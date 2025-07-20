https://ukraina.ru/20250720/zaveduyuschaya-rusofobskim-nedopoligonom-litsa-moldavskogo-prezidenta-mayi-sandu-1065598594.html

Заведующая русофобским недополигоном. Лица молдавского президента Майи Санду

Заведующая русофобским недополигоном. Лица молдавского президента Майи Санду - 20.07.2025 Украина.ру

Заведующая русофобским недополигоном. Лица молдавского президента Майи Санду

Президент Молдавии Майя Санду, избранная на этот пост в декабре 2024 года повторно, благодаря масштабным фальсификациям голосований диаспоры в странах Евросоюза, принадлежит к политическим скороспелкам, которые сегодня и определяют европолитику.

2025-07-20T20:21

2025-07-20T20:21

2025-07-20T22:57

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Такие скороспелки найдены, выращены и обучены по всей Европе, чтобы в нужный момент по команде общих геополитических кураторов выйти на политарену своих стран и вести согласованную политику, утвержденную в едином центре. То ли в Вашингтоне, то ли в Брюсселе, который до недавних пор был "младшим центром" и беспрекословно выполнял все приказания "дядюшки Сэма".Майе 53 года, в большую политику она пришла только в конце 2015 года, когда ей приказали быстренько создать новую партию "Сделай шаг с Майей Санду", позднее переименованную в партию "Действие и солидарность" (ПДС) и штурмовать политический олимп. Тогда решили, что время " брать свое" пришло и в Молдавии.На президентских выборах 2016 года нашу Майю круто вознесли – сделали единственным кандидатом от так называемых проевропейских демократических сил. В ее пользу сняли свои кандидатуры испытанные, но заезженные и до чертиков и молдаванам, и их кураторам надоевшие другие кандидаты из этой прикупленной и проплаченной, но бесплодной обоймы – лидер "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и глава Демократической партии Мариан Лупу.Жизнь тогда обломала выскочку, несмотря на все ее проевропейские трансатлантические старания, визги и призывы. ПДС тогда отстаивала евроинтеграцию и сближение со странами Запада, жесткую борьбу с коррупцией, повышение эффективности системы образования и укоренение рыночной экономики. Но президентом все равно стал глава Партии социалистов Игорь Додон, который выступал как раз с противоположных позиций – за стратегическое партнерство с Россией, отказ от Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Однако молдавский опыт имел последствия, его в 2017 году повторил некто Эмманюэль Макрон, тоже выскочка и скороспелка, искусственный конструкт банкиров Ротшильдов и яйцеголовых политологов, исповедующих ЛГБТ*-повестку, геополитическую леволиберальную глобализацию и воинственную русофобию. В майе 2017 года он стал президентом Франции, и эта линия – навязывание и проталкивание во власть любой ценой – нужных кандидатов стала магистральной. Вне зависимости от их пола, когнитивных способностей, деловых качеств и всего прочего, что, в принципе, не помешало бы на посту президента.В 2020 году прежний опыт учли, равно как и в полной мере воспользовались политическим вихлянием и непоследовательностью Додона, который профукал все свои выигрышные позиции. И в декабре 2020 года крестьянская девочка из села Рисипенты Фалештского района, дочь ветеринара и преподавательницы младших классов, музыки и пения возглавила эту маленькую, но древнюю страну.Вот с тех пор и стало понятно, что теперь эта Молдавию из прозападных орбит не выпустит, пока ее страна не выполнит свою задачу. А она, задача, одна – не просто окончательно покинуть постсоветскую российскую зону влияния, но и превратиться в полноценный агрессивный антироссийский, даже русофобский полигон, который должен либо стать запасным вариантом воздействия на Россию, когда выдохнется и сдохнет на свалке истории неонацистский режим на Украине, либо подпереть клику просроченного недофюрера Украины Владимира Зеленского, вступив с ним в союз и открыв другой фронт давления на Россию – в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на левом берегу Днестра, где находится российская военная база.На выборы 2020 года Санду шла, обещая выполнения пяти задач по реформе юстиции и борьбе с коррупцией, росту инвестиций в экономику, созданию рабочих мест, упрощению законодательства для работы малого и среднего бизнеса, снижению налогов для семей с детьми, выводу Молдовы из изоляции и приближению ее к Евросоюзу. Была обещана минимальная пенсия в размере 2 тыс. лей (около 116 долл. по тогдашнему курсу) и 2 млрд. лей (около 116 млн. долл) в год на развитие сел – основы аграрной страны.С учетом мировой инфляции и общего обесценивания доллара практически ничего из обещанного выполнено не было, а провалы списали на ковид и козни Москвы. Украина позорно стала беднее Молдавии, потому что упала на дно сама, стараниями неонацистов. Но 3 марта 2022 года Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз. Вместе с Украиной и Грузией. Летом того же года обзавелась статусом кандидата в ЕС.В 2024 году Санду в борьбе за пост уже не заморачивалась душещипательной конкретикой и выдвинула три главные задачи: забота о людях (наращивание инвестиций в экономику и рост доходов населения), улучшение условий жизни (ремонт дорог и поликлиник, реализация инфраструктурных проектов), а также мир и хорошее взаимопонимание (подготовка к вступлению в ЕС, создание программы продвижения национальной культуры и традиций).Задачи эти не имели и сейчас не имеют влияния ни на предвыборную борьбу, ни на сегодняшнюю деятельность режима Санду. Потому что, во-первых, Санду уже было решено оставить на посту президента, как "перспективную" для Запада, и на Молдавии, как на полигоне, обкатали технологию фальсификации голосов диаспоры, которую потом успешно повторили в том же году в Румынии, где убрали от власти неугодного кандидата в президенты.Во-вторых, перед Молдавией поставили две совсем другие главные задачи, которые Санду сейчас последовательно, жестко и системно выполняет, рискуя поставить страну на грань уничтожения по украинскому образцу – втянув в войну с Россией и сделав ее объектом российских ударов.Санду целенаправленно лепит из Молдавии диктаторский режим во главе с собой, в котором будут подавлены любые проявления инакомыслия и несогласия. Вершиной этого стал отказ Центризбиркома Молдавии зарегистрировать участником предстоящих в этом году сентябрьских парламентских выборов избирательный блок "Победа" во главе с лидером автономной Гагаузии Евгенией Гуцул.И автономия, и ее лидер Гуцул, выступающие за сближение с Россией, – личные враги не только Запада, но и самой Санду. Даже по телеку невооруженным взглядом видно, как Майя, эта престарелая, но со следами было миловидности (на любителя), тщедушная сухонькая старлетка, не имеющая ни мужа, ни детей, черной завистью завидует красивой и счастливой в браке Евгении Гуцул. И счастливой не только в семье, но и по жизни, в политике – Гуцул выступает за интересы своего народа и любима им. И потому Гуцул посажена Санду в тюрьму, а сама вынуждена пресмыкаться и выполнять чужие приказы, чреватые бедами и кровью собственного народа, интересы которого игнорируются полностью.Санду откровенно презирает добрая половина молдаван. Другая половина – ненавидит или равнодушна. И Майя не может этого не чувствовать. Но ей плевать. Она – гражданка еще и Румынии, что позволит ей в случае чего заиметь убежище подальше от родины.С другой стороны, Санду делает все, чтобы, повторяю, превратить Молдавию в русофобский полигон. С началом спецвоенной операции (СВО) в 2022 году режим Санду окончательно перешел на русофобские позиции и фактически поддержал весь объем санкций Запада против России. Санду – один из немногих европолитиков, который никогда не встречался с президентом России Владимиром Путиным. Нигде и никогда, что о многом говорит людям, разбирающимся в политике и понимающим вес тех или иных политиков…Запрещать все русское Санду начала еще на посту министра просвещения Молдавии, когда в 2012 году инициировала переведение изучения русского языка в школах на факультативные начала (по желанию). С тех пор все русское в Молдавии при Санду практически запрещено. Как на Украине, курс взят на моноэтничность. Причем даже не молдавскую, а румынскую: именно при Санду молдавский язык был объявлен румынским…Сейчас Санду по науськиванию Запада и НАТО, похоже, готовится к провокациям в ПМР, откуда она требует вывести российскую базу и военных, а саму непризнанную республику ликвидировать.Запад требует превратить Молдавию в запасной тыл воюющей Украины. И потом встать вместо Украины. Вместе с Румынией, если у политиков этой страны не хватит мозгов и решимости противостоять западной русофобии в агрессивной военной форме. И молдаване в погонах уже не только пошли за опытом войны на Украину, но и начали там гибнуть.Например, 13 июля сего года стало известно, что при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области в конце июня погибли молдавские военные. Их туда направили по договоренности Санду и Зеленского, а российский расчет "Искандер-М" ударил по украинскому полигону в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области и не разбирал, кто там какой национальности, раз приехал воевать с русскими.Тогда ВСУ потеряли более 70 человек, и по утверждению Telegram-канал "Молдовsky", "на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны (Молдавии. – Авт.), которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы четверо погибли, еще двое ранены".Но Санду это не важно: жертвы среди сограждан – это не критерии ее полезности и нужности. Она – типич ный продукт политической кадровой селекции Запада по выведению нужных субъектов. Если сравнивать Майю с главным евродипломатом Каей Каллас или даже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, то даже кажется, что их, таких похожих, постных и безликих, выращивают в одной пробирке.Найдена в социальных низах и взращена до небывалой высоты, благодаря Западу и на его деньги. После окончания обучения на факультете менеджмента Академии экономобразования Молдовы и курса международных отношений в магистратуре Академии госуправления при президенте была замечена и отобрана Западом. В 1994 году начинала с должности главного специалиста Отдела сотрудничества с Евросоюзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдавии.В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди в Кембридже в США. Но до этого ее подобрали структуры Всемирного банка. В 1998—1999 годах она — консультант, а в 1999—2005 годах — экономист в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. Потом работа в Минэкономики Молдавии на руководящих должностях и в марте-сентябре 2007 года – координатором программ в рамках Программы ООН по развитию в Республике Молдова. А в 2010—2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Потом – министр просвещения и даже пять месяцев в 2019 году премьер-министр Молдавии.И, наконец, пост президента страны, на котором она сейчас и довершает разгром родной страны. Но называет она это "возрождением Молдавии в контексте общечеловеческих ценностей и принципов демократии"...…При ее попустительстве в июне этого года в Кишиневе состоялся гей*-парад, во время которого полиция, карабинеры и полностью экипированный спецназ спасли геев* от православных шествий протеста и дело чудом не закончилось погромами.Майя – отменный популист, отказывается жить в президентской резиденции, предпочитая собственную квартиру в Кишиневе площадью в 74 м². Достаточно грамотна и образована (владеет румынским, русским, английским и испанским языками), чтобы понимать, что происходит. И через какой "портал", облюбованный в том числе и ЛГБТ*-сообществом, она ведет страну к светлому будущему. Но, похоже, для таких, как она и ей подобных, это единственный доступный портал…*Движение признано экстремистским и запрещено в России

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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