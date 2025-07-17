Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией" - 17.07.2025 Украина.ру
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Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией"
Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией" - 17.07.2025 Украина.ру
Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией"
Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль рассказал парламентариям о принудительной мобилизации. Чиновник признал негативные моменты 17 июля во время выступления в Верховной Раде Украины (ВРУ).
2025-07-17T18:26
2025-07-17T18:27
новости
украина
денис шмыгаль
верховная рада
вооруженные силы украины
тцк
мобилизация
мобилизация 2025
уклонисты
уклонение
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Бывший премьер-министр, вступающий в должность министра обороны рассказал, что "силовой вариант мобилизации" ("бусификация") как явление есть, но явление временное."Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, — это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", — сказал Шмыгаль.При этом он отметил, что наряду с насильственно мобилизованными есть и добровольцы. Сколько последних – он не уточнил."Мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину", — заявил Шмыгаль.Министерство обороны Украины по словам новоназначенного министра должно сделать всё для обеспечения ВСУ. О причинах отставок двух предыдущих министров обороны, критиковавшихся в прессе за коррупцию и обворовывание армии, Шмыгаль распространяться не стал. "Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.Однако украинские власти, в частности начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения. Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины. Проблема "бусификации" подчеркивает острую нехватку мобилизационных ресурсов и вызывает недовольство и гнев в обществе, особенно в регионах, где такие методы мобилизации стали системными, например, в Одесской или Закарпатской областях.Тем временем Немцы шокированы просмотром видео силовой мобилизации на Украине Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис шмыгаль, верховная рада, вооруженные силы украины, тцк, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, уклонение, сво, кадры, минобороны украины, совет волонтеров минобороны украины, всу, коррупция
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, ТЦК, мобилизация, мобилизация 2025, уклонисты, уклонение, СВО, кадры, Минобороны Украины, Совет волонтеров Минобороны Украины, ВСУ, коррупция

Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией"

18:26 17.07.2025 (обновлено: 18:27 17.07.2025)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Public domain
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Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль рассказал парламентариям о принудительной мобилизации. Чиновник признал негативные моменты 17 июля во время выступления в Верховной Раде Украины (ВРУ).
Бывший премьер-министр, вступающий в должность министра обороны рассказал, что "силовой вариант мобилизации" ("бусификация") как явление есть, но явление временное.
"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, — это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", — сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что наряду с насильственно мобилизованными есть и добровольцы. Сколько последних – он не уточнил.
"Мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину", — заявил Шмыгаль.
Министерство обороны Украины по словам новоназначенного министра должно сделать всё для обеспечения ВСУ. О причинах отставок двух предыдущих министров обороны, критиковавшихся в прессе за коррупцию и обворовывание армии, Шмыгаль распространяться не стал.
"Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.
Однако украинские власти, в частности начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения. Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины. Проблема "бусификации" подчеркивает острую нехватку мобилизационных ресурсов и вызывает недовольство и гнев в обществе, особенно в регионах, где такие методы мобилизации стали системными, например, в Одесской или Закарпатской областях.
Тем временем Немцы шокированы просмотром видео силовой мобилизации на Украине
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