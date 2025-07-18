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Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве

Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве - 18.07.2025 Украина.ру

Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по центру Рыльска, в результате которого повреждены учебное здание и несколько магазинов. Ещё один дрон, летевший на Москву, был сбит силами ПВО. Об этом 18 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-07-18T18:27

2025-07-18T18:27

2025-07-18T18:27

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Украинский беспилотник нанёс удар по центру города Рыльск в Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, повреждён корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины.В зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.Одновременно силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили ещё один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что всего за два часа ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 14 беспилотников. С 12:05 до 13:55 мск девять дронов были сбиты над Калужской областью, три — над Московской, ещё по одному перехвачено в Брянской и Орловской областях.По словам Собянина, это уже четвёртый дрон за день, который пытался атаковать столицу. Все воздушные цели были уничтожены без ущерба для инфраструктуры, сведений о пострадавших не поступало - Российские ПВО за два часа сбили 14 украинских дронов.

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новости, эксклюзив, москва, курская область, россия, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины