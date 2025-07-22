https://ukraina.ru/20250722/pvo-nochyu-unichtozhila-35-ukrainskikh-bespilotnikov-1065719487.html

ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников - 22.07.2025 Украина.ру

ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона в ночь на вторник уничтожила 35 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-22T07:33

2025-07-22T07:33

2025-07-22T08:05

новости

россия

брянская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064257377_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_835ca41a5c0b36768831fd95eb2aa56f.jpg

Девять из них - над территорией Брянской области, семь над Ростовской, шесть над Калужской, три над Самарской областями, еще по три над Московским регионом и Тульской областью, два над Белгородской, один над Курской областью и один - над акваторией Черного моря.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию об уничтожении трех дронов над регионом. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, добавил он.Несколько БПЛА уничтожено при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Жертв и разрушений, по данным губернатора, также нет.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе региона. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в посёлке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.Также дроны ВСУ уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

брянская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, курская область