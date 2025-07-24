https://ukraina.ru/20250724/1028351466.html

Словацкое восстание, начавшееся в Киеве. История партизанской бригады им. Штефаника

Словацкое восстание, начавшееся в Киеве. История партизанской бригады им. Штефаника - 24.07.2025 Украина.ру

Словацкое восстание, начавшееся в Киеве. История партизанской бригады им. Штефаника

Словакия к сражению за свободу в целом была готова. Режим Йозефа Тисо в нацистском стиле, дарованная Гитлером "независимость" в виде колонии "нового порядка", отправка словацких парней на фронт, активная деятельность Компартии – всё это создало атмосферу, которой не хватало спички. 25 июля 1944 года из киевских Жулян вылетел целый спичечный коробок

2025-07-24T16:00

2025-07-24T16:00

2025-07-24T16:00

история

1944 г

великая отечественная война

партизанское движение

история

словакия

украина

киев

адольф гитлер

дивизия сс "галичина"

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Опыта этим парням было не занимать, за спиной у них были почти три года партизанской войны на Украине и рейды, по итогам одного из которых командир соединения Михаил Наумов получил генеральские погоны и Золотую звезду героя.Командир группы – Пётр Величко, сын полтавского хлебороба, еще до революции перебравшегося на казахские земли, – успел повоевать и в армии. К Наумову он попал с должности начальника штаба 15-й воздушно-десантной бригады Юго-Западного фронта после ранения. Был командиром диверсионной группы, помощником командира соединения по боевой подготовке, заместителем командира отряда им. Микояна по политчасти. Выполнял обязанности начальника штаба соединения.Комиссаром отряда стал Андрей Лях, разведчик, уроженец с. Белоцерковка Великобагачанского района Полтавской области. За три месяца до выброски ему исполнилось всего 20 лет, а в соединении Наумова Лях уже успел прославиться как человек дерзкий и бесстрашный, умеющий выкрутиться из любой сложной ситуации.После прыжка над ночными Татрами такая ситуация не заставила себя ждать: в воздухе группа разделилась.Капитан-танкист Юрий Черногоров умудрился зацепиться парашютом за шпиль сельского костела и, отрезав стропы, чудом уцелел при ударе об землю. Ляха и ещё троих бойцов отнесло в лес. Один боец ногу все-таки поломал: парашют зацепился за верхушку сосны, и она обломилась. Это заставило диверсантов выйти на контакт с пастухами в Низких Татрах. И с первых же минут, как пишет Величко в своей книге "Татри пам'ятають", они увидели невероятное радушие и поддержку.Местные натащили овечьего сыра, молока и прочей провизии, вселив уверенность в успех операции. "Мы ощутили, что словаки по-настоящему рады нам, что и тут, как и на Украине и в Белоруссии, где нам раньше доводилось воевать против захватчиков, партизанам будет обеспечена полная поддержка и всесторонняя помощь населения", – пишет Величко. Даже вопрос с травмированным решился в один день: из Ружомберка приехали ребята из подпольной организации и доставили его к врачу.Несмотря на то что везде официально указано, что боевой путь партизанской бригады им. Штефаника начался из Канторской долины 13 августа 1944 года, впервые украинские партизаны высадились у с. Липтовская Осада, недалеко от трассы Ружомберок – Банска Бистрица. Затем Украинский штаб партизанского движения (УШПД), с которым тут же была установлена связь, приказал идти к высоте 1648,0 (гора Прашива), чтобы подготовить площадку для приема грузов и людей.Новость о том, что в горах высадилась "целая дивизия" распространялась со скоростью света.Вступающие в отряд словаки посоветовали переместить базовый лагерь в Канторскую долину у с. Склабиня, в густые леса. Там уже действовала группа из 67 человек под командованием бывшего военнопленного, старшины Ивана Высоцкого. Вскоре к быстро растущему коллективу присоединились бежавшие из лагеря в Венгрии 32 француза под началом старшего лейтенанта Жоржа де Ланнурьена.На соединение потянулись малые группы, находившиеся в Восточной Словакии и Малых Татрах, а уже 12 августа к партизанам перешла рота словацких солдат под началом надпоручика Ладислава Еги. Их послали для уничтожения десанта, но вместе этого солдаты увеличили количество бойцов до 346.Не обходилось без приключений. Пришедший на соединение отряд лейтенанта морской пехоты Балтфлота Николая Суркова, тоже беглого военнопленного, устроил перестрелку с охраной штаба в Склабине.Учитывая национальную мешанину, отряды решили разделить по государственной принадлежности: первый из 128 советских граждан, второй чехо-словацкий, третий французский. Полякам и югославам предложили выбирать из трех отрядов по вкусу. Для охраны штаба был создан комендантский взвод, подчиненный командиру Петру Величко и начальнику штаба, одесситу Константину Попову.На 17 августа в строю уже было 490 бойцов и отряд превратился в бригаду. Она получила имя Милована Штефаника, первого военного министра Чехословацкой республики, погибшего в 1919 году и бывшего символом создания единого государства чехов и словаков – в противовес национализму Тисо.Этап подготовки прошел гладко. Можно даже сказать, как по маслу. Инициативный Лях даже успел изъять кассу деревообрабатывающего завода, тачавшего немцам винтовочные ложа, и конфисковать эшелон с продуктами, тоже шедший к немцам.Гестаповцы, по каким-то делам поселившиеся в гостинице "Славия" во Врутках, не стали дожидаться, когда переодетый в словацкого офицера Лях с ребятами выбьет им дверь. Едва заметив на улице вооружённых людей, немцы открыли огонь, ранив советского партизана Ивана Руснака. Бой получился коротким: окна забросали гранатами, посчитали трупы и повезли раненого в больницу, в Турчанский Мартин.В это же время администратор гостиницы пошел проверить разгромленные номера и обнаружил, что один из немцев жив. Санитарная машина доставила его… в ту же больницу, и гестаповца положили в одну палату с Руснаком. Конечно же, прибывшие за своим немцы его не пощадили – облили бензином при дороге и подожгли.Первая потеря стала песчинкой, толкнувшей с места лавину.В ответ словацкие автоматчики уничтожили немецкую военную миссию, включая генерала Отто, бывшего военного атташе в Словакии, ехавшую из Бухареста и обманом снятую с поезда. Начались диверсии на железных дорогах.А УШПД продолжал слать людей и снаряжение. Очередным самолетом прибыла группа, где заместителем командира-словака был Даян Мурзин, легендарный Чёрный генерал, вскоре возглавивший партизанскую бригаду имени Яна Жижки. За ним – будущий Герой Советского Союза и будущий командир соединения им. Суворова в составе мурзинской бригады, киевлянин Дмитрий Резуто.23 августа киевский штаб одобрил план создания большого партизанского района в Турчанской котловине. В Киеве исходили из того, что бригада совместно со словацкой армией сможет выполнить стандартную задачу: разрушить тыловые коммуникации противника и обеспечить успех наступления 1-го Украинского фронта (как раз закончившего Львовско-Сандомирскую операцию) и 4-го Украинского, начавшего Восточно-Карпатскую наступательную операцию.Волновались и с другой стороны. 24 августа руководимый из Берлина Тисо дал согласие на вступление в Словакию немецких войск.Вечером 29 августа тисовский министр национальной обороны Фердинанд Чатлош выступил по радио, где объяснил, что оккупация Словакии необходима "для защиты граждан от партизан". Он призвал всех приветствовать дорогих союзников и помогать им.В 20.00 начальник штаба Сопротивления (формально руководившего восстанием от имени правительства в изгнании) полковник Ян Голиан, ставший с этого момента бригадным генералом, отдал приказ о начале национального восстания.Но независимо от его приказов самолеты из Украины прибывали постоянно, перебрасывая оружие, боеприпасы, людей.Немцы собрали крупные силы. Ответственным за оккупацию Словакии был назначен обергруппенфюрер СС Готлиб Бергер, и среди его подчиненных стоит особо выделить одно подразделение: 28 сентября 1944 года в Словакию были переброшены полки дивизии СС "Галичина", едва восстановленные после разгрома под Бродами. К середине октября "борцы за Украину" были задействованы в Словакии в полном составе и по-прежнему называлась не "украинской" дивизией, а "galizische №1". И они опять воевали против мирного населения, сжигая сёла.Мощные удары немцев быстро наклонили чашу весов. Восточнословацкий корпус, призванный ударить по врагу с тыла и удерживать Дукельский перевал до подхода советских войск, сдался. Жилину немцы захватили за два часа. Братиславский гарнизон был разоружен за один день. Партизанские бригады оказывали упорное сопротивление, но сдержать врага не могли.17 сентября на подмогу восстанию прибыл 1-й чехословацкий отдельный истребительный авиаполк в составе 20 самолетов Ла-5, сформированный и обученный в СССР. Уже на следующий день летчики атаковали аэродром противника в Пьештянах. Затем началась переброска 2-й чехословацкой воздушно-десантной бригады, уже успевшей потерять двести человек в Карпатско-Дуклинской операции. В некоторые ночи на аэродроме "Три дуба" садилось 70-100 самолетов.Тем не менее, кольцо постоянно сужалось.В немалой степени и потому, признается Величко, что "в рядах армии находилось много нестойких элементов, которые при первых же неудачах просто бросали оружие и бежали с поля боя".1 октября в Детве потрепанные в боях партизаны отправили самолетами раненых, привели себя в порядок… и решили устроить спортивные соревнования и парад. Многие командиры, включая самого Величко, надели словацкую форму. Как описала это событие газета "Народные новости", "несмотря на то что с утра помалу моросил дождь, в Детву пришло множество людей, даже с отдаленных хуторов. Посреди села выросла триумфальная арка, украшенная чехословацкими национальными флагами, а также советскими и французскими стягами".Вечером того же дня поступили новости, что немцы прорвали очередную линию обороны…27 октября 1944 года была потеряна Банска Бистрица, и ночью того же дня главнокомандующий вооруженными силами Чехословакии Рудольф Виест издал последний приказ. Армии предлагалось перейти к партизанским методам борьбы в горах. В бригаде им. Штефаника из полутора тысяч бойцов по состоянию на начало октября осталось 489. Проезжие дороги блокировались противником.6 декабря остатки бригады в 460 человек немцы прижали в Зверевской долине. Вырвавшимся в Татры партизанам только под Новый год удалось добыть питание для рации и вызвать через УШПД самолеты с продовольствием и снаряжением. Только в конце января 1945 года из Закопане в Словакию вышли передовые части 4-го Украинского фронта.Боевой путь 1-й Словацкой партизанской бригады им. Штефаника официально закончился в начале февраля после трехдневного боя за Липтовский Градок. Однако последним ее боем стала операция по спасению от подрыва горного курорта Штрбске Плесо, сегодня одного из самых известных и популярных в Европе.Благодаря действиям партизан горы Словакии не были превращены в ещё один узел немецкой обороны. Почти 10 тысяч солдат противника, включая галицких эсэсовцев, легли в боях. А 29 августа в Словакии отмечается своей День Победы.

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Дмитрий Заборин

история, 1944 г, великая отечественная война, партизанское движение, словакия, украина, киев, адольф гитлер, дивизия сс "галичина", вторая мировая война