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Дмитрий Юрков: кто он

Дмитрий Юрков: кто он - 18.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Юрков: кто он

Историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны

2025-07-18T18:40

2025-07-18T18:40

2025-07-18T18:40

новости

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Дмитрий Евгеньевич Юрков родился в 1986 году в Москве, окончил исторический факультет МПГУ. В аспирантуре специализировался на политической истории Восточной Европы XVII столетия, затем занялся историей регионов и историей советской специальной фортификации (подземных защитных сооружений). В 2018 году основал Музей современной фортификации, объединяющий несколько площадок в бывших "бункерах". В настоящее время заведует научной работой и внешними связями музея-убежища "Подземная Москва". Автор книг, статей и лекций по отечественной истории, по защитным сооружениям гражданской обороны и по организации защищённого управления страной в 1930-1960-х годах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости