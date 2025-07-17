https://ukraina.ru/20250717/chto-esch-dlya-unichtozheniya-rossii-pridumali-na-zapade-i-chem-opasno-stremlenie-armenii-v-shos--shishkin-1065469791.html

Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин

Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин - 17.07.2025 Украина.ру

Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о серьёзной опасности, которая исходит для России со стороны европейских стран, а также... Украина.ру, 17.07.2025

2025-07-17T22:35

2025-07-17T22:35

2025-07-17T22:35

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о серьёзной опасности, которая исходит для России со стороны европейских стран, а также проанализировал сигнал от Армении, желающей вступить в ШОС:00:35 - О платёжеспособности Европы и оружии для Украины; 05:43 - О коалиции проигравших стран и отправке французской армии на Украину; 12:25 - Каким будет бюджет Евросоюза на Украину к 2028 году? 15:05 - Стремление Армении войти в состав ШОС. *в материале говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin

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