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ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников - 22.07.2025 Украина.ру
ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона в ночь на вторник уничтожила 35 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-22T07:33
2025-07-22T07:33
2025-07-22T08:05
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Девять из них - над территорией Брянской области, семь над Ростовской, шесть над Калужской, три над Самарской областями, еще по три над Московским регионом и Тульской областью, два над Белгородской, один над Курской областью и один - над акваторией Черного моря.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию об уничтожении трех дронов над регионом. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, добавил он.Несколько БПЛА уничтожено при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Жертв и разрушений, по данным губернатора, также нет.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе региона. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в посёлке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.Также дроны ВСУ уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, курская область
ПВО ночью уничтожила 35 украинских беспилотников
07:33 22.07.2025 (обновлено: 08:05 22.07.2025)
Российская противовоздушная оборона в ночь на вторник уничтожила 35 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
Девять из них - над территорией Брянской области, семь над Ростовской, шесть над Калужской, три над Самарской областями, еще по три над Московским регионом и Тульской областью, два над Белгородской, один над Курской областью и один - над акваторией Черного моря.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию об уничтожении трех дронов над регионом. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, добавил он.
Несколько БПЛА уничтожено при попытке атаковать промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Жертв и разрушений, по данным губернатора, также нет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что ночью вражеские БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе региона. Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в посёлке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.
Также дроны ВСУ уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.