В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов - 17.07.2025 Украина.ру
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В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов - 17.07.2025 Украина.ру
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов
В четверг, 17 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о разоблачении преступной группы из Екатеринбурга, помогавшей украинским телефонным мошенникам обманывать россиян
2025-07-17T08:37
2025-07-17T08:37
новости
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Задержанные размещали у себя дома GSM-шлюзы, позволявшие злоумышленникам совершать звонки россиянам, маскируясь под представителей банков, правоохранительных органов и инвестиционных компаний. За эту "услугу" пособники получали около 100 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что в ходе расследования дела было установлено 9 потерпевших, включая жительницу Подмосковья, потерявшую 400 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности группы превысил 8 миллионов рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления всех участников преступной схемы.Ранее в Ярославской и Свердловской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организованной преступной группы, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, работавших в интересах Украины. Как сообщили в ведомстве, задержанные занимались эксплуатацией специальной информационной инфраструктуры для совершения мошеннических звонков на территорию России. Подробности в публикации ФСБ пресекла деятельность украинских мошенников: задержаны 6 членов ОПГ.
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новости, россия, екатеринбург, подмосковье, мвд, фсб
Новости, Россия, Екатеринбург, Подмосковье, МВД, ФСБ

В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов

08:37 17.07.2025
 
© Фототелефонные мошенники
телефонные мошенники - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото
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В четверг, 17 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о разоблачении преступной группы из Екатеринбурга, помогавшей украинским телефонным мошенникам обманывать россиян
Задержанные размещали у себя дома GSM-шлюзы, позволявшие злоумышленникам совершать звонки россиянам, маскируясь под представителей банков, правоохранительных органов и инвестиционных компаний. За эту "услугу" пособники получали около 100 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что в ходе расследования дела было установлено 9 потерпевших, включая жительницу Подмосковья, потерявшую 400 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности группы превысил 8 миллионов рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления всех участников преступной схемы.
Российские хакеры взломали украинских мошенников из колл-центров - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 18:39
Российские хакеры взломали чаты украинских мошеннических колл-центровУкраинские мошенники стали жертвами российских хакеров. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ранее в Ярославской и Свердловской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организованной преступной группы, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, работавших в интересах Украины.
Как сообщили в ведомстве, задержанные занимались эксплуатацией специальной информационной инфраструктуры для совершения мошеннических звонков на территорию России. Подробности в публикации ФСБ пресекла деятельность украинских мошенников: задержаны 6 членов ОПГ.
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