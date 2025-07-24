Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории
© Фото : Василий Стоякин Памятник княгине Ольге в Киеве
© Фото : Василий Стоякин
Центр Киева украшен минимум четырьмя изображениями Святой равноапостольной княгини Ольги: матово-белой статуей на Михайловской площади, бетонным оригиналом Ивана Кавалеридзе на Андреевском спуске, фресками Владимирского собора – жёстко-фанатичной Васнецова и задумчиво-возвышенной Нестерова. Православная церковь отмечает день памяти княгини 24 июля
Княгиня Ольга известна нам всем со школы и является фигурой вполне исторической, в отличие от легендарного Рюрика и полулегендарного Вещего Олега. Главным образом потому, что о ней повествуют не только древнерусские, но и иностранные источники. "Архонтессу Эльгу" упоминает в своих сочинениях, например, византийский базилевс Константин Багрянородный.
Несмотря на это, известно нам о ней не так уж много и в том, что известно, стоило бы разобраться.
1. Кто такая Ольга?
Ответа на этот вопрос нет и быть не может. Иностранные источники соответствующей информацией не владеют, а отечественные…
Княгиня жила в начале X века, а описавший её историю преподобный Несторв начале XII. У вас много знакомых, которые слышали воспоминания непосредственных участников Бородинской битвы? Ну вот и у Нестора не было. Но у нас есть огромное количество разнообразных письменных источников, а для предшественников Нестора эпоха Игоря, Ольги и Святослава была уже легендарной.
Кроме того, задачей летописца было не изложение исторических фактов, а нравоучение – "наших же грехов ради" и т.п. Источником же вдохновения служило Священное Писание и жития святых (отсюда – повторения в описаниях деяний исторических персон).
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Поэтому о происхождении Ольги мы не можем сказать ничего определённого. Хельга, так же как Хельг, Ингвар и Вальдемар, – имя варяжское (кем бы ни были варяги – скандинавами или балтийскими славянами), но не исключено, что получила она его не при рождении, а в момент присоединения к княжеской семье. До этого она могла иметь имя славянское – кривическое (если она псковитянка), полянское (если она киевлянка) или болгарское (если под летописным Плесковым имеет в виду не Псков, которого во времена Ольги не существовало, а одноимённый болгарский город).
В общем, с некоторой уверенностью можно говорить только о том, что она была женой Игоря и матерью Святослава, но и тут сложности с хронологией – даты выхода Ольги замуж, начала правления и рождения ребёнка совмещаются с трудом… В соответствии с летописями свадьба князя Игоря и Ольги произошла в 903 году, когда Ольге было 12 лет. Однако, Святослава она родила только в 942 году, то есть в… 51 год. Что по тем временам выглядит совершенно нереально. Это не говоря о том, что Святослав, в таком случае, сын Ольги, но не Игоря.
2. Месть
Невероятная жестокость Ольги, проявленная при подавлении восстания древлян понятна – времена были простые, закон – право сильного.
После гибели Игоря Ольга осталась одна и есть основания полагать, что верность по отношению к ней дружины объясняется не только общими интересами – очевидно, она уже продемонстрировала дружинникам и отвагу, и способность приказывать, и умение награждать. В общем – женщина очень сильного характера, не чем не уступающая императрицам XVIII века. Как пишется в житии святой: "управляла княгиня Ольга подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твёрдо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия праведный и никого не обидящий".
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3. Реформы
После "пацификации" древлян, Ольга провела реформу полюдья, установив конкретные места и объёмы собираемой дани.
Эта мера действительно была революционной. Раннефеодальные государства больше всего напоминали банды рэкетиров на рынке, которые обеспечивали безопасность торговых точек от других таких же рэкетиров за часть прибыли. В первую очередь княжества возникли вдоль пути из варяг в греки, где купцам действительно требовалась охрана.
Упорядочивание сбора дани превращала Русь в настоящее государство со своей системой управления.
Справедливости ради скажем, что с такой концепцией согласны не все историки. Например, Руслан Скрынников (выдающийся специалист по истории Руси рубежа XVI-XVII веков) писал, что "киевский летописец почерпнул сведения о полюдье Ольги из преданий, спустя столетие. Он не знал термина "полюдье", зато приписал мудрой княгине важную реформу – установление "повостов" и "оброков". Слово "оброк" позднего происхождения, а понятие "погост" ("повост") имело в X в. совсем иное значение, чем в XII в. При Ольге "погост" обозначал языческое святилище и место торга славян".
Впрочем, неопределённость источников оставляет достаточное пространство для близких к истине предположений. Тот же Скрынников не утверждает однозначно, что Ольга не вводила фиксированного оброка и что погосты не стали уже при ней элементом системы управления – при её внуке вместо языческих святилищ стали ставит православные церкви, но административный смысл погостов мог не измениться…
4. Крещение
Ольга приняла крещение под именем Елена ориентировочно в 957 году в Константинополе.
По сообщению "Повести временных лет" Ольга показалась очень красивой и умной императору Константину VII Багрянородному, и он изъявил желание взять её в жёны. Она отказалась на том основании, что не является христианкой. Когда же он провёл обряд крещения, она сказала, что, став крестной дочерью императора, не может быть ему женой.
История красивая, но маловероятная в связи с тем, что не укладывается в хронологию – к моменту крещения княгиня была уже далеко не молода. Кроме того, историки полагают, что обряд крещения проводил не сам Константин, а его сын и соправитель Роман II и патриарх Полиевкт.
Насколько можно понять, крещение Ольги было её личной инициативой и сам визит в Константинополь носил частный характер – её не сопровождали послы реального князя Святослава. Естественно, ей хотелось распространить свой опыт духовного перерождения на всю страну. С этой целью она пригласила из Германии монаха Адальберта, ставшего первым киевским епископом (напомним, что все эти события произошли до раскола христианства на католическую и православную церкви). Однако убедить сына принять христианства она не смогла. Адальберту пришлось бежать. Крещение произошло только при внуке Ольги – Владимире.
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5. Памятник
Первоначально памятник должен был быть частью аллеи "Исторический путь", задуманной Киевским отделом Русского военно-исторического общества. Аллея связывала бы Михайловский Златоверхий монастырь и Святую Софию. С реализацией проекта не ладилось, поскольку было не очень понятно, кто именно достоин быть на этой аллее.
Впрочем, относительно святых Ольги, Андрея Первозванного, Кирилла и Мефодия противоречий не было. 10 тыс. рублей на аллею выделил император Николай II из личных средств. Также большие пожертвования сделал Александр Терещенко.
Концепцию памятника разработали учёные Владимир Завитневич, Митрофан Довнар-Запольский и Григорий Павлуцкий. Был проведён конкурс, на котором победил проект скульптора Фёдора Балавенского. Заложили памятник в 1909 году (деньги появились только в 1910-м). Но когда император возжелал открыть памятник, оказалось, что не только ничего не готово, но и деньги где-то затерялись…
По счастью, под рукой у городских властей оказался Иван Кавалеридзе, который быстро соорудил бетонный монумент (первоначально он должен был быть бронзовым). В это время бетонные конструкции были модными. Расчёт же был на то, что если киевлянам памятник понравится, то можно будет реализовать его в мраморе. Скульптор хотел сделать княгиню с мечом, а городские власти не хотели. Сделали её с крестом.
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Памятник был открыт 17 сентября 1911 года. Помимо Кавалеридзе в его создании принимали участие скульптор Пётр Сниткин (он делал статую апостола Андрея) и архитектор Валериан Рыков. Император участия в открытии не принимал — накануне, 14 сентября, было совершено покушение на Столыпина…
На постаменте была надпись: "Сия первая вниде в Царство Небесное от Руси, сию бо хвалят рустие сынове яко начальницу. Дар Государя Императора городу Киеву. Лето от Р.Х. 1911". Нереализованной осталась идея установить горельефы с изображениями деяний Ольги.
В 1919 году скульптуру княгини Ольги сбросили с постамента и разломали на части. Закопали их тут же. Боковые скульптуры были заколочены досками. Вместо Ольги поставили бюст Шевченко. В 1923 году скульптурная композиция была демонтирована.
© Василий Стоякин Памятник княгине Ольге - оригинал И. Кавалеридзе
© Василий Стоякин
Памятник княгине Ольге - оригинал И. Кавалеридзе
В 1994 году были проведены раскопки, в ходе которых статую Ольги нашли и соединили, но голова потерялась. Скорее всего, она находится в чьей-то частной коллекции. Сама же скульптура оказалась в составе небольшой экспозиции около музея Кавалеридзе на Андреевском спуске. 25 мая 1996 года памятник был возведён заново из каррарского мрамора. Авторы реставрации: скульпторы Виталий Сивко, Николай Билык и Виталий Шишов.
P.S.:
"Эльга, Эльга!" – звучало над полями,
Где ломали друг другу крестцы
С голубыми, свирепыми глазами
И жилистыми руками молодцы.
"Ольга, Ольга!"- вопили древляне
С волосами жёлтыми, как мёд,
Выцарапывая в раскалённой бане
Окровавленными ногтями ход.
И за дальними морями чужими
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя,
Варяжская сталь в византийскую медь.
Все забыл я, что помнил ране,
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
Слаще самого старого вина.
Год за годом все неизбежней
Запевают в крови века,
Опьянён я тяжестью прежней
Скандинавского костяка.
Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.
Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией надо мною,
Ольга, Ольга, кружишь ты".
Николай Гумилёв
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