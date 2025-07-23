А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России - 23.07.2025 Украина.ру
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А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России - 23.07.2025 Украина.ру
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как повысить бдительность людей, живущих в России
2025-07-23T13:53
2025-07-23T13:53
видео
россия
москва
дмитрий пучков
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Он также вспомнил о том, как самоорганизовывались жители Москвы в конце 90-х, когда город захлестнула волна терактов, и дал рекомендации, как действовать в экстренной ситуации.
россия
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, москва, дмитрий пучков, видео
Видео, Россия, Москва, Дмитрий Пучков

А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России

13:53 23.07.2025
 
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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как повысить бдительность людей, живущих в России
Он также вспомнил о том, как самоорганизовывались жители Москвы в конце 90-х, когда город захлестнула волна терактов, и дал рекомендации, как действовать в экстренной ситуации.
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