"Вишнёвый сад" на Донецком кряже
Антон Павлович Чехов умер 15 июля 1904 года. Имя писателя с Донбассом обычно не ассоциируется, а это странно – его родной Таганрог входил сначала в Екатеринославскую губернию, а потом в Область Войска Донского, которые охватывали большую часть Каменноугольного бассейна, включая почти всю территорию нынешних Донецкой и Луганской народных республик
Много ли в школьной программе литературных произведений, действие которых разворачивается в Донбассе?
Практически каждый без труда назовёт "Молодую Гвардию" Фадеева: подвиг краснодонцев известен всему миру, и отрадно что несколько лет назад эта книга снова стала изучаться учениками.
Знатоки биографии Александра Куприна добавят к этому списку присутствующую в перечне для внеклассного чтения повесть "Молох", созданную по живым впечатлениям во время работы автора на металлургическом заводе в Енакиево.
И уж у очень немногих ассоциативный ряд продолжит реплика из бессмертного "Вишнёвого сада", никогда не покидавшего страниц школьных учебников: "Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко..."
Часть первая, литературная…
Итак, наводка номер один: даже громкий звук редко когда слышен в радиусе более пяти километров. Следовательно мы можем представить себе примерное расстояние от имения до предприятий горнодобывающей промышленности, упоминаемых во множественном числе.
31 мая 2024, 16:00ИсторияРусский юг Константина ПаустовскогоОдна из лучших книг о гражданской войне – "Повесть о жизни" в шести частях. Значительная часть этого автобиографического произведения посвящена событиям Гражданской войны на Украине. Чего стоит одна только поездка на фронт на киевском трамвае!
Следующая подсказка, а именно реплика Гаева сильно сужает ареал поиска: "Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас…"
То есть действие либо происходит в существовавшей тогда черте оседлости, либо рядом с ней: маловероятно чтобы простому музыканту дали возможность свободно поселиться за её пределами. В Российской Империи в черте оседлости находились всего лишь два региона с шахтной добычей полезных ископаемых – это Домбровский угольный бассейн в Царстве Польском и часть Донбасса к западу от реки Кальмиус. Также в Приазовье в состав черты оседлости входили такие эксклавы Екатеринославской губернии со значительной долей еврейского населения, как Ростов-на-Дону и Таганрог, переданные уже при жизни Чехова в состав Области Войска Донского.
Пейзаж в пьесе вполне себе донбасский:
© Василий СтоякинПейзаж Донбасса. Поле. Шахта. Террикон
© Василий Стоякин
Пейзаж Донбасса. Поле. Шахта. Террикон
"Поле... Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишнёвый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду".
В реплике Лопахина это расстояние уточняется: двадцать вёрст. Кроме того, Лопахин сообщает что в городе хватает зажиточных людей, способных арендовать тысячу десятин земли под дачи. Сама арендная плата – двадцать пять рублей за десятину в год – была вполне по карману инженеру или управленцу. Также учтём, что рабочие посёлки Донбасса в начале ХХ века по численности населения зачастую превышали многие уездные города: в той же не имевшей до 1917 года официального городского статуса Юзовке проживало 70 тысяч человек, и там имелись практически все атрибуты полноценной городской жизни. Просто в царское время не приветствовалось увеличение количества заштатных городов – таких, которые не являются административными центрами.
Ещё одна наводка: находящаяся в четверти часа езды от усадьбы железная дорога с активным пассажирским сообщением. Учитывая скорость лёгкого конного экипажа – это не более семи километров. Гаев рассказывает, как они съездили в город позавтракать, а Лопахин, ставший новым хозяином имения, вспоминает: "Торги кончились к четырём часам, мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого…" Примечательно, что дальнее сообщение на железнодорожной линии тяготеет к Харькову – главному деловому центру того времени в междуречье Дона и Днепра.
13 июля 2024, 16:03История130 лет Исааку Бабелю. Бабель и Донбасс13 июля 1894 года в Одессе родился, наверное, самый известный писатель из сонма тех, что Южная Пальмира подарила русского литературе. У многих из нас при слове Одесса немедленно возникает ассоциация - Беня Крик и породивший его Исаак Бабель. Правда, у большинства эта ассоциация тут же и обрывается.
Не менее интересны и телеграфные столбы, а также доставляемые героям в поместье депеши из Парижа: на связи не экономили только в промышленных районах поскольку доставка телеграмм адресату на дом в начале ХХ века стоила очень дорого даже в городах, а в сельской местности расценки на услугу были и вовсе разорительными. Достаточно вспомнить письмо, в котором Владимир Немирович-Данченко просил Чехова по вышеупомянутой причине не присылать ему телеграмм в имение Нескучное, ныне находящееся на линии фронта в окрестностях Великой Новосёлки в ДНР.
И, наконец, англичане нашли в имении помещика Симеонова-Пищика "какую-то белую глину", арендовали участок на четверть века и спасли его от разорения. Необходимые для металлургии огнеупорные сорта глины практически всегда имеют светлые оттенки, следовательно этими самыми британцами вполне могли оказаться представители заводе Новороссийского общества в Юзовке: инвестиции в иные промышленные центры на Юге России именно для жителей Туманного Альбиона были затруднительны по причине весьма натянутых отношений между странами.
Часть вторая, историко-биографическая…
Если учесть, что писатель всегда создаёт литературные произведения опираясь на свой жизненный опыт, то для углубления поиска нужно заняться изучением его биографии.
© Василий СтоякинПейзаж Донбасса. Река
© Василий Стоякин
Пейзаж Донбасса. Река
Самое крупное своё путешествие по Донбассу Чехов предпринял весной 1887 года. По пути из Москвы в Таганрог писатель во время длительной стоянки поезда побывал в Харцызске: соседний Иловайск станет главной узловой станцией района в начале ХХ века. На харцызском перроне он вспоминал услышанные в детстве истории о графе Иловайском, воевавшим в этих местах с соратниками Пугачёва атаманами Зуем и Харцызом.
После Таганрога Чехов посетил Ростов и Новочеркасск, а потом на узловой станции Зверево пересел на поезд, идущий в Дебальцево. Им он проследовал до станции Ивановка-Крестная, ныне – железнодорожный узел Штеровка в Антрацитовском районе ЛНР. Там его встретили давние друзья – Гавриил Кравцов и его сын Пётр, владельцы имения Рагозина Балка находящегося в одном из многочисленных для тех мест скальных ущелий Донецкого кряжа. Эту часть Донбасса Чехов назвал "Донской Швейцарией".
Дружба Кравцовых с Чеховым началась ещё когда будущий писатель учился в гимназии: юноша испытывал сильную материальную нужду, но имел хорошую успеваемость, поэтому Кравцов-старший нанял его в качестве репетитора для своего сына, готовящегося поступать в юнкерское училище. Зная о проблемах со здоровьем у Чехова, Кравцовы пригласили его к себе погостить: такого целебного климата, по их словам, не было ни в Крыму, ни на Кавказе.
1 февраля 2020, 08:00«Болдинская осень» Антона Чехова пришлась на живописную балку в ДонбассеДонбасс широко отмечает 160-летие Антона Павловича Чехова. К этой дате в ДНР, например, выпустили почтовую марку и конверт первого дня, устроили чеховские чтения, известный художник Равиль Акмаев представил публике выставку картин, посвященных классику, бронзовый Чехов его же работы скоро украсит набережную Кальмиуса в Донецке
Выезжая в Рагозину Балку, Чехов отправил из Новочеркасска письмо, в котором сообщает что уже "цветут вишни и жердели". Рагозина Балка примыкает к самому высокому участку Донецкого кряжа, чья высшая точка – Могила Мечетная – находится в паре остановок электричкой от станции Штеровка. В этих местах цветение деревьев наступает неделей позже, чем в Донецке и Луганске. Поэтому именно в Рагозиной Балке он и впитал те впечатления, которые окажутся в основе "Вишнёвого сада".
Правда жизнь Кравцовых совершенно непохожа на быт Гаева и Раневской в пьесе. Вот что об этом сообщает Чехов в письме, датированном по старому стилю 30 апреля 1887 года:
"Маленький домишко с соломенной крышей и сараи, сделанные из плоского камня. Три комнаты с глиняными полами, кривыми потолками и с окнами, отворяющимися снизу вверх… Стены увешаны ружьями, пистолетами, шашками и нагайками. Комоды, подоконники – всё завалено патронами, инструментами для починки ружей, жестянками с порохом и мешочками с дробью…
© Василий СтоякинПейзаж Донбасса. Террикон
© Василий Стоякин
Пейзаж Донбасса. Террикон
Удовольствия: охота на дудаков, костры, поездки в Ивановку, стрельба в цель, травля собак, приготовление пороховой мякоти для бенгальских огней, разговоры о политике, постройка из камня башен...
Главная отрасль хозяйства – это сплошное убийство, не перестающее в течение дня ни на минуту. Убивают воробцов, ласточек, шмелей, муравьёв, сорок, ворон, чтобы они не ели пчёл; чтобы пчёлы не портили цвета на плодовых деревьях, бьют пчёл, а чтобы деревья эти не истощали почвы, вырубают деревья. И таким образом получается круговорот, хотя и оригинальный, но основанный на последних данных науки..."
Тем не менее и там, и здесь показано "дворянское гнездо", чьи владельцы совершенно не созданы для реалий капиталистического общества. Пётр Кравцов пошёл по стопам отца, стал кадровым военным, дослужился до генеральского чина и погиб в 1919 году под Царицыном в бою с отрядом Будённого.
16 марта 2023, 18:00ИсторияИезуит + сионист = гуманист: неожиданный ход "русского Жюль Верна"
Поездка к Кравцовым нашла отражение не только в "Вишнёвом саде". В рассказе "В родном углу" безымянная железнодорожная станция очень напоминает Ивановку-Крестную, дорога и усадьба — окрестности Рагозиной Балки, и даже нравы их обитателей чем-то похожи. А действие повести "Степь" тоже разворачивается где-то в тех самых местах на водоразделе Донецкого кряжа.
Дальнейший путь Чехова по Донбассу пролегал в нынешний Святогорск через Дебальцево, Бахмут, Часов Яр, Краматорск и Славянск. Чехов не был религиозным человеком, но с уважением относился к православию. Будущая Святогорская лавра, а тогда – пустынь, уже являвшаяся очень авторитетным религиозным центром Юга России, тоже дала писателю немало яркого творческого материала. Вполне возможно, что именно эту пустынь в "Вишнёвом саде" упоминает Варя, мечтавшая отправиться в паломничество по святым местам. А увиденный Чеховым из окна вагона Бахмут очень похож на тот самый "большой город на горизонте", да и бахмутские окрестности богаты запасами огнеупорного сырья.
Часть третья, географическая…
Весна 2013 года. Станция Штеровка, та самая Ивановка-Крестная. Электричка на Красный Луч здесь меняет направление, а потому стоит долго. Есть возможность прогуляться по тому самому перрону, на который столетием с четвертью ранее прибыл Чехов.
В Красном Луче пересаживаюсь на автобус, следующий в соседний город Антрацит. Едем по разбитой тяжёлыми грузовиками дороге, рядом с которой то и дело возвышаются "копанки" – нелегальные кустарные шахты, на существование которых тогда украинская власть закрывала глаза.
Не доезжая Боково-Платово, вотчины легендарного рода Платовых, выхожу на остановке, которая в народе называется "Чёрная сотня": это название тоже хранит память донской старины. Раньше в Антрацитовском районе до хутора Садовый ходил автобус, но в постсоветские годы его отменили, поэтому несколько километров иду пешком.
Перелески из кустарника и чахлых деревьев: скала настолько подходит близко к поверхности, пустить корни им некуда. И то самое "очаровывающее однообразие" любимой Чеховым степи.
Выгоревшие до красноты терриконы. Красный цвет породы означает что этим отвалам не одно десятилетие: "молодые" терриконы имеют тёмно-серый цвет по причине наличия невыгоревших остатков угля. Возможно некоторые из них помнят Чехова: в окрестностях Рагозиной Балки имелись угольные копи и именно оттуда в имение мог донестись звук сорвавшейся бадьи.
Хутор Садовый, бывшая Рагозина Балка. Цветущие вишни в садах напоминают о великом писателе. Неприметный переулок между домами, короткая грунтовая дорога, каменная лестница, давно не знавшая ремонта. Сквозь кладку просачивается вода, по ступенькам бегут ручьи. Тёмный прямоугольник с торчащими из стены стальными прутьями: здесь была мемориальная доска, за которую вандалы в пункте приёма металлолома выручили сумму, которой от силы хватило бы на бутылку водки.
© Василий СтоякинПейзаж Донбасса. Террикон
© Василий Стоякин
Пейзаж Донбасса. Террикон
Так в тот момент выглядела Чеховская криница и всё это напоминало пришедший в запустение тот самый вишнёвый сад из пьесы. Ниже родника – пруд в скальной теснине с затопленными водой деревьями и вызывающий ассоциации с Колдовским озером из "Чайки". Впрочем, живописный водоём был создан уже в середине ХХ века.
В советское время в Красном Луче и Антраците было развито поисковое движение, поэтому любителей ходить в походы среди местной молодёжи имелось в достатке. Да и живописность Примиусья тоже способствует такому виду досуга. В 1980 году во время одного из таких походов на хуторе Садовый молодые люди от местных услышали о роднике, именуемом Чеховской криницей. А один из жителей хутора – Василий Адаменко – вспоминал что его родители, работавшие у Кравцовых в имении, общались с приехавшим туда писателем и рассказывали, что тот любил уединяться у источника. А так как приближалось восьмидесятилетие со дня смерти Чехова, то Ворошиловградский облисполком принял решение благоустроить родник и увековечить память писателя.
Подписывайся на