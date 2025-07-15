Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников - 15.07.2025 Украина.ру
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Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников
Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников - 15.07.2025 Украина.ру
Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей нужно России для того, чтобы в следующем... Украина.ру, 15.07.2025
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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей нужно России для того, чтобы в следующем десятилетии создавать собственные технологии и развивать производство. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
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видео, россия, технологии, украина.ру, москва
Видео, Россия, технологии, Украина.ру, Москва

Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников

14:02 15.07.2025
 
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Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей нужно России для того, чтобы в следующем десятилетии создавать собственные технологии и развивать производство.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
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