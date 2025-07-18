Дмитрий Юрков: кто он
Историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны
Дмитрий Евгеньевич Юрков родился в 1986 году в Москве, окончил исторический факультет МПГУ.
В аспирантуре специализировался на политической истории Восточной Европы XVII столетия, затем занялся историей регионов и историей советской специальной фортификации (подземных защитных сооружений).
В 2018 году основал Музей современной фортификации, объединяющий несколько площадок в бывших "бункерах". В настоящее время заведует научной работой и внешними связями музея-убежища "Подземная Москва".
Автор книг, статей и лекций по отечественной истории, по защитным сооружениям гражданской обороны и по организации защищённого управления страной в 1930-1960-х годах.
Подписывайся на