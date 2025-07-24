https://ukraina.ru/20250724/udar-iz-teni-vks-rf-vpervye-primenili-umpb5-po-kharkovu-1065915200.html

Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову

Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову - 24.07.2025 Украина.ру

Удар из тени: ВКС РФ впервые применили УМПБ‑5 по Харькову

Воздушно‑космические силы России впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы 5 (УМПБ) для удара по военной цели в Харькове. Об этом 24 июля сообщил телеграм‑канал "Военкоры Русской весны"

2025-07-24T21:47

2025-07-24T21:47

2025-07-24T21:47

вооруженные силы украины

россия

эксклюзив

харьков

донбасс

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По их данным, цель поразили двумя высокоточными УМПБ‑5, выпущенными с фронтового бомбардировщика Су‑34 с дальности около 100 километров. Официальных сведений о существовании модификации УМПБ‑5 в открытых источниках нет. Известно, что базовая версия этого боеприпаса диаметром 300 миллиметров оснащена раскрывающимися крыльями и несёт более 100 килограммов взрывчатого вещества. УМПБ идёт к цели по координатам спутниковой навигации и может применяться как с авиации, так и с реактивных систем залпового огня "Торнадо‑С".Ранее российские войска впервые применили в Донбассе новые ударные беспилотники "Черника‑2". Как рассказали бойцы роты БПЛА 110‑й бригады 51‑й армии группировки войск "Южная", беспилотники поражают укрепления и технику ВСУ на дистанции до 100 километров. По словам командира расчёта с позывным "Акаб", подразделения ежемесячно получают до 200 таких аппаратов, которые уже подтвердили свою высокую эффективность на донецком направлении - "Черника" накрыла Харьков: ВС РФ впервые применили новый ударный дрон против ВСУ.

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вооруженные силы украины, россия, эксклюзив, харьков, донбасс, вкс