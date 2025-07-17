https://ukraina.ru/20250717/v-rossii-zaderzhali-bandu-posobnikov-telefonnykh-moshennikov-rabotavshikh-na-ukrainskikh-aferistov-1065417280.html
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов - 17.07.2025 Украина.ру
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов
В четверг, 17 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о разоблачении преступной группы из Екатеринбурга, помогавшей украинским телефонным мошенникам обманывать россиян
2025-07-17T08:37
2025-07-17T08:37
2025-07-17T08:37
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Задержанные размещали у себя дома GSM-шлюзы, позволявшие злоумышленникам совершать звонки россиянам, маскируясь под представителей банков, правоохранительных органов и инвестиционных компаний. За эту "услугу" пособники получали около 100 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что в ходе расследования дела было установлено 9 потерпевших, включая жительницу Подмосковья, потерявшую 400 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности группы превысил 8 миллионов рублей.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления всех участников преступной схемы.Ранее в Ярославской и Свердловской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организованной преступной группы, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, работавших в интересах Украины. Как сообщили в ведомстве, задержанные занимались эксплуатацией специальной информационной инфраструктуры для совершения мошеннических звонков на территорию России. Подробности в публикации ФСБ пресекла деятельность украинских мошенников: задержаны 6 членов ОПГ.
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новости, россия, екатеринбург, подмосковье, мвд, фсб
Новости, Россия, Екатеринбург, Подмосковье, МВД, ФСБ
В России задержали банду пособников телефонных мошенников, работавших на украинских аферистов
В четверг, 17 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о разоблачении преступной группы из Екатеринбурга, помогавшей украинским телефонным мошенникам обманывать россиян
Задержанные размещали у себя дома GSM-шлюзы, позволявшие злоумышленникам совершать звонки россиянам, маскируясь под представителей банков, правоохранительных органов и инвестиционных компаний. За эту "услугу" пособники получали около 100 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что в ходе расследования дела было установлено 9 потерпевших, включая жительницу Подмосковья, потерявшую 400 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности группы превысил 8 миллионов рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выявления всех участников преступной схемы.
Ранее в Ярославской и Свердловской областях сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организованной преступной группы, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, работавших в интересах Украины.
Как сообщили в ведомстве, задержанные занимались эксплуатацией специальной информационной инфраструктуры для совершения мошеннических звонков на территорию России. Подробности в публикации ФСБ пресекла деятельность украинских мошенников: задержаны 6 членов ОПГ
.