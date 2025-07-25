https://ukraina.ru/20250725/britaniya-pytaetsya-sorvat-peregovory-rossii-i-ssha-po-ukraine---patrushev-1065926861.html

Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев

Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев - 25.07.2025 Украина.ру

Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - Патрушев

Лондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости

2025-07-25T08:12

2025-07-25T08:12

2025-07-25T08:12

россия

новости

сша

балтика

николай патрушев

служба внешней разведки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/33/1017743369_0:160:2793:1731_1920x0_80_0_0_46303ab298baef0b3b561f3ea835455f.jpg.webp

"В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму", - подчеркнул Патрушев.В июне Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

сша

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, сша, балтика, николай патрушев, служба внешней разведки