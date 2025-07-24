Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову - 24.07.2025 Украина.ру
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Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову
Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову - 24.07.2025 Украина.ру
Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову
Воздушно‑космические силы России впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы 5 (УМПБ) для удара по военной цели в Харькове. Об этом 24 июля сообщил телеграм‑канал "Военкоры Русской весны"
2025-07-24T21:47
2025-07-24T21:47
вооруженные силы украины
россия
эксклюзив
харьков
донбасс
вкс
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По их данным, цель поразили двумя высокоточными УМПБ‑5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су‑34 с дальности около 100 километров. Официальных сведений о существовании модификации УМПБ‑5 в открытых источниках нет. Известно, что базовая версия этого боеприпаса диаметром 300 миллиметров оснащена раскрывающимися крыльями и несёт более 100 килограммов взрывчатого вещества. УМПБ идёт к цели по координатам спутниковой навигации и может применяться как с авиации, так и с реактивных систем залпового огня "Торнадо‑С".Ранее российские войска впервые применили в Донбассе новые ударные беспилотники "Черника‑2". Как рассказали бойцы роты БПЛА 110‑й бригады 51‑й армии группировки войск "Южная", беспилотники поражают укрепления и технику ВСУ на дистанции до 100 километров. По словам командира расчёта с позывным "Акаб", подразделения ежемесячно получают до 200 таких аппаратов, которые уже подтвердили свою высокую эффективность на донецком направлении - "Черника" накрыла Харьков: ВС РФ впервые применили новый ударный дрон против ВСУ.
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вооруженные силы украины, россия, эксклюзив, харьков, донбасс, вкс
Вооруженные силы Украины, Россия, Эксклюзив, Харьков, Донбасс, ВКС

Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову

21:47 24.07.2025
 
© Фото : российское новостное интернет-издание "Лента.ру" умпб-5
умпб-5 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : российское новостное интернет-издание "Лента.ру"
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Воздушно‑космические силы России впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы 5 (УМПБ) для удара по военной цели в Харькове. Об этом 24 июля сообщил телеграм‑канал "Военкоры Русской весны"
По их данным, цель поразили двумя высокоточными УМПБ‑5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су‑34 с дальности около 100 километров. Официальных сведений о существовании модификации УМПБ‑5 в открытых источниках нет.
Известно, что базовая версия этого боеприпаса диаметром 300 миллиметров оснащена раскрывающимися крыльями и несёт более 100 килограммов взрывчатого вещества. УМПБ идёт к цели по координатам спутниковой навигации и может применяться как с авиации, так и с реактивных систем залпового огня "Торнадо‑С".
Ранее российские войска впервые применили в Донбассе новые ударные беспилотники "Черника‑2". Как рассказали бойцы роты БПЛА 110‑й бригады 51‑й армии группировки войск "Южная", беспилотники поражают укрепления и технику ВСУ на дистанции до 100 километров.
По словам командира расчёта с позывным "Акаб", подразделения ежемесячно получают до 200 таких аппаратов, которые уже подтвердили свою высокую эффективность на донецком направлении - "Черника" накрыла Харьков: ВС РФ впервые применили новый ударный дрон против ВСУ.
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Заголовок открываемого материала
21:47Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову
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