Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве - 18.07.2025 Украина.ру
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Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве - 18.07.2025 Украина.ру
Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по центру Рыльска, в результате которого повреждены учебное здание и несколько магазинов. Ещё один дрон, летевший на Москву, был сбит силами ПВО. Об этом 18 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-07-18T18:27
2025-07-18T18:27
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Украинский беспилотник нанёс удар по центру города Рыльск в Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, повреждён корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины.В зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.Одновременно силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили ещё один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что всего за два часа ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 14 беспилотников. С 12:05 до 13:55 мск девять дронов были сбиты над Калужской областью, три — над Московской, ещё по одному перехвачено в Брянской и Орловской областях.По словам Собянина, это уже четвёртый дрон за день, который пытался атаковать столицу. Все воздушные цели были уничтожены без ущерба для инфраструктуры, сведений о пострадавших не поступало - Российские ПВО за два часа сбили 14 украинских дронов.
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новости, эксклюзив, москва, курская область, россия, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Эксклюзив, Москва, Курская область, Россия, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве

18:27 18.07.2025
 
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по центру Рыльска, в результате которого повреждены учебное здание и несколько магазинов. Ещё один дрон, летевший на Москву, был сбит силами ПВО. Об этом 18 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Украинский беспилотник нанёс удар по центру города Рыльск в Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, повреждён корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины.
В зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.
Одновременно силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили ещё один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы.Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что всего за два часа ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 14 беспилотников. С 12:05 до 13:55 мск девять дронов были сбиты над Калужской областью, три — над Московской, ещё по одному перехвачено в Брянской и Орловской областях.
По словам Собянина, это уже четвёртый дрон за день, который пытался атаковать столицу. Все воздушные цели были уничтожены без ущерба для инфраструктуры, сведений о пострадавших не поступало - Российские ПВО за два часа сбили 14 украинских дронов.
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