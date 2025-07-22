https://ukraina.ru/20250722/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-odesse-1065719170.html

Российские военные ночью ударили по Одессе

Российские военные ночью ударили по Одессе - 22.07.2025 Украина.ру

Российские военные ночью ударили по Одессе

В ночь на вторник российские военные нанесли удары по Одессе. Об этом 22 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-07-22T07:18

2025-07-22T07:18

2025-07-22T07:18

новости

одесса

россия

днепропетровская область

геннадий труханов

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"Местные ТГ-каналы сообщают о новых взрывах в Одессе. <...> В Одессе на месте прилёта виден сильный пожар", - говорится в постах канала.Мэр города Геннадий Труханов после двух часов ночи подтвердил взрывы в Одессе на фоне воздушной тревоги. В своем телеграм-канале он пожаловался, что ВС РФ атаковали регион ударными беспилотниками, часть дронов летела непосредственно на Одессу.Накануне поздним вечером сообщалось также о взрывах в Сумах — ВС РФ нанесли удары по объектам противника в городе. Кроме того, россияне ударилипо объектам противника в Днепропетровской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, одесса, россия, днепропетровская область, геннадий труханов