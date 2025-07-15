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ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России - 15.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-15T07:21

2025-07-15T07:21

2025-07-15T07:21

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Из них 32 дрона обезвредили над территорией Белгородской области, 12 — над Воронежской, шесть над акваторией Черного моря, три над Липецкой, по одному над Ростовской и Курской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что средства ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также информировал об уничтожении БПЛА в пригороде и одном из районов Воронежа, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.Ночью над Ельцом Липецкой области были слышны взрывы – работала ПВО по БПЛА противника. На территории Липецкой области объявляли красный уровень угрозы атаки БПЛА, сообщал губернатор области Игорь Артамонов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, белгородская область, черное море