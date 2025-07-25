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Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев - 25.07.2025 Украина.ру
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев
Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
2025-07-25T08:12
2025-07-25T08:12
2025-07-25T08:12
россия
новости
сша
балтика
николай патрушев
служба внешней разведки
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"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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россия, новости, сша, балтика, николай патрушев, служба внешней разведки
Россия, Новости, США, Балтика, Николай Патрушев, Служба внешней разведки
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев
Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.
В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море.
Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.
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