"Пятый прилёт и удар по “эскадрону смерти Зеленского”: новые атаки дронов по Украине и России
17:18 18.07.2025 (обновлено: 18:21 18.07.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Появляются данные об ударах по Сумам, Каневу, где "Герань" влетела прямо в здание территориального центра комплектования. В то же время серия прилётов зафиксирована в Рыльске Курской области силы, а ПВО Минобороны России за два часа сбили 14 украинских беспилотников в разных регионах. Об этом 18 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
В Сумах удары наносились несколько раз подряд, а в Каневе Черкасской области дрон "Герань" попал прямо в отделение так называемого "эскадрона смерти [Владимира] Зеленского".
17:33Дрон снял точный удар по военкомату в Каневе: опубликованы кадры атакиВ сети появилось видео моментального попадания дрона в здание территориального центра комплектования в Каневе Черкасской области. Кадры, снятые с близкого расстояния, демонстрируют точное поражение цели, которую местные жители называют "призывным пунктом [Владимира] Зеленского". Об этом 18 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Серия прилётов зафиксирована в Рыльске Курской области. Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Это уже четвёртый перехват украинского дрона в направлении столицы за сутки.
В Министерстве обороны России уточнили, что с 12:05 до 13:55 по московскому времени системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, сбив 14 воздушных целей в четырёх регионах страны.
Девять дронов было уничтожено над Калужской областью, три – в небе над Московской областью, ещё по одному перехвачено в Брянской и Орловской областях. Все воздушные цели ликвидированы без ущерба для инфраструктуры, данных о пострадавших не поступало - Российские ПВО за два часа сбили 14 украинских дронов.
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