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Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией"

Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией" - 17.07.2025 Украина.ру

Новый министр обороны Украины заявил, что мобилизация "идёт по плану" с "бусификацией"

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль рассказал парламентариям о принудительной мобилизации. Чиновник признал негативные моменты 17 июля во время выступления в Верховной Раде Украины (ВРУ).

2025-07-17T18:26

2025-07-17T18:26

2025-07-17T18:27

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Бывший премьер-министр, вступающий в должность министра обороны рассказал, что "силовой вариант мобилизации" ("бусификация") как явление есть, но явление временное."Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, — это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", — сказал Шмыгаль.При этом он отметил, что наряду с насильственно мобилизованными есть и добровольцы. Сколько последних – он не уточнил."Мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину", — заявил Шмыгаль.Министерство обороны Украины по словам новоназначенного министра должно сделать всё для обеспечения ВСУ. О причинах отставок двух предыдущих министров обороны, критиковавшихся в прессе за коррупцию и обворовывание армии, Шмыгаль распространяться не стал. "Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.Однако украинские власти, в частности начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, утверждают, что термин "бусификация" является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО), направленной на дискредитацию украинских военных и усиление общественного напряжения. Несмотря на это, слово прочно вошло в обиход, его используют не только обычные граждане, но и депутаты Верховной Рады Украины. Проблема "бусификации" подчеркивает острую нехватку мобилизационных ресурсов и вызывает недовольство и гнев в обществе, особенно в регионах, где такие методы мобилизации стали системными, например, в Одесской или Закарпатской областях.Тем временем Немцы шокированы просмотром видео силовой мобилизации на Украине Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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