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ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России - 15.07.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-15T07:21
2025-07-15T07:21
2025-07-15T07:21
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Из них 32 дрона обезвредили над территорией Белгородской области, 12 — над Воронежской, шесть над акваторией Черного моря, три над Липецкой, по одному над Ростовской и Курской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что средства ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также информировал об уничтожении БПЛА в пригороде и одном из районов Воронежа, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.Ночью над Ельцом Липецкой области были слышны взрывы – работала ПВО по БПЛА противника. На территории Липецкой области объявляли красный уровень угрозы атаки БПЛА, сообщал губернатор области Игорь Артамонов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгородская область, черное море
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
Из них 32 дрона обезвредили над территорией Белгородской области, 12 — над Воронежской, шесть над акваторией Черного моря, три над Липецкой, по одному над Ростовской и Курской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что средства ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также информировал об уничтожении БПЛА в пригороде и одном из районов Воронежа, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Ночью над Ельцом Липецкой области были слышны взрывы – работала ПВО по БПЛА противника. На территории Липецкой области объявляли красный уровень угрозы атаки БПЛА, сообщал губернатор области Игорь Артамонов.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.