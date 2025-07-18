https://ukraina.ru/20250718/pyatyy-prilt-i-udar-po-eskadronu-smerti-zelenskogo-novye-ataki-dronov-po-ukraine-i-rossii-1065511831.html

"Пятый прилёт и удар по “эскадрону смерти Зеленского”: новые атаки дронов по Украине и России

"Пятый прилёт и удар по “эскадрону смерти Зеленского”: новые атаки дронов по Украине и России - 18.07.2025 Украина.ру

"Пятый прилёт и удар по “эскадрону смерти Зеленского”: новые атаки дронов по Украине и России

Появляются данные об ударах по Сумам, Каневу, где "Герань" влетела прямо в здание территориального центра комплектования. В то же время серия прилётов зафиксирована в Рыльске Курской области силы, а ПВО Минобороны России за два часа сбили 14 украинских беспилотников в разных регионах. Об этом 18 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-07-18T17:18

2025-07-18T17:18

2025-07-18T18:21

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сергей собянин

украина.ру

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В Сумах удары наносились несколько раз подряд, а в Каневе Черкасской области дрон "Герань" попал прямо в отделение так называемого "эскадрона смерти [Владимира] Зеленского".Серия прилётов зафиксирована в Рыльске Курской области. Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Это уже четвёртый перехват украинского дрона в направлении столицы за сутки.В Министерстве обороны России уточнили, что с 12:05 до 13:55 по московскому времени системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, сбив 14 воздушных целей в четырёх регионах страны. Девять дронов было уничтожено над Калужской областью, три – в небе над Московской областью, ещё по одному перехвачено в Брянской и Орловской областях. Все воздушные цели ликвидированы без ущерба для инфраструктуры, данных о пострадавших не поступало - Российские ПВО за два часа сбили 14 украинских дронов.

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