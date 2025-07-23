https://ukraina.ru/20250723/pristanische-dlya-unizhennykh-i-oskorblnnykh-pochemu-v-tmutarakani-ne-utverdilos-knyazhenie-ryurikovichey-1065549085.html

Пристанище для униженных и оскорблённых. Почему в Тмутаракани не утвердилось княжение Рюриковичей

Пристанище для униженных и оскорблённых. Почему в Тмутаракани не утвердилось княжение Рюриковичей - 23.07.2025 Украина.ру

Пристанище для униженных и оскорблённых. Почему в Тмутаракани не утвердилось княжение Рюриковичей

23 июля 1078 года в Чернигове был похоронен князь Глеб Святославич, так называемый "вскормленник" Тмутаракани. С него могла бы начаться история одного из княжений Рюриковичей, в данном случае в Причерноморье. Однако бурные события Русской истории второй половины XI века и особенности этого региона перечеркнули данную перспективу

2025-07-23T08:00

2025-07-23T08:00

2025-07-23T08:00

история

xi век

история

керченский пролив

чернигов

киев

ярослав мудрый

русь

князья

черное море

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Юный Глеб прибыл на берега Керченского пролива вскоре после смерти своего великого деда Ярослава Мудрого. Тот передал Чернигов, а вместе с ним и Тмутаракань своему третьему отпрыску Святославу. Ярославич определил первенца – Глеба – в качестве номинального наместника причерноморской провинции.Завоёванная у Хазарии в X веке Тмутаракань со времён Мстислава Храброго (соправителя Ярослава Мудрого) не имела князя во главе городской администрации. Правда кандидат исторических наук Виктор Чхаидзе отмечает, что легитимным (с точки зрения великокняжеской власти) тмутараканским князьям так и не удалось выйти за пределы полномочий посадников, чьей основной задачей была организация сбора дани.Глеб управлял Тмутараканью около десяти лет, пока туда из Новгорода в 1064 году не явился старший внук Ярослава Ростислав Владимирович. Произошло это потому, что триумвират старших князей (Изяслава, Святослава и Всеволода) лишил власти в первой столице Древней Руси потомство своего рано умершего брата – Владимира.Ростислав пришёл на юг в сопровождении видных новгородцев, но серьёзной военной силы у него не было. Несмотря на это Глеб без боя оставил Тмутаракань. Вероятно, это было обусловлено отсутствием единодушной поддержки Святославича на Тамани. Что не удивительно, если учитывать многоплемённый состав её жителей. Наиболее представительными этническими общинами в городе были греки, касоги, ясы, хазары и русские. Славяне являлись далеко не самой многочисленной группой, но были представлены преимущественно в администрации и среди торгового люда.В церковно-административном отношении местные христиане окормлялись черниговским епископом и архиескопией Константинопольского патриархии. Наряду с православными в городе жили и язычники.Византия была основным торговым партнёром Тмутаракани. От благосклонности империи зависели и коммерческие связи с остальной Русью, так как каботажный флот чтобы попасть в устье Днепра должен был обогнуть Таврику (Крымский полуостров), где господствовали византийцы.Вокняжение Ростислава в Тмутаракани считается прецедентом завоевания князем-изгоем с целью собирания сил для возврата себе утраченных вотчин. Такими силами являлись отряды половцев и хазар, которые можно было нанять для боевых действий в "материковой" Руси.Ростислав отменил подчинение Тамани Чернигову, что привело к экспедиции в 1065 году правившего там Святослава против племянника."Узурпатор" вынужден был ретироваться и скрываться в Прикубанье. Но он быстро восстановил свою власть в Тмутаракани как только черниговская рать направились в обратный путь. Летопись сообщает, что в 1066 году Ростислав собирал дань с касогов и "инех стран" Северного Кавказа. Это встревожило византийцев, имевших серьёзные интересы в регионе. По некоторым данным Ростислав стал представлять опасность и для собственно византийских владений на Таврике.В связи с этим летописные свидетельства об отравлении очень амбициозного русского князя на пиру византийским чиновником выглядят весьма правдоподобно. Произошло это в 1066 году, а отравителем назван катапан (наместник) Херсонеса.Кандидат исторических наук Андрей Слядзь утверждает, что устранение Ростислава стало результатом сговора Святослава Ярославича и византийского императора Константина Х Дуки.С почестями похоронив Ростислава Тмутаракань обратилась в Чернигов к Святославу с просьбой вернуть на престол своего "вскормленника" Глеба. Эта просьба была выполнена, но ненадолго.В 1069 году Глеб Святославич уже возглавлял оборону Новгорода от войск Всеслава Полоцкого.На берегах Керченского пролива Глеб Святославич успел отметиться первым известным в русской истории топографическим исследованием. В конце XVIII века на Таманском полуострове был найден мраморный камень с надписью о том, что в 1068 году "Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева 14000 сажен".Корчев – современная Керчь. Ряд исследователей видят в этой записи свидетельство подчинения Тмутаракани в XI веке таврического берега Керченского пролива.На смену Глебу был прислан его младший брат Роман. В 1073 году после свержения с великокняжеского престола Изяслава и восшествия на него Святослава положение его сына в Тмутаракани укрепилось. В этот период клан нового великого князя контролировал большую часть Руси: кроме Киева, Новгорода и Тмутаракани ещё и Переяславль, а также Владимир-Волынский.Ситуация радикально изменилась в конце 1076 года со смертью великого князя Святослава II. Ненадолго вокняжившийся Всеволод Ярославич уступил первенство вернувшемуся на Русь при поддержке поляков Изяславу. Это привело лишению удельных владений Святославичей.Весной 1078 года в столкновении с чудью погиб изгнанный из Новгорода Глеб Святославич. Ещё ранее Олег Святославич лишился Волынского удела и бежал к брату в Тмутаракань. В тот же период на Тамань прибыл ещё один князь-изгой Борис Вячеславич, чей отец по завещанию Ярослава Мудрого до своей смерти в 1057 году владел Смоленщиной.Провинция Древней Руси в дельте Кубани как ярко выразился доктор исторических наук Михаил Присёлков превратилось в "пристанище для униженных и оскорблённых".Летом 1078 года Олег и Борис, выступив на Чернигов, смогли нанести поражение правившему там своему дяде Всеволоду. Во многом эта победа была обеспечена наёмными половцами.Двуумвират Изяслава и Всеволода предпринял контрнаступление, их рати осадили Чернигов. Примечательно, что несмотря на уход мятежных князей из города черниговцы не открыли ворота старшим князьям, а предпочли находиться в осаде. 3 октября у Нежатиной Нивы близ Чернигова состоялась битва. Борис в ней погиб, но смертельное ранение получил и великий князь Изяслав.Олег отступил на юг, а в следующем 1079 году Роман Тмутараканский во главе половецкого войска пошёл на Переяславль. Однако получивший великокняжескую власть Всеволод (последний из сыновей Ярослава Мудрого на престоле) сумел перекупить союзников правителя Тамани.Битвы между дядей и племянником не состоялось. По пути в свой стольный град 2 августа 1079 года Роман Красный был убит, а в это же время в Тмутаракани под стражу заключили и Олега Святославича. Последнего отправили "за море" в Константинополь, а посадником самого южного города Руси Всеволод назначил боярина Ратибора.Олегу "Гориславичу" впоследствии довелось вернуться в Тмутаракань и расправа, которую он тогда учинил над местными хазарами показывает основных виновников его пленения. Участие же Константинополя в этой спецоперации скорее всего определялось его стремлением усилить влияние на значимую для своей экономики факторию. Не следует упускать из вида и династическую связь нового правителя Руси с Византией. Хотя династия Мономахов, к которой принадлежала первая жена Всеволода Ярославича, уже утратила верховную власть.Есть мнение, что сотрудничество Киева и Константинополя по отстранению от власти в Тмутаракани Олега было обусловлено его слишком тесными отношениями с половцами. Ведь он чуть ли первым из русских князей женился на половчанке – дочери хана Асалупа, и даже являлся воспитателем сына другого хана – Итларя.Важным артефактом Ратиборова правления в Тмутаракани является билингвальная (греко-русская) подвесная свинцовая печать на грамотах (моливдовул) с надписью "от Ратибора". Эта печать рассматривается как свидетельство переписки русского посадника Тамани с Константинополем.Современные историки практически единодушны в том, что на последнем этапе владения Древней Русью Тмутараканью регион находился под совместным управлением (кондоминиумом) Киева и Константинополя.Великокняжеская власть окончательно утратила контроль над Таманью 18 мая 1081 года. В тот день посадник Ратибор был пленён явившимися с "большой земли" двумя князьями - изгоями Давыдом Игоревичем Туровским и Володарем Ростиславичем Перемышльским. Последний не был совсем уж чужд для местной общины, поскольку приходился сыном боровшемуся со Святославичами Ростиславу Владимировичу.Всеволод I не мог оперативно отреагировать на этот демарш, потому что был занят войной с "торками переяславскими". Кроме того, от метрополии Тмутаракань отделялась всё более усиливающимся половецким барьером в степи.Конец установившемуся двуумвирату в Тмутаракани положил возвращённый на Тамань Олег Святославич. Это произошло в 1083 году. Свергнутые правители были сначала пленены, а затем отпущены на Русь, где придали новый импульс княжеским усобицам.Примечательно, что Олег принял титул "архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии". Тем самым он признал византийский суверенитет над Таманью (частью исторической Хазарии) и принял статус федерата империи.Тем самым фактически произошла византийская аннексия причерноморского владения Древнерусского государства. Последнее упоминание о Тмутаракани в русских летописях было в 1093 году, когда Олег Святославич во главе половцев выступил на отвоевание Чернигова. Византийские источники указывают, что присоединение к империи обеих сторон Боспора Киммерийского (Керченского пролива) произошло не позднее 1103 года.Разразившаяся в 1093-97 годах междоусобная война на Руси исключала какие-либо действия по отвоеванию Тмутаракани. Решение же Любечского съезда о закреплении Киевской и Черниговской земель за разными семьями Рюриковичей минимизировало шансы на консолидацию общерусских сил в борьбе за Тамань.Ведь наибольший интерес к данному региону традиционно проявлял Чернигов, получавший прямой выход на восточные рынки минуя Киев через сухопутные торговые пути на Тамань и транспортный коридор по Дону. Вот только отстоять в одиночку стратегически важную Тмутаракань крупнейший город левобережья Днепра не мог.Но решающее значение для неустойчивости власти русских князей на Нижней Кубани имели эксклавность Тмутаракани в отношении основной территории Древней Руси, большое влияние, сохраняемое здесь Византией, а также относительная немногочисленность русского населения. Последнее обстоятельство не позволяло князьям обзавестись высокомотивированными и боеспособными вооруженными формированиями.

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Игорь Иваненко

xi век, история, керченский пролив, чернигов, киев, ярослав мудрый, русь, князья, черное море, византия