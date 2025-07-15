https://ukraina.ru/20250715/rukopozhatie-v-kosmose-50-let-missii-soyuz-apollon-1065217055.html

"Рукопожатие в космосе": 50 лет миссии "Союз-Аполлон"

"Рукопожатие в космосе": 50 лет миссии "Союз-Аполлон" - 15.07.2025 Украина.ру

"Рукопожатие в космосе": 50 лет миссии "Союз-Аполлон"

Стыковка и совместный полёт космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон" по сей день остаётся в ряду самых важных событий в истории космонавтики – наряду с первым спутником, полётом Гагарина и "маленьким шагом" Нила Армстронга. Дело не столько даже в техническом прорыве, но и в демонстрации великими державами готовности совместно осваивать космос

2025-07-15T08:00

2025-07-15T08:00

2025-07-15T08:00

история

история

история ссср

ссср

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наса

космос

аполлон (космический корабль)

сотрудничество

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Сам по со себе этот экспериментальный полёт стал возможен благодаря политике разрядки международной напряжённости, проводившейся на протяжении почти всех 1970-х годов (обычно указываются 1969-79 годы).В мае 1972 года СССР посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый официальный визит действующего президента США в Москву за всю историю отношений (Рузвельт летал в Ялту). Среди ряда подписанных тогда документов было Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В рамках реализации этого соглашения предполагался совместный орбитальный полёт советских космонавтов и американских астронавтов в июле 1975 года.Как это обычно бывает, подписание соглашения на высшем уровне подводило итог длительной экспертной работы. Первая встреча представителей NASA и Академии наук СССР состоялась в Москве ещё в октябре 1970 года. Инициаторами были президент АН СССР Мстислав Келдыш и директор НАСА Томас Пейн. Т.е., работа к этому времени уже перешла в практическую плоскость.Само по себе это достойно восхищения, поскольку обеим сторонам надо было переступить через себя – сфера космических исследований имела высочайший уровень секретности, поскольку была непосредственно связана с военными разработками. Сейчас-то ни для кого не секрет, что первые космические носители были конверсией боевых межконтинентальных баллистических ракет – это касается и американского "Атласа", и королёвской Р-7 (с вооружения они давно сняты, но в интересах космоса "Атласы" летали ещё в начале века, а "Союз-2" – по сей день).Для понимания степени секретности достаточно вспомнить, что ФИО Сергея Королёва составляло государственную тайну вплоть до его смерти в 1964 году. Правда, времена были ветхозаветные, "совершенно секретный" генеральный конструктор выступал даже на публичных мероприятиях. Например, в сентябре 1957 года, на торжественном заседании в Колонном зале Дома Союзов, посвящённом годовщине со дня рождения К.Э. Циолковского, "профессор Сергеев" сообщил, что СССР скоро запустит спутник. Только избранные знали, что профессор прилетел с Байконура, где заканчивались последние приготовления к запуску…Главное то, что с самого начала, задолго до разрядки, был взят правильный тон – кто бы ни достиг успеха, успех этот общий. Потому, в частности, не смотря на атмосферу гонки, обе стороны не пытались оспорить очевидные успехи друг друга.Не следует считать, что на этом фоне технические вопросы были такими уж простыми. Сама по себе стыковка в космической пространстве, не смотря на нынешнюю её каждодневность, при ближайшем рассмотрении выглядит инженерной магией – ведь даже соединение вагонов посредством автосцепки требует немалого мастерства машиниста, а нередко и помощи специалиста-сцепщика. Так это операция в одной плоскости…Впрочем, к началу разработки совместного полёта стыковка космических кораблей новостью уже не была.Сама по себе такая задача была поставлена в рамках подготовки лунной миссии. Соображение было очевидным – незачем тащить на поверхность Луны блок, который должен был обеспечить возвращение экспедиции на Землю. Т.е., спускаемый аппарат должен был отстыковаться от собственно межпланетного корабля, совершить посадку, вернуться и пристыковаться назад.Первая в мире космическая стыковка была осуществлена 16 марта 1966 года пилотируемым кораблём США "Джемини-8" с ракетной ступенью "Аджена".Первая в мире полностью автоматическая стыковка двух космических аппаратов произведена 30 октября 1967 года беспилотными вариантами кораблей "Союз": "Космос-186" и "Космос-188".Тут, правда, есть одно "но" – полноценной стыковки тогда не получилось. Стыковкой считается объединение электрических систем обоих кораблей, когда они начинают работать как единое целое. Тут был только механический захват, что не помешало сцепке сделать два витка вокруг Земли и успешно расстыковаться, после чего "Космос-186" приземлился.26 октября 1968 года стыковку с беспилотным "Союзом-2" попытался осуществить "Союз-3" под управлением Георгия Берегового. Сближение происходило в тени Земли, Береговой не увидел, что корабли были перевёрнуты относительно друг друга. Для повторной стыковки топлива уже не хватило. Сейчас стыковка производится только при солнечном свете.Первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей была осуществлена 16 января 1969 года кораблями "Союз-4" (Владимир Шаталов) и "Союз-5" (Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов). Переход экипажа из одного корабля в другой осуществлялся через открытый космос.Первая в мире стыковка с переходом экипажа из командного блока в лунный модуль через стыковочный узел была осуществлена в марте 1969 года во время полета "Аполлон-9". В этом полёте были проведены полноценные учения по реализации лунной миссии – командный модуль состыковывался и расстыковывался с лунным модулем, они проводили самостоятельный полёт.Первоначально стыкующиеся корабли не были равноценными. Активный корабль нёс активную радиоэлектронную часть системы, большее количество топлива для маневрирования и причальную штангу. Пассивный был оборудован причальным конусом, в который должна была попасть штанга и мишенью, которую можно было наблюдать из активного корабля. Такая система называла неандрогинной.Однако, для советско-американского полёта разработали (и применяют по сей день) андрогинную систему, когда причальное оборудование обоих кораблей одинаковое, а в качестве активного могут выступать оба корабля.Но если принципиальные вопросы были решены, то очень много проблем возникло со стыковкой кораблей, относящихся к разным инженерным школам.Элементарное – все размерности на американских кораблях были дюймовые, на советских – метрические. Естественным образом были несовместимы электрические и электронные системы.Даже атмосферы были разные – на американских кораблях кислородная с пониженным давление (0,35 атмосферы), на советских – воздушная, с нормальным давлением. При прямой стыковке автоматические системы регулирования вышли бы из строя, а переход был бы невозможен из-за кессонной болезни. В конечном итоге был создан специальный стыковочно-шлюзовой переходный отсек АПАС-75, который выводился на орбиту вместе с "Аполлоном". Был изменён и состав атмосферы "Союза".В разных атмосферах по-разному вела себя одежда – для советских космонавтов пришлось разработать новую, пригодную для эксплуатации в кислородной атмосфере.Для проекта была создана первая в СССР международная цифровая сеть передачи данных, соединявшая площадки проекта в СССР и США и применявшаяся для расчётов траектории космических аппаратов.Подготовка к совместному полёту в СССР включала постройку шести кораблей, которые получили обозначение 7К-ТМ ("Союз-М"). В апреле и августе 1974 года были запущены два беспилотных корабля. В декабре 1974-го стартовал "Союз-16" (Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников – дублирующий экипаж), в ходе полёта которого была проведена полная отработка действий советского экипажа на орбите.Обе страны подготовили основные и дублирующие команды, которые прошли курс подготовки, включающий изучение языка (с этим не задалось – выучили стихийно сложившийся суржик, названные "рустоном" – русским из Хьюстона), обслуживание оборудования и управление обоими кораблями.15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал советский корабль "Союз-19" с экипажем в составе Алексея Леонова и Валерия Кубасова.Через 7 часов 30 минут с космодрома на мысе Канаверал на орбиту отправился американский "Аполлон", на борту которого находились Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон (двое последних – пилоты, соответственно, командного и стыковочного модулей).17 июля 1975 года была произведена собственно стыковка. Активной стороной был "Аполлон" (стыковочный блок был андрогинный, но от необходимости разделения ролей это не избавляло). Корабли, кстати, стыковались дважды – 19 июля они расстыковались и состыковались на бис.Помимо радостных обнимашек и проведения первой истории международной пресс-конференции в космосе экипажи выполняли и научные задачи. Например, тень от "Аполлона" использовалась как искусственное затмение для наблюдения солнечной короны. Экипажи обменялись семенами канадских и сибирских елей, которые были позже высажены в открытый грунт (несколько "космических елей" до сих пор растут в Ботаническом саду в Москве).Всего в стыкованном состоянии корабли провели 46 часов 36 минут, после чего окончательно разделились и совершили посадку 21 ("Союз") и 25 ("Аполлон") июля.Память совместного полёта была сразу же увековечена самыми неожиданными способами. Например, фабрика "Новая заря" и американское предприятие "Ревлон" выпустили духи "Эпас" ("Экспериментальный Полёт „Аполлон“ – „Союз"). Сигареты с американским табаком "Союз-Аполлон" пользовались большой популярностью в СССР. В 1981 году название Союз-Аполлон было присвоено свежеоткрытому астероиду. Памятник появился только в 2021 году – в Калуге. В 2023 году режиссёр Дмитрий Алейников снял документальный фильм "Союз-Аполлон. Сила притяжения", с участием обоих командиров космических кораблей.Международное сотрудничество на этом не закончилось – позже американские Space Shuttle пристыковывались к станции "Мир", а сейчас корабли разной национальной принадлежности стыкуются с Международной космической станцией.Алексей Леонов:"Ни разу – подчеркиваю, ни разу – ни один из участников программы "Союз-Аполлон" не сказал ни единого недоброго слова о другой стороне. Более того, мы постоянно поддерживали самые тёплые отношения, встречались и в Америке, и у нас, старались, чтобы традиции, рождённые в годы осуществления проекта "Союз-Аполлон", сохранялись и развивались. Том Стаффорд — один из тех людей, который поддерживал наше участие в программе Международной космической станции. (...) Вклад участников программы "Союз-Аполлон" в Международную космическую станцию очень большой!"

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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