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"Русский Полифем" Давид Бурлюк. Великий футурист из Харьковской губернии

"Русский Полифем" Давид Бурлюк. Великий футурист из Харьковской губернии - 21.07.2025 Украина.ру

"Русский Полифем" Давид Бурлюк. Великий футурист из Харьковской губернии

Давид Бурлюк родился 21 июля 1882 года на хуторе Семиротовка Лебединского уезда Харьковской губернии (сейчас – Сумская область) в семье агронома-самоучки Давида Бурлюка. Вклад этого человека в современную русскую культуру невозможно ни переоценить, ни аннулировать – он стал отцом русского футуризма

2025-07-21T16:00

2025-07-21T16:00

2025-07-21T16:35

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Откуда взялся и кем был этот человек? Что сподвигло его в 1919 году, в разгар Гражданской войны, в белом Иркутске давать объявление о своих выставках с такими словами: "Давид Бурлюк, Давид Бурлюк, Давид Бурлюк. Великий футурист, великий футурист, великий футурист"? Почему он был так уверен в себе, когда на тех же афишах писал: "Первый раз в Сибири — футуризм! Идите на выставку, узнаете всё"? Почему именно "всё"? На основании чего он самонадеянно писал о себе: "Один из основоположников футуристической группы в России. Учитель Маяковского. Издатель В. Хлебникова и неистовый проповедник новой революционной литературы в России"?"Русским Полифемом", в честь гомеровского циклопа, поэтесса Шварц называла Давида потому, что в детстве, во время игры с братом, он лишился глаза и всю оставшуюся жизнь носил стеклянный протез. Надо отметить, что семья Бурлюков на исходе XIX века подарила целую плеяду деятелей искусства — Давид и его брат Николай стали поэтами, другой брат, Владимир, и сестра Надежда были художниками. Младшая сестра Марианна выступала на представлениях брата в белогвардейских Иркутске и Владивостоке под псевдонимом Пуантиллина Норвежская.Так или иначе, но все дети хуторского агронома Бурлюка стали видными деятелями русского футуристического искусства.Бурлюк, сын крестьянина, отучился в Александровской гимназии города Сумы, так как его отец имел достаточно средств, чтобы обеспечить образование своих детей. После гимназии была учёба в Казанском и Одесском художественных училищах. На этом Бурлюк не остановился, а продолжил своё образование в Королевской академии живописи в Мюнхене у профессора Вилли Дитца и в Школе изящных искусств Кормона в Париже, где он учился у австро-венгерского художника словенского происхождения Антона Ашбе.Вернувшись в Россию, Бурлюк сблизился с левыми художниками и участвовал в ряде выставок, продолжая печатать и публиковаться. Первый футурист не был лишь эпатажным нахалом, беспардонно ворвавшимся в мир русской культуры начала ХХ века, – он был высокообразованным человеком, получившим системное образование в лучших учебных заведениях ведущих держав тех лет – Германии, России и Франции.Можно предположить, что истинная значимость Давида Бурлюка для русской культуры заключается в том, что он был безусловным и однозначным модернистом и последовательным культурным русским националистом.В 1913 году в своём диспуте с Бенуа и Репиным, позднее изданном в виде брошюры "Галдящие "бенуа" и Новое Русское Национальное Искусство", Бурлюк говорил: "Мы давно уже стали замечать странность поведения г. Бенуа. (…) Сначала он отрицал – с высокомерием внешней западной культуры – Русское Национальное Искусство. Разве в "Истории Русской живописи" – много сказано о лубке, об иконе, о вывеске? Разве там указано, что мы были в XIX веке рабами немцев с Шишкиным во главе?"Нападки Бурлюка на Бенуа были беспощадны и злы: Бенуа отрицал оригинальность русского искусства, Бенуа отрицал народно-историческое культурное наследие, Бенуа не хотел признавать за Россией статус полноценного центра искусства и культуры. А Бурлюк и его товарищи признавали и принимали всё то, что сложившийся канон академического имперского искусствоведения отрицал.Больше того, Бурлюк и "бурлюковцы" видели в русской старине и её художественном преображении некий трамплин в будущее. Русский лубок XVII века и новейший аэроплан считались его сторонниками вещами одного порядка, осознание и использование которых даст России великое и блистательное будущее.Профессор славянских языков и литературы Висконсинского университета Ирина Шевеленко, автор монографии "Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России" в указанной работе отмечала, что в начале ХХ века Россия, ступившая на путь создания модернистской, массовой, всеобщей нации, искала свои пути создания соответствующей культурной и эстетической оболочек для данного явления.В 1907 году, на парламентских слушаниях по поводу уточнения границ между Варшавским и Киевским генерал-губернаторствами, депутат от Всероссийского национального собрания граф Бобринский сказал: "Здесь должна кончиться Россия и начаться Русь!" Эта реплика депутата-националиста вызвала бурные овации в зале.Этой же репликой можно было охарактеризовать и творчество Бурлюка.В 1911 году от художественной группы "Бубновый валет" откололась группа "Ослиный хвост", члены которой, вдохновлённые Бурлюком, ставили своей целью не опору на европейские достижения фовизма, орфизма и кубизма, а создание русских фовизма, орфизма и кубизма на основе русской народной живописи и искусства. В те же годы великий композитор-модернист Стравинский под впечатлением от русской народной музыки создаст свои легендарные произведения "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная".То, что академическое искусствоведение долгое время старалось игнорировать, почитая "низким" искусством, в противовес европеизированному "высокому", оказалось творческим мейнстримом.В манифесте русского футуризма "Пощёчина общественному вкусу" высшей ценностью провозглашалась "красота самоценного (самовитого) слова". Близкий друг Бурлюка Алексей Кручёных, с его подачи и по его подсказке, написал своё легендарное заумное стихотворение:Дыр булл щылУбеш щурСкумВы со буР л зэКручёных заявлял, что в этом стихотворении было "больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина". Яркая, яростная русскость была творческим кредо Бурлюка и всех тех людей, что попадали в орбиту его влияния.Недаром, оказавшись в 1919 году во Владивостоке, Давид Бурлюк ближе и крепче всех сошёлся с героическим офицером-белогвардейцем Арсением Митропольским, который войдёт в историю русской литературы под именем Арсения Несмелова – ярчайшего поэта белоэмигрантского Харбина, члена Русской фашистской партии и автора её гимна.Недаром самый лучший и талантливый ученик Бурлюка Владимир Маяковский в июле 1914 года, когда Россия вступала в Первую мировую войну, писал:"Вздувается у площади за ротой рота,У злящейся на лбу вздуваются вены."Постойте, шашки о шёлк кокотокВытрем, вытрем в бульварах Вены!"Надо заметить, что на протяжении всей Великой войны Бурлюк, Маяковский и их товарищи-футуристы занимались выпусками агитационных лубков, потому что (как и предсказывали футуристы до войны) именно эта художественно-повествовательная форма была наиболее подходящей для того, чтобы кратко и ясно объяснить цели России в этой войне.Великая война закончилась для России не так, как планировалось. Сказалось это и на судьбе Бурлюка. Едва не погибший в застенках ЧК во время репрессий против анархистов лета 1918 года Бурлюк был вынужден бежать. Последним его пристанищем оказался Владивосток, где он жил и творил с 1918 по 1920 год.Есть некоторая ирония в том, что уроженец Украины свой последний приют на родине нашёл в городе, более 70% населения которого были переселенцами из Малороссии и Новоросии или их потомками.Из Владивостока Бурлюк эмигрировал в Японию, где занялся изучением японской культуры и живописи. В 1922 году он перебрался оттуда в США, где и будет жить до конца своих дней. В Нью-Йорке Бурлюк примкнул к просоветским группам, написал поэму в честь 10-летия Октябрьской революции, но прощения у Советской власти он так и снискал. Возможно, что он к этому и не стремился, а просто хотел продолжать эпатировать публику.Впрочем, он не относился к тем людям, чьё творчество напрочь игнорировалось Советской властью. Более того, в 1956 и 1965 годах он посещал СССР, вёл переговоры об издании своих произведений (в итоге они так и не были напечатаны до самой перестройки), и, в общем-то, его место в истории литературы Советская власть признавала, хоть и отводила ему роль всего лишь коллеги Маяковского по дореволюционному поэтическому цеху.В США Бурлюк станет постоянным автором эмигрантской газеты "Русский голос" и будет выпускать собственный журнал "Color and Rhyme" ("Цвет и рифма") частично на русском, частично на английском, со своими работами, живописью, рецензиями.Бурлюк умер 15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бэйз штата Нью-Йорк. Согласно завещанию, тело Давида Бурлюка было кремировано, а прах развеян над водами Атлантики.На новость о смерти Бурлюка отозвалась его поклонница, неофициальная советская поэтесса Елена Шварц:"О русский Полифем!Гармонии стрекалоТвой выжгло глаз,Музыка сладкая глаза нам разъедала,Как мыло, и твой мык не слышан былдля нас".Футуризм, отцом которого стал Давид Бурлюк, фактически был русской культурной и национальной революцией. К сожалению, эта революция споткнулась о две другие – Февральскую и Октябрьскую. Футуризм распадётся на множество мелких направлений и на долгие годы станет достоянием лишь фанатично увлечённых своим делом филологов.Был ли у футуризма шанс на иное развитие? Как отмечал британский историк Доминик Ливен, в случае проигрыша большевиков с весьма высокой долей вероятности в России установилась бы правоавторитарная диктатура околофашистского типа. В фашистской Италии поэты-футуристы стали неотъемлемой частью национального культурного пантеона, заняв своё место в академиях наук и искусств. Возможно, что в "белой" России Бурлюк, Маяковский и не бывший футуристом, но близкий им по духу Николай Гумилёв стали бы полноценным и превосходящим аналогом Габриеле Д'Анунцио и Филиппо Маринетти.Но история сложилась так, как она сложилась.После смерти Бурлюк не избежал той же печальной участи, которой подверглись Казимир Малевич и Владимир Татлин. Он был внесён посмертно в списки украинских авангардистов, в чём есть некая злобная ирония.Ведь речь идёт о человеке, который был отцом русского футурзима, писал на русском языке и искал вдохновение и материал для своих трудов в русской архаике. В этом его отличие от украинских культуртрегеров, которые изо всех сил вымарывали русское из малороссийского, пытались доказать, что Киев всегда развивался отдельно от Новгорода и Москвы.В конце концов, нельзя не отметить тот факт, что друзья и ученики Бурлюка – Бенедикт Лифшиц, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Велимир Хлебников – русские поэты и прозаики, никак не украинские.Любой национализм, чувствующий свою культурную слабость, начинает с наглостью и нахрапом красть чужих творцов культуры ради удовлетворения собственного национального эго вместо созидания чего-то по-настоящему великого и достойного.

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история, харьков, искусство, россия, александр бенуа, владивосток, сша, япония, советская власть, художник, русская культура, современное искусство