассматривавшему белорусов как неотъемлемую часть русского народа.В 1871 году Кулаковский поступил в Московский лицей цесаревича Николая. Он вновь вернется в стены лицея уже после окончания историко-филологического факультета Московского университета – в 1876 году, в качестве тьютора.В 1878 году Кулаковский был направлен Министерством народного просвещения в научную командировку в Европу. Решающее значение на формирование Юлиана Кулаковского как исследователя оказала его учёба в Берлинском университете, где преподавал Теодор Моммзен – великий немецкий ученый, за труд "Римская история" удостоенный нобелевской премии по литературе (1902).По возвращении из Европы в 1880 году Кулаковский защищает диссертацию на право преподавания в университете на тему "Надел ветеранов землею и военные поселения в Римской империи", написанную им на материалах момзеновского семинара, а следом за ней магистерскую "Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений".Кулаковский переезжает в Киев, где преподает латынь, римскую историю, литературу в университете и на высших женских курсах. Здесь он развивался как филолог-классик, эпиграфист, специалист по истории Древнего Рима. Своеобразным итогом этого этапа стала защита в 1888 году докторской диссертации "К вопросу о начале Рима".В 1891 году Кулаковский прочитал публичную лекцию: "Христианская церковь и римский закон в течение первых двух веков", которая сразу же приобрела скандальную известность. Историк доказывал, что гонения на христиан были вызваны не нетерпимостью римского государства, которое было индифферентно к религии, а тем общественным напряжением, которое провоцировали ранние христиане.Лекция вызвала бурную полемику, выходящую за сугубо академические рамки, в пылу которой Кулаковский удостоился от представителей консервативных кругов прозвища "Юлиан Отступник".В 1890 году по поручению Императорской археологической комиссии Кулаковский проводит свои первые археологические раскопки в Керчи, которые затем будут им производится и в других местах Крыма, а также в Ольвии. Этот этап научного творчества Кулаковского венчает работа "Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк", первое издание которой вышло в 1906 году.С начала 1900-х годов интерес его постепенно смещается к истории Византии. Помимо разработки ряда частных вопросов, сообразным прологом к написанию грандиозной обобщающей работы стал перевод и издание сохранившейся части труда позднеримского историка Аммиана Марцеллина.Именно на последнем поприще Кулаковским будет создан главный научный труд своей жизни: первая в русской историографии история Византийской империи. Кулаковский успел выпустить три тома этой работы (первый вышел в 1910 году), охватывавшие только начальный период тысячелетней истории державы ромеев, а первый из них даже успел выдержать второе издание (1913). Четвёртый том так и не увидел свет, а рукопись его сгинула в революционном лихолетье.Судя по воспоминаниям философа Валентина Асмуса, слушавшего его лекции в 1914 году, Кулаковский производил сильное впечатление на аудиторию даже на закате своей преподавательской карьеры:"Кулаковский был уже старик, но чрезвычайно бодрый, живой и энергичный. На нем был ладно сшитый штатский костюм, нарядные ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро поздоровался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предисловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фраза говорила о большой учености, о безупречном владении предметом, о педагогическом мастерстве. Никакими записками, конспектами он не пользовался. (…)Лекции были содержательны и интересны, а темперамент Кулаковского делал их живыми, порой драматичными. (…) Свои мастерские пересказы Кулаковский вёл крайне серьезно, без тени улыбки, – в то время как, слушая его, мы часто смеялись безудержно".Однако убеждения замечательного профессора были по вкусу далеко не всем. Вот как отзывался о Кулаковском советский педагог и психолог Павел Блонский:"Секретарём факультета был Ю.А. Кулаковский. Это был ещё более крайний черносотенец, исступленно поющий "Боже, царя храни" во всяких "патриотических" манифестациях".Помимо научной и преподавательской деятельности, Кулаковский вёл огромную общественную работу – состоял в руководстве ряда научных и просветительских объединений, занимался проблемой реформы средней и высшей школы, публицистикой, активно участвовал в интеллектуальной жизни России рубежа столетий (контактировал с Владимиром Соловьевым, Афанасием Фетом, Вячеславом Ивановым и т.д.).В предисловии к первому изданию "Истории Византии" Кулаковский отмечает, что к написанию этого труда его подтолкнула не только логика развития собственных научных интересов, но и общественные процессы:"Наше русское прошлое связало нас нерасторжимыми узами с Византией, и на этой основе определилось наше русское национальное самосознание. Теперь, когда ввиду совершившегося перелома в нашем политическом строе, наше народное самосознание особенно нуждается в просветлении своих основ, принесена неведомо зачем тяжелая жертва в ущерб народному делу. (…)Устранение греческого языка из программы среднеобразовательной школы является добровольным принижением нашего просвещения перед тем его идеалом, который живет и действует в Западной Европе".С 1906 года Кулаковский состоял в старейшей монархической организации "Русское собрание". Но особое место занимает участие Кулаковского в деятельности Киевского клуба русских националистов, одним из основателей которого он стал. На некоторое время Юлиан Андреевич был даже избран в состав руководящего органа – Комитета клуба.Особое внимание в деятельности клуба уделялось противостоянию с украинским национализмом. В пятом, самом пространном пункте из первого параграфа устава клуба говорилось:"Русский народ существует только один. Никакого малорусского или "украиньско-руського" народа нет, а есть только южно-русская ветвь единого Русского народа. Украинофильское движение представляет собой явление в такой же степени вредное, как и беспочвенное".В 1909 году, т.е. уже на второй год существования клуба в нем состояли 326 человек, а к 1913 году – 738 членов. Это были ученые, священнослужители, отставные военные, купцы, землевладельцы, общественные деятели.Политические взгляды Кулаковского можно уяснить из выступления на одном из заседаний ККРН в 1911 году:"Русский национализм немыслим без монархических начал. Народностью же является то, что выделилось из комплекса качеств и особенностей народа, и несмотря на значительный промежуток времени осталось непоколебимым… Необходимость для России в народном представительстве, Государственной Думе, несомненна: тем более это для нас ценно, что идея народного представительства идет сверху, с высоты Царского престола. Русский голос должен быть слышен, в основу же всего русскую народность, а это даст возможность крепко блюсти русские интересы и задачи русского национализма".Личные утраты и нависшие над Россией исторические испытания практически синхронно обрушиваются на Юлиана Андреевича. В 1913 году умер его старший брат и единомышленник профессор-славист Платон Кулаковский. Спустя год не стало и супруги Любови Николаевны.В 1915-16 годах Киевский университет пребывал в эвакуации в Саратове. Переезд отрывал Кулаковского от работы над "Историей Византии" и тяготил. В августе 1915 года Кулаковский принял участие в Саратовском совещании представителей монархических организаций, которое было созвано с целью координации правых движений для предотвращения "новой смуты.Сын Юлиана Андреевича Сергей так описывал реакцию отца на Февральскую революцию: "Дней десять он хворал, даже лежал в постели, что для него редкость. Сильно потрясли его события. Да кого не потрясли они!"От этого потрясения Кулаковский уже не оправился. 4 июня 1917 года он писал:"Уныние и безнадёжность, одолевшие меня и все усиливавшиеся, превратили меня в живой труп, убили всякую волю и энергию. (…) У меня нет сил переживать это страшное настоящее".Умер он 21 февраля 1919 года.Могила Юлиана Андреевича Кулаковского сегодня утрачена. В советские годы не только могила, но и само имя профессора Кулаковского было практически предано забвению. И только с падением Советской власти начинается повторное открытие этого замечательного историка.Автор выражает признательность Антону Чемакину и Егору Холмогорову за консультации и помощь в подготовке этого материала.
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Александр Васильев
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история малороссии, россия, киев, российская империя, историк, националисты, византия, xix век, xx век, археология
История, История, история Украины, история Малороссии, Россия, Киев, Российская империя, историк, националисты, Византия, XIX век, XX век, археология

"Русский голос должен быть слышен": 170 лет профессора Юлиану Кулаковскому

08:00 25.07.2025
 
© Public domainПрофессор Юлиан Кулаковский
Профессор Юлиан Кулаковский
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Александр Васильев авторы
Александр Васильев
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Сейчас странно об этом вспоминать, но на рубеже XIX-XX веков Киев был центром правого общественного движения в Российской империи. "Точкой сборки" его интеллектуальной составляющей был Киевский клуб русских националистов. Одним из его учредителей был выдающийся русский историк и археолог, профессор Киевского университета Юлиан Кулаковский
Юлиан Кулаковский родился 25 июля 1855 года в местечке Поневеж Ковенской губернии Российской империи (сейчас г. Паневежис, Литва).
Отцом его был священник Андрей Кулаковский, кандидат богословия и законоучитель (третье лицо в педагогической иерархии после директора и инспектора) местной гимназии. Он умер, когда Юлиану было всего пять лет, и мальчик, вместе с четырьмя сестрами и двумя братьями, остался сиротой.
Мать будущего знаменитого историка Прасковья Самсоновна Бренн происходила из "семьи одного из видных деятелей эпохи воссоединения западно-русских униатов".
Среднее образование Кулаковский получил в гимназии Вильно. В те годы её директором был историк-славист Петр Бессонов, известный своей приверженностью к "западнорусскому" направлению общественной и научной мысли, рассматривавшему белорусов как неотъемлемую часть русского народа.
В 1871 году Кулаковский поступил в Московский лицей цесаревича Николая. Он вновь вернется в стены лицея уже после окончания историко-филологического факультета Московского университета – в 1876 году, в качестве тьютора.
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В 1878 году Кулаковский был направлен Министерством народного просвещения в научную командировку в Европу. Решающее значение на формирование Юлиана Кулаковского как исследователя оказала его учёба в Берлинском университете, где преподавал Теодор Моммзен – великий немецкий ученый, за труд "Римская история" удостоенный нобелевской премии по литературе (1902).
По возвращении из Европы в 1880 году Кулаковский защищает диссертацию на право преподавания в университете на тему "Надел ветеранов землею и военные поселения в Римской империи", написанную им на материалах момзеновского семинара, а следом за ней магистерскую "Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории римских учреждений".
Кулаковский переезжает в Киев, где преподает латынь, римскую историю, литературу в университете и на высших женских курсах. Здесь он развивался как филолог-классик, эпиграфист, специалист по истории Древнего Рима. Своеобразным итогом этого этапа стала защита в 1888 году докторской диссертации "К вопросу о начале Рима".
В 1891 году Кулаковский прочитал публичную лекцию: "Христианская церковь и римский закон в течение первых двух веков", которая сразу же приобрела скандальную известность. Историк доказывал, что гонения на христиан были вызваны не нетерпимостью римского государства, которое было индифферентно к религии, а тем общественным напряжением, которое провоцировали ранние христиане.
Лекция вызвала бурную полемику, выходящую за сугубо академические рамки, в пылу которой Кулаковский удостоился от представителей консервативных кругов прозвища "Юлиан Отступник".
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В 1890 году по поручению Императорской археологической комиссии Кулаковский проводит свои первые археологические раскопки в Керчи, которые затем будут им производится и в других местах Крыма, а также в Ольвии. Этот этап научного творчества Кулаковского венчает работа "Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк", первое издание которой вышло в 1906 году.
С начала 1900-х годов интерес его постепенно смещается к истории Византии. Помимо разработки ряда частных вопросов, сообразным прологом к написанию грандиозной обобщающей работы стал перевод и издание сохранившейся части труда позднеримского историка Аммиана Марцеллина.
Именно на последнем поприще Кулаковским будет создан главный научный труд своей жизни: первая в русской историографии история Византийской империи. Кулаковский успел выпустить три тома этой работы (первый вышел в 1910 году), охватывавшие только начальный период тысячелетней истории державы ромеев, а первый из них даже успел выдержать второе издание (1913). Четвёртый том так и не увидел свет, а рукопись его сгинула в революционном лихолетье.
Судя по воспоминаниям философа Валентина Асмуса, слушавшего его лекции в 1914 году, Кулаковский производил сильное впечатление на аудиторию даже на закате своей преподавательской карьеры:
"Кулаковский был уже старик, но чрезвычайно бодрый, живой и энергичный. На нем был ладно сшитый штатский костюм, нарядные ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро поздоровался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предисловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фраза говорила о большой учености, о безупречном владении предметом, о педагогическом мастерстве. Никакими записками, конспектами он не пользовался. (…)
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Лекции были содержательны и интересны, а темперамент Кулаковского делал их живыми, порой драматичными. (…) Свои мастерские пересказы Кулаковский вёл крайне серьезно, без тени улыбки, – в то время как, слушая его, мы часто смеялись безудержно".
Однако убеждения замечательного профессора были по вкусу далеко не всем. Вот как отзывался о Кулаковском советский педагог и психолог Павел Блонский:
"Секретарём факультета был Ю.А. Кулаковский. Это был ещё более крайний черносотенец, исступленно поющий "Боже, царя храни" во всяких "патриотических" манифестациях".
Помимо научной и преподавательской деятельности, Кулаковский вёл огромную общественную работу – состоял в руководстве ряда научных и просветительских объединений, занимался проблемой реформы средней и высшей школы, публицистикой, активно участвовал в интеллектуальной жизни России рубежа столетий (контактировал с Владимиром Соловьевым, Афанасием Фетом, Вячеславом Ивановым и т.д.).
В предисловии к первому изданию "Истории Византии" Кулаковский отмечает, что к написанию этого труда его подтолкнула не только логика развития собственных научных интересов, но и общественные процессы:
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"Наше русское прошлое связало нас нерасторжимыми узами с Византией, и на этой основе определилось наше русское национальное самосознание. Теперь, когда ввиду совершившегося перелома в нашем политическом строе, наше народное самосознание особенно нуждается в просветлении своих основ, принесена неведомо зачем тяжелая жертва в ущерб народному делу. (…)
Устранение греческого языка из программы среднеобразовательной школы является добровольным принижением нашего просвещения перед тем его идеалом, который живет и действует в Западной Европе".
С 1906 года Кулаковский состоял в старейшей монархической организации "Русское собрание". Но особое место занимает участие Кулаковского в деятельности Киевского клуба русских националистов, одним из основателей которого он стал. На некоторое время Юлиан Андреевич был даже избран в состав руководящего органа – Комитета клуба.
Особое внимание в деятельности клуба уделялось противостоянию с украинским национализмом. В пятом, самом пространном пункте из первого параграфа устава клуба говорилось:
"Русский народ существует только один. Никакого малорусского или "украиньско-руського" народа нет, а есть только южно-русская ветвь единого Русского народа. Украинофильское движение представляет собой явление в такой же степени вредное, как и беспочвенное".
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В 1909 году, т.е. уже на второй год существования клуба в нем состояли 326 человек, а к 1913 году – 738 членов. Это были ученые, священнослужители, отставные военные, купцы, землевладельцы, общественные деятели.
Политические взгляды Кулаковского можно уяснить из выступления на одном из заседаний ККРН в 1911 году:
"Русский национализм немыслим без монархических начал. Народностью же является то, что выделилось из комплекса качеств и особенностей народа, и несмотря на значительный промежуток времени осталось непоколебимым… Необходимость для России в народном представительстве, Государственной Думе, несомненна: тем более это для нас ценно, что идея народного представительства идет сверху, с высоты Царского престола. Русский голос должен быть слышен, в основу же всего русскую народность, а это даст возможность крепко блюсти русские интересы и задачи русского национализма".
Личные утраты и нависшие над Россией исторические испытания практически синхронно обрушиваются на Юлиана Андреевича. В 1913 году умер его старший брат и единомышленник профессор-славист Платон Кулаковский. Спустя год не стало и супруги Любови Николаевны.
В 1915-16 годах Киевский университет пребывал в эвакуации в Саратове. Переезд отрывал Кулаковского от работы над "Историей Византии" и тяготил. В августе 1915 года Кулаковский принял участие в Саратовском совещании представителей монархических организаций, которое было созвано с целью координации правых движений для предотвращения "новой смуты.
памятник Хмельницкому
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«Киев решено было почистить». Кто и за что уничтожил политический актив русских киевлянВ мае 1919 г. сотрудники Киевской губернской чрезвычайной комиссии расправились с членами Киевского клуба русских националистов (ККРН). Обычно про это событие вспоминают 15 мая, когда был расстрелян видный филолог-славист и историк-византинист Тимофей Флоринский, но большая часть арестованных была убита в другой день, а именно 22 мая
Сын Юлиана Андреевича Сергей так описывал реакцию отца на Февральскую революцию: "Дней десять он хворал, даже лежал в постели, что для него редкость. Сильно потрясли его события. Да кого не потрясли они!"
От этого потрясения Кулаковский уже не оправился. 4 июня 1917 года он писал:
"Уныние и безнадёжность, одолевшие меня и все усиливавшиеся, превратили меня в живой труп, убили всякую волю и энергию. (…) У меня нет сил переживать это страшное настоящее".
Умер он 21 февраля 1919 года.
Могила Юлиана Андреевича Кулаковского сегодня утрачена. В советские годы не только могила, но и само имя профессора Кулаковского было практически предано забвению. И только с падением Советской власти начинается повторное открытие этого замечательного историка.
Автор выражает признательность Антону Чемакину и Егору Холмогорову за консультации и помощь в подготовке этого материала.
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