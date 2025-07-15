https://ukraina.ru/20250715/skolko-lyudey-ponadobitsya-rossii-dlya-vyzhivaniya-i-rosta-i-nuzhny-li-nam-migranty--shkolnikov--1065270172.html

Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников

Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников - 15.07.2025 Украина.ру

Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей нужно России для того, чтобы в следующем... Украина.ру, 15.07.2025

2025-07-15T14:02

2025-07-15T14:02

2025-07-15T14:02

видео

россия

технологии

украина.ру

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065269614_0:283:720:688_1920x0_80_0_0_5125a9425a25304ed5a7d7816e1b9217.jpg

Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру рассказал, сколько людей нужно России для того, чтобы в следующем десятилетии создавать собственные технологии и развивать производство. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus

https://ukraina.ru/20250713/my-nash-my-novyy-mir-postroim-voprosy-klassovoy-identichnosti-v-epokhu-postmoderna-1065131924.html

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, технологии, украина.ру, москва