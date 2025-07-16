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Прилеты и пожары: ВС РФ ударили по Украине
Прилеты и пожары: ВС РФ ударили по Украине - 16.07.2025 Украина.ру
Прилеты и пожары: ВС РФ ударили по Украине
Российские военные в ночь на 16 июля нанесли удары по Одесской, Винницкой, Николаевской областям Украины, Кривому Рогу, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-16T07:18
2025-07-16T07:18
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"Удары нанесены по Доброполью (временно оккупированная часть ДНР), Харькову, Богодухову (Харьковская область), Синельниково (Днепропетровская область). <...> Также новый удар нанесен по временно оккупированному Запорожью. <...>Удары нанесены по Виннице и району Умани (Черкасская область)", - говорится в постах канала.Там же перечислили последствия ударов: в Измаиле после прилетов виднеется мощное зарево и пожар, в Виннице также начался мощный пожар."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, винница, россия
Новости, Украина, Винница, Россия
Прилеты и пожары: ВС РФ ударили по Украине
07:18 16.07.2025 (обновлено: 07:28 16.07.2025)
Российские военные в ночь на 16 июля нанесли удары по Одесской, Винницкой, Николаевской областям Украины, Кривому Рогу, передает телеграм-канал Украина.ру
"Удары нанесены по Доброполью (временно оккупированная часть ДНР), Харькову, Богодухову (Харьковская область), Синельниково (Днепропетровская область). <...> Также новый удар нанесен по временно оккупированному Запорожью. <...>Удары нанесены по Виннице и району Умани (Черкасская область)", - говорится в постах канала.
Там же перечислили последствия ударов: в Измаиле после прилетов виднеется мощное зарево и пожар, в Виннице также начался мощный пожар.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.