https://ukraina.ru/20250716/kak-polskiy-elektrik-chut-ne-ubil-nikitu-khruschva-1065082348.html

Как польский электрик чуть не убил Никиту Хрущёва

Как польский электрик чуть не убил Никиту Хрущёва - 16.07.2025 Украина.ру

Как польский электрик чуть не убил Никиту Хрущёва

15 июля 1959 года в польском городке Сосновец у дороги взорвалась бомба. Через час там должен был проехать Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, приехавший на празднование 15-летия создания Польской народной республики

2025-07-16T08:00

2025-07-16T08:00

2025-07-16T08:00

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В июле 1959 года власти ПНР готовились отметить пятнадцатую годовщину образования коммунистической Польши. Юбилейные торжества должны были быть отмечены приездом советского лидера Никиты Хрущёва. Маршрут визита гостя из Москвы, прибывшего в Польшу по приглашению первого секретаря Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии (ПОРП, польские коммунисты) Владислава Гомулки, включал посещение Варшавы и десятка других польских городов, в том числе двухдневную экскурсию по Катовицкому воеводству (аналог области).Советская партийно-правительственная делегация прибыла в Варшаву 14 июля. На следующий день Хрущёв должен был приехать в Катовице (в 1953-56 годах носившее название "Сталинград"), после чего вместе с Гомулкой и первым секретарём воеводского комитета ПОРП Эдвардом Гереком посетить Верхнесилезский промышленный район. Подробная программа визита была опубликована в местной прессе. Газета "Trybuna Robotnicza", орган воеводского комитета ПОРП в Катовице, опубликовала карту маршрута, по которому должен был проехать кортеж с гостями, а также указала примерное время прибытия в отдельные города.Партийные и государственные органы воеводства узнали о планах визита заблаговременно, чтобы должным образом к нему подготовиться. Лидеров СССР и ПНР должны были встречать улыбающиеся лица людей, стоящих рядами вдоль опрятных улиц и красочных домов. Это потребовало много работы – пришлось заделывать ямы на дорогах и ремонтировать фасады. К подготовке мероприятий подключилась и Служба безопасности (СБ), которой было поручено обеспечить безопасность гостей и не допустить "инцидентов с политически враждебным подтекстом".Операция спецслужбы по обеспечению визита получила кодовое название "Дружба". Подполковник Францишек Шляхчич, начальник милиции в Катовицком воеводстве, 2 июня 1959 года отдал приказ о начале подготовки операции, а 11 июня был готов её общий оперативный план. Он включал обеспечение безопасности дорог, защиту промышленных объектов и зон отдыха, а также предназначенных для осмотра достопримечательностей.В планах обращалось внимание на потенциальную угрозу, исходящую от людей, известных своими неблагоприятными высказываниями в адрес СССР и социалистической системы, или в прошлом наказанных за связи с антикоммунистическим подпольем. Такие граждане подвергались периодическим проверкам. Владельцам охотничьего оружия пришлось сдать его в отделения милиции на время визита. Также осуществлялось наблюдение за собственниками и арендаторами объектов недвижимости вдоль маршрута.Особое внимание было уделено политическим последствиям визита Хрущёва. Чтобы приветственные возгласы не прерывались "антисоветскими эксцессами", к ликовавшим толпам, наряду с сотрудниками народного ополчения в форме и Добровольным резервом народного ополчения (в среднем по одному на 60 метров маршрута), были направлены сотрудники СБ в штатском и информаторы из органов безопасности. Также были выбраны точки, где колонна транспортных средств была особенно уязвима для нападения (например, мосты). Их проверяли сапёры, а в дальнейшем постоянно патрулировали сотрудники СБ.Несмотря на столь тщательную подготовку, предотвратить весьма неприятный для властей ПНР инцидент не удалось. По маршруту движения Хрущёва и Гомулки, на улице Красной Армии в городке Сосновец, в кроне дерева взорвалась бомба. Взрыв произошел 15 июля в 14:30, за час до запланированного и за три часа до фактического проезда кортежа.В то время улица была практически пуста – её патрулировали только сотрудники правоохранительных органов. Взрыв согнул и сломал дерево, несколько окон в соседних домах были выбиты, а обломки вонзились в близлежащие деревья и постройки. Один из них легко повредил ногу дворнику. Власти воеводства были шокированы – особенно Герек, ведь взрыв произошёл не просто в регионе, "хозяином" которого он был, а на окраине Сосновца, где несколько лет жила его мать и рос он сам.Сотрудники спецслужб немедленно начали следственные действия. 16 июля 1959 года прокурор Катовицкого воеводства начал официальное расследование, поручив его проведение следственному отделу Службы безопасности Воеводского управления милиции в Катовице. При этом инцидент в Сосновце подвергся полной информационной блокаде. Ни одно упоминание о взрыве не попало в СМИ, хотя регион полнился слухами о нападении.Спецслужбы в Катовице считали быстрое задержание организатора взрыва делом престижа. На место происшествия немедленно были вызваны резервы Народной дружины и Службы безопасности, которые приступили к прочесыванию местности, сбору улик и опросу свидетелей взрыва. На месте взрыва были обнаружены стальные осколки, разбросанные в радиусе до 100 метров, а также отрезки электропроводов, один из которых был подключен к близлежащей низковольтной линии электропередачи, используемой местной радиостанцией.Как указано в материалах расследования, "также была обнаружена предполагаемая часть взрывного устройства, в виде обгоревшей и частично расплавленной нижней части прямоугольных наручных часов". Допросы свидетелей и людей, проживающих вдоль маршрута движения Хрущёва, показали, что накануне взрыва четверо рабочих фиксировали кабели, а семь шахтёров красили забор. Все они были задержаны и допрошены.Для расследования дела 23 июля 1959 года руководство Службы безопасности в Катовице создало следственно-оперативную группу в составе двенадцати человек.В первую очередь были проанализированы улики, связанные с предполагаемым механизмом подрыва бомбы. Однако осмотр места взрыва и оставленных следов не дал четкого ответа на вопрос о том, как он был устроен. Предполагалось, что взрыв был произведен с помощью часового механизма, сработавшего через электрический импульс от низковольтной линии. На самом деле корпус часов не имел никакого отношения к инициированию взрыва, его целью было лишь направить следователей по ложному следу.Следуя по нему, были выявлены все часовщики из Сосновца и окрестностей (включая людей, тайно ремонтировавших часы). Затем под разными предлогами их опрашивали, пытаясь найти тех, кто ремонтировал часы той же марки, что были найдены на месте взрыва (предполагалось, что террорист не пожертвовал совершенно новыми или полностью исправными часами). Первоначально двое часовщиков признались, что ремонтировали такие часы, но не захотели подтвердить это для протокола.Поскольку следственный эксперимент показал, что взрыв мог быть инициирован резким повышением напряжения на линии электропередачи радиоцентра, под подозрение попали 25 его сотрудников. Дежурившие 15 июля были взяты под оперативный контроль. Также тщательно собиралась и проверялась вся информация о необычном поведении жителей Сосновца и окрестностей, предоставленная агентурой, полученная в ходе прослушивания телефонных разговоров и контроля переписки.Информация о нескольких необъяснимых взрывах, произошедших ранее в Сосновце, также не привела следователей ни к чему. Были изучены архивы Службы безопасности в Катовице, поскольку в 1952-53 годах неизвестный совершил ряд нападений на промышленные объекты в этом районе. Однако диверсанта так и не поймали.Тщательной проверке подверглись несколько десятков человек в прошлом участвовавших в антикоммунистическом подполье, а также те, кто негативно отзывался о Советском Союзе и существующем строе в Польше. На допросы были вызваны люди, которые после взрыва намекали (обычно во время попоек), что им известно о преступниках нечто большее. Также проверялись алиби местных преступников, освободившихся из мест лишения свободы.В середине декабря 1959 года следственно-оперативная группа была реорганизована. В течение 1960 года все появлявшиеся зацепки были проверены и закрыты.Дело было прекращено 27 февраля 1961 года, хотя пять офицеров всё ещё пытались найти виновника диверсий 1952-53 годов. Однако следователи даже близко не подошли к раскрытию личности создателя бомбы. Покушение на Хрущёва, вероятно, так и осталось бы одним из нераскрытых дел, если бы не другой взрыв, произошедший в Сосновце 3 декабря 1961 года. На этот раз целью стал Владислав Гомулка, первый секретарь Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии. Он, как и Хрущёв, не пострадал, ибо взрыв произошёл рядом с кортежем, в котором лидера ПНР попросту не было.В этот раз следователям СБ сопутствовала удача. Уже 28 декабря 1961 года они арестовали 29-летнего электрика Станислава Яроса, ранее неоднократно судимого за кражи.Ярос в ходе следствия сообщил, что давно планировал бежать на Запад в качестве борца с коммунистическим режимом ПНР. Именно поэтому он сначала совершил многочисленные акты саботажа и диверсии против электроэнергетической, телекоммуникационной и другой инфраструктуры, а затем начал готовить покушения на политических лидеров. По словам Яроса, он хотел совершить нечто более масштабное, благодаря чему мог бы приобрести в стране и за рубежом репутацию великого антикоммунистического заговорщика.На суде он утверждал, что в ходе покушений в 1959 и 1961 годах он не намеревался никого убивать, а лишь хотел "устроить определённую демонстрацию, (...) получить огласку за рубежом, показать, что в Польше существует подполье, сила, стремящаяся изменить систему". Суд лишь отчасти поверил этому объяснению, указав, что нападение на Гомулку, несомненно, было совершено с целью его убийства.Судебный процесс завершился 25 мая 1962 года. Ярос был приговорён к смертной казни, Верховный суд ПНР отклонил его ходатайство о пересмотре приговора, а Государственный совет не воспользовался своим правом помилования. В январе 1963 года террорист из Сосновца был повешен.А следующим лидером ПНР, против которого готовилось покушение, стал Войцех Ярузельский. В декабре 1981 года активисты "Солидарности" планировали через канализацию проникнуть под дом, где жил Ярузельский, и взорвать там мощную бомбу. Их отговорило руководство профсоюза, а главным бенефициаром этого оказался… тогдашний посол США в Варшаве Фрэнсис Михэн. Именно его резиденцию с будкой охраны террористы посчитали домом Ярузельского, хотя сам генерал жил в куда более скромном особняке по соседству.

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история, польша, варшава, ссср, хрущев, кпсс, социализм, коммунистическая партия, 1950-е, теракт, покушение