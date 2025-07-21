"Русский Полифем" Давид Бурлюк. Великий футурист из Харьковской губернии
16:00 21.07.2025 (обновлено: 16:35 21.07.2025)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Давид Бурлюк родился 21 июля 1882 года на хуторе Семиротовка Лебединского уезда Харьковской губернии (сейчас – Сумская область) в семье агронома-самоучки Давида Бурлюка. Вклад этого человека в современную русскую культуру невозможно ни переоценить, ни аннулировать – он стал отцом русского футуризма
Откуда взялся и кем был этот человек? Что сподвигло его в 1919 году, в разгар Гражданской войны, в белом Иркутске давать объявление о своих выставках с такими словами: "Давид Бурлюк, Давид Бурлюк, Давид Бурлюк. Великий футурист, великий футурист, великий футурист"? Почему он был так уверен в себе, когда на тех же афишах писал: "Первый раз в Сибири — футуризм! Идите на выставку, узнаете всё"? Почему именно "всё"? На основании чего он самонадеянно писал о себе: "Один из основоположников футуристической группы в России. Учитель Маяковского. Издатель В. Хлебникова и неистовый проповедник новой революционной литературы в России"?
"Русским Полифемом", в честь гомеровского циклопа, поэтесса Шварц называла Давида потому, что в детстве, во время игры с братом, он лишился глаза и всю оставшуюся жизнь носил стеклянный протез. Надо отметить, что семья Бурлюков на исходе XIX века подарила целую плеяду деятелей искусства — Давид и его брат Николай стали поэтами, другой брат, Владимир, и сестра Надежда были художниками. Младшая сестра Марианна выступала на представлениях брата в белогвардейских Иркутске и Владивостоке под псевдонимом Пуантиллина Норвежская.
Так или иначе, но все дети хуторского агронома Бурлюка стали видными деятелями русского футуристического искусства.
Бурлюк, сын крестьянина, отучился в Александровской гимназии города Сумы, так как его отец имел достаточно средств, чтобы обеспечить образование своих детей. После гимназии была учёба в Казанском и Одесском художественных училищах. На этом Бурлюк не остановился, а продолжил своё образование в Королевской академии живописи в Мюнхене у профессора Вилли Дитца и в Школе изящных искусств Кормона в Париже, где он учился у австро-венгерского художника словенского происхождения Антона Ашбе.
Вернувшись в Россию, Бурлюк сблизился с левыми художниками и участвовал в ряде выставок, продолжая печатать и публиковаться. Первый футурист не был лишь эпатажным нахалом, беспардонно ворвавшимся в мир русской культуры начала ХХ века, – он был высокообразованным человеком, получившим системное образование в лучших учебных заведениях ведущих держав тех лет – Германии, России и Франции.
Можно предположить, что истинная значимость Давида Бурлюка для русской культуры заключается в том, что он был безусловным и однозначным модернистом и последовательным культурным русским националистом.
В 1913 году в своём диспуте с Бенуа и Репиным, позднее изданном в виде брошюры "Галдящие "бенуа" и Новое Русское Национальное Искусство", Бурлюк говорил: "Мы давно уже стали замечать странность поведения г. Бенуа. (…) Сначала он отрицал – с высокомерием внешней западной культуры – Русское Национальное Искусство. Разве в "Истории Русской живописи" – много сказано о лубке, об иконе, о вывеске? Разве там указано, что мы были в XIX веке рабами немцев с Шишкиным во главе?"
Нападки Бурлюка на Бенуа были беспощадны и злы: Бенуа отрицал оригинальность русского искусства, Бенуа отрицал народно-историческое культурное наследие, Бенуа не хотел признавать за Россией статус полноценного центра искусства и культуры. А Бурлюк и его товарищи признавали и принимали всё то, что сложившийся канон академического имперского искусствоведения отрицал.
Шемшурин (меценат), Бурлюк, Маяковский. Источник: Культура.рф
Шемшурин (меценат), Бурлюк, Маяковский. Источник: Культура.рф
Больше того, Бурлюк и "бурлюковцы" видели в русской старине и её художественном преображении некий трамплин в будущее. Русский лубок XVII века и новейший аэроплан считались его сторонниками вещами одного порядка, осознание и использование которых даст России великое и блистательное будущее.
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Этой же репликой можно было охарактеризовать и творчество Бурлюка.
В 1911 году от художественной группы "Бубновый валет" откололась группа "Ослиный хвост", члены которой, вдохновлённые Бурлюком, ставили своей целью не опору на европейские достижения фовизма, орфизма и кубизма, а создание русских фовизма, орфизма и кубизма на основе русской народной живописи и искусства. В те же годы великий композитор-модернист Стравинский под впечатлением от русской народной музыки создаст свои легендарные произведения "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная".
То, что академическое искусствоведение долгое время старалось игнорировать, почитая "низким" искусством, в противовес европеизированному "высокому", оказалось творческим мейнстримом.
Давид Бурлюк "Безголовый парикмахер", 1912 год
Давид Бурлюк "Безголовый парикмахер", 1912 год
В манифесте русского футуризма "Пощёчина общественному вкусу" высшей ценностью провозглашалась "красота самоценного (самовитого) слова". Близкий друг Бурлюка Алексей Кручёных, с его подачи и по его подсказке, написал своё легендарное заумное стихотворение:
Дыр булл щыл
Убеш щур
Скум
Вы со бу
Р л зэ
Кручёных заявлял, что в этом стихотворении было "больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина". Яркая, яростная русскость была творческим кредо Бурлюка и всех тех людей, что попадали в орбиту его влияния.
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Недаром, оказавшись в 1919 году во Владивостоке, Давид Бурлюк ближе и крепче всех сошёлся с героическим офицером-белогвардейцем Арсением Митропольским, который войдёт в историю русской литературы под именем Арсения Несмелова – ярчайшего поэта белоэмигрантского Харбина, члена Русской фашистской партии и автора её гимна.
Недаром самый лучший и талантливый ученик Бурлюка Владимир Маяковский в июле 1914 года, когда Россия вступала в Первую мировую войну, писал:
"Вздувается у площади за ротой рота,
У злящейся на лбу вздуваются вены.
"Постойте, шашки о шёлк кокоток
Вытрем, вытрем в бульварах Вены!"
Надо заметить, что на протяжении всей Великой войны Бурлюк, Маяковский и их товарищи-футуристы занимались выпусками агитационных лубков, потому что (как и предсказывали футуристы до войны) именно эта художественно-повествовательная форма была наиболее подходящей для того, чтобы кратко и ясно объяснить цели России в этой войне.
Великая война закончилась для России не так, как планировалось. Сказалось это и на судьбе Бурлюка. Едва не погибший в застенках ЧК во время репрессий против анархистов лета 1918 года Бурлюк был вынужден бежать. Последним его пристанищем оказался Владивосток, где он жил и творил с 1918 по 1920 год.
Есть некоторая ирония в том, что уроженец Украины свой последний приют на родине нашёл в городе, более 70% населения которого были переселенцами из Малороссии и Новоросии или их потомками.
Из Владивостока Бурлюк эмигрировал в Японию, где занялся изучением японской культуры и живописи. В 1922 году он перебрался оттуда в США, где и будет жить до конца своих дней. В Нью-Йорке Бурлюк примкнул к просоветским группам, написал поэму в честь 10-летия Октябрьской революции, но прощения у Советской власти он так и снискал. Возможно, что он к этому и не стремился, а просто хотел продолжать эпатировать публику.
Впрочем, он не относился к тем людям, чьё творчество напрочь игнорировалось Советской властью. Более того, в 1956 и 1965 годах он посещал СССР, вёл переговоры об издании своих произведений (в итоге они так и не были напечатаны до самой перестройки), и, в общем-то, его место в истории литературы Советская власть признавала, хоть и отводила ему роль всего лишь коллеги Маяковского по дореволюционному поэтическому цеху.
В США Бурлюк станет постоянным автором эмигрантской газеты "Русский голос" и будет выпускать собственный журнал "Color and Rhyme" ("Цвет и рифма") частично на русском, частично на английском, со своими работами, живописью, рецензиями.
Давид Бурлюк "Гора Фудзи, Япония", 1922 год
Давид Бурлюк "Гора Фудзи, Япония", 1922 год
Бурлюк умер 15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бэйз штата Нью-Йорк. Согласно завещанию, тело Давида Бурлюка было кремировано, а прах развеян над водами Атлантики.
На новость о смерти Бурлюка отозвалась его поклонница, неофициальная советская поэтесса Елена Шварц:
"О русский Полифем!
Гармонии стрекало
Твой выжгло глаз,
Музыка сладкая глаза нам разъедала,
Как мыло, и твой мык не слышан был
для нас".
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Футуризм, отцом которого стал Давид Бурлюк, фактически был русской культурной и национальной революцией. К сожалению, эта революция споткнулась о две другие – Февральскую и Октябрьскую. Футуризм распадётся на множество мелких направлений и на долгие годы станет достоянием лишь фанатично увлечённых своим делом филологов.
Был ли у футуризма шанс на иное развитие? Как отмечал британский историк Доминик Ливен, в случае проигрыша большевиков с весьма высокой долей вероятности в России установилась бы правоавторитарная диктатура околофашистского типа. В фашистской Италии поэты-футуристы стали неотъемлемой частью национального культурного пантеона, заняв своё место в академиях наук и искусств. Возможно, что в "белой" России Бурлюк, Маяковский и не бывший футуристом, но близкий им по духу Николай Гумилёв стали бы полноценным и превосходящим аналогом Габриеле Д'Анунцио и Филиппо Маринетти.
Но история сложилась так, как она сложилась.
Давид Бурлюк "Река Гудзон", 1924 год
Давид Бурлюк "Река Гудзон", 1924 год
После смерти Бурлюк не избежал той же печальной участи, которой подверглись Казимир Малевич и Владимир Татлин. Он был внесён посмертно в списки украинских авангардистов, в чём есть некая злобная ирония.
Ведь речь идёт о человеке, который был отцом русского футурзима, писал на русском языке и искал вдохновение и материал для своих трудов в русской архаике. В этом его отличие от украинских культуртрегеров, которые изо всех сил вымарывали русское из малороссийского, пытались доказать, что Киев всегда развивался отдельно от Новгорода и Москвы.
В конце концов, нельзя не отметить тот факт, что друзья и ученики Бурлюка – Бенедикт Лифшиц, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Велимир Хлебников – русские поэты и прозаики, никак не украинские.
Любой национализм, чувствующий свою культурную слабость, начинает с наглостью и нахрапом красть чужих творцов культуры ради удовлетворения собственного национального эго вместо созидания чего-то по-настоящему великого и достойного.
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