Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев - 25.07.2025 Украина.ру
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Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев - 25.07.2025 Украина.ру
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев
Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
2025-07-25T08:12
2025-07-25T08:12
россия
новости
сша
балтика
николай патрушев
служба внешней разведки
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"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, сша, балтика, николай патрушев, служба внешней разведки
Россия, Новости, США, Балтика, Николай Патрушев, Служба внешней разведки

Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев

08:12 25.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море.
Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
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РоссияНовостиСШАБалтикаНиколай ПатрушевСлужба внешней разведки
 
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