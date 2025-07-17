https://ukraina.ru/20250717/chto-esch-dlya-unichtozheniya-rossii-pridumali-na-zapade-i-chem-opasno-stremlenie-armenii-v-shos--shishkin-1065469791.html
Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин
Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин - 17.07.2025 Украина.ру
Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о серьёзной опасности, которая исходит для России со стороны европейских стран, а также... Украина.ру, 17.07.2025
2025-07-17T22:35
2025-07-17T22:35
2025-07-17T22:35
новости
россия
запад
армения
шос
украина
игорь шишкин
петр порошенко
ес
украина-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065469666_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e238bf16e7749035d3945f31d1ca769.jpg
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о серьёзной опасности, которая исходит для России со стороны европейских стран, а также проанализировал сигнал от Армении, желающей вступить в ШОС:00:35 - О платёжеспособности Европы и оружии для Украины; 05:43 - О коалиции проигравших стран и отправке французской армии на Украину; 12:25 - Каким будет бюджет Евросоюза на Украину к 2028 году? 15:05 - Стремление Армении войти в состав ШОС. *в материале говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистовТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
россия
запад
армения
украина
франция
молдавия
приднестровье
азербайджан
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065469666_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be7eb5fd0e07b6c11667d8a45a4603d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, армения, шос, украина, игорь шишкин, петр порошенко, ес, украина-ес, торговля оружием, военная помощь украине, франция, еаэс, снг, одкб, владимир путин, сво, прогнозы сво, всу, молдавия, приднестровье, азербайджан, бывший ссср, видео
Новости, Россия, Запад, Армения, ШОС, Украина, Игорь Шишкин, Петр Порошенко, ЕС, Украина-ЕС, торговля оружием, военная помощь Украине, Франция, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, Владимир Путин, СВО, прогнозы СВО, ВСУ, Молдавия, Приднестровье, Азербайджан, бывший СССР
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о серьёзной опасности, которая исходит для России со стороны европейских стран, а также проанализировал сигнал от Армении, желающей вступить в ШОС:
00:35 - О платёжеспособности Европы и оружии для Украины;
05:43 - О коалиции проигравших стран и отправке французской армии на Украину;
12:25 - Каким будет бюджет Евросоюза на Украину к 2028 году?
15:05 - Стремление Армении войти в состав ШОС.
*в материале говорится о Петре Порошенко, которого Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin