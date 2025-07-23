https://ukraina.ru/20250723/a-esli-zavtra-terakt-goblin-puchkov-o-deystviyakh-v-ekstremalnoy-situatsii-i-nastroe-lyudey-v-rossii-1065805781.html
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России - 23.07.2025 Украина.ру
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как повысить бдительность людей, живущих в России
2025-07-23T13:53
2025-07-23T13:53
2025-07-23T13:53
видео
россия
москва
дмитрий пучков
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Он также вспомнил о том, как самоорганизовывались жители Москвы в конце 90-х, когда город захлестнула волна терактов, и дал рекомендации, как действовать в экстренной ситуации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, москва, дмитрий пучков, видео
Видео, Россия, Москва, Дмитрий Пучков
А если завтра теракт? Goblin Пучков о действиях в экстремальной ситуации и настрое людей в России
Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как повысить бдительность людей, живущих в России
Он также вспомнил о том, как самоорганизовывались жители Москвы в конце 90-х, когда город захлестнула волна терактов, и дал рекомендации, как действовать в экстренной ситуации.