Дмитрий Юрков: кто он - 18.07.2025 Украина.ру
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Дмитрий Юрков: кто он
Дмитрий Юрков: кто он - 18.07.2025 Украина.ру
Дмитрий Юрков: кто он
Историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны
2025-07-18T18:40
2025-07-18T18:40
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Дмитрий Евгеньевич Юрков родился в 1986 году в Москве, окончил исторический факультет МПГУ. В аспирантуре специализировался на политической истории Восточной Европы XVII столетия, затем занялся историей регионов и историей советской специальной фортификации (подземных защитных сооружений). В 2018 году основал Музей современной фортификации, объединяющий несколько площадок в бывших "бункерах". В настоящее время заведует научной работой и внешними связями музея-убежища "Подземная Москва". Автор книг, статей и лекций по отечественной истории, по защитным сооружениям гражданской обороны и по организации защищённого управления страной в 1930-1960-х годах.
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452
60
новости
Новости

Дмитрий Юрков: кто он

18:40 18.07.2025
 
© Украина.руДмитрий Юрков
Дмитрий Юрков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Украина.ру
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Историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны
Дмитрий Евгеньевич Юрков родился в 1986 году в Москве, окончил исторический факультет МПГУ.
В аспирантуре специализировался на политической истории Восточной Европы XVII столетия, затем занялся историей регионов и историей советской специальной фортификации (подземных защитных сооружений).
В 2018 году основал Музей современной фортификации, объединяющий несколько площадок в бывших "бункерах". В настоящее время заведует научной работой и внешними связями музея-убежища "Подземная Москва".
Автор книг, статей и лекций по отечественной истории, по защитным сооружениям гражданской обороны и по организации защищённого управления страной в 1930-1960-х годах.
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