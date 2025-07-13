https://ukraina.ru/20250713/vokrug-bulgakova-luna--svet-i-pamyat-1065091858.html

"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память

"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память - 13.07.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память

Луна в романе "Мастер и Маргарита" играет роль… светильника и свидетеля. Почти все основные, сюжетообразующие, события романа происходят при свете Луны или, как минимум, в её присутствии. Исключением являются только сцены суда и казни, события после ночи в варьете, а также завершающие главы, в которых описывается "эвакуация" из Москвы героев романа

2025-07-13T12:00

2025-07-13T12:00

2025-07-13T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

москва

мастер и маргарита

луна

свет

писатель

роман

русская литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

Луна косвенно упоминается в первой главе (сценка гадания Воланда), а уже в третьей главе на ней специально акцентируется внимание: "видна в высоте полная луна, но ещё не золотая, а белая" и "мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски". Автор даёт понять, что это – важно.В черновиках марта и апреля 1938-го и 1939 годов сохранились следы булгаковских наблюдений:"Луна 10.III.1938 г. без двадцати одиннадцать вечера она была такова: (белая) (видно из окон, обращенных к Б. Афанасьевскому пер.) Вскоре пропала (облака?)"."Луна 29 марта 1939 г. около 10 часов вечера была на левой руке, высоко, если смотреть из окон моей комнаты..."Эти же изыскания проводит у Булгакова Пилат, который "больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась" (правда, прокуратор не просто так смотрел – он время определял).Ну а в эпилоге уже прямым текстом пишется, что "Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. (…) Луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом".В общем, весь роман – плод лунного наваждения…Георгий Лесскис и Ксения Атарова даже провели подсчёт появлений в тексте ночного светила в сравнении с дневным. Получилось довольно интересно:"В романе Мастера (а по объёму он занимает примерно ⅛ всего текста) доминирует солнце: оно отмечено 36 раз, тогда как Луна – только 19. (…) В романе о Мастере Луна появляется 119 раз (с учётом, кроме самого слова "луна", таких выражений, как "лунный свет", "лунная дорожка", "лунное пылание", "лунное одеяние", "полнолуние" и т.п.), а солнце – только 40".Эти же авторы отмечают, что "с солнцем так или иначе связаны жестокость, ложь, клевета, жадность и трусость, а также страдания и смертные муки" (вспомним, что на солнце Берлиозу стало плохо, у Пилата началась мигрень, а Иешуа умирает под лучами Солнца). А вот "Луна в романе связана, с одной стороны, с мистическими, потусторонними силами и событиями, с возможностью выхода в иные, трансцендентные пространства (не случайно Великий бал сатаны назван Весенним балом полнолуния), с другой – с некоторой гармонизацией бытия".Отметим, что визуальный образ именно такого подхода был позаимствован Булгаковым из картин Николая Ге, в особенности – "Что есть истина?" Там освещён солнцем (и отбрасывает резкую тень – вспомним дискуссию Воланда и Левия Матвея на крыше Пашкова дома) Пилат, в то время как Иисус находится в тени (правда, при этом картина написана так, что кажется – от Него исходит сияние).В этом смысле очень странными выглядят утверждения, что Иешуа мог забрать мастера в свет – он, может, и может, но сам-то почему-то туда не спешит и предпочитает "смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл"… Впрочем, тут определённое искажение вносит Левий Матвей, который уж очень по-своему воспринял учение Иешуа. Не случайно он является на крыше Пашкова дома под светом "изломанного ослепительного солнца".Играли свою роль и определённые личные симпатии (если так можно сказать). Мариэтта Чудакова писала:"Подолгу простаивал Булгаков у окна, не отрывая глаз от объекта своих наблюдений: Луна имела для него особенную какую-то притягательность".Большинство булгаковедов сходится в том, что символика тут не по-булгаковски прозрачная: подлунный мир – царство Воланда. Именно в полутьме, когда все кошки серы (кроме, может, Бегемота) у князя лжи особые возможности. Шабаши (и среди них – весенний бал сатаны) происходят именно при лунном свете.Воланд имеет власть и над самой Луной:"Тут что-то её изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:- А вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?- Праздничную полночь приятно немного и задержать, – ответил Воланд".Булгаковский элемент состоит в том, что происходящее в неверном лунном свете не обязательно носит негативный характер. Луна является свидетельницей гибели Берлиоза, при свете Луны мастер рассказывает Бездомному историю своей жизни, ночью же происходит сеанс в варьете, в лунною ночь происходит извлечение мастера и прощение Фриды, наконец, именно с Луной связано прощение Пилата.События эти (там, где речь идёт об активном действии) поданы таким образом, что производят впечатление высшей справедливости. Позитив есть, пожалуй, даже в таком странном эпизоде как нападение на Римского – ему, персонажу, поданному вполне нейтрально, без единого кривого слова, в конце концов удалось спастись.На самом деле, если задуматься, то там не всё так однозначно. Взять хотя бы Фриду – наказана-то она была за дело (что не преминул отметить кот, чуть не поплатившийся за это ухом), а помилована она была Маргаритой, которая тут же призналась в своей легкомысленности. Да и в эпилоге Иешуа прямо в глаза врёт Пилату, говоря, что казни не было ("глаза его почему-то улыбаются"). Так что не всему, что кажется при неверном лунном свете, стоит верить…Немного удивительно то, что что с Луной связан и Иешуа, но тут есть два объяснения.С одной стороны, Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс указывают, что "распятие Христа, совпавшее с затмением Луны, согласно историкам, породило представление о связи истории Христа с ночным светилом и уходящим в глубокую древность культом умирающей и воскресающей Луны".С другой стороны, есть точка зрения (её придерживается Татьяна Поздняева), в соответствии с которой Иешуа вообще никак не Иисус, а совсем другой персонаж, который относится к миру Воланда, а не противостоит ему. И логика в этом есть – мы ведь никакого вмешательства божественной силы вы романе не видим, а находящийся на стороне света Левий Матвей выглядит, прямо скажем, непрезентабельно…Особенно же интимные отношения у ночного светила с Маргаритой – её путешествие перед балом почти целиком проходит в окружении лунного света. Причём писатель подбирает очень характерные слова, подчёркивающие характер отношений: "лунный свет лизнул её с правого бока", "лунный свет со свистом (! – Авт.) обмывал её тело", "лунный свет её приятно согревал".Ещё один аспект влияния Луны – она повелительница фантазий и снов и с ней связана дезорентиация, смешение мира реального и фантастического, т.е. – сумасшествие. А ведь значительная часть персонажей романа попадает, в конце концов, в психиатрическую клинику.Под влиянием сильнейшего нервного потрясения Иванушка уже начал сходить с ума, и Луна ему в этом помогает:"Над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом (подчёркивание наше – Авт.), свете Ивану Николаевичу показалось, что тот (Воланд – Авт.) стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу".Ну какая шпага в центре Москвы в это-то время? Потом, правда, буфетчик Соков видит шпаги уже днём, но не при свете Солнца, а в полутьме ювелиршиной прихожей.Луна же открывает новые измерения уже привычных ландшафтов. Вот как описано освобождение Пилата:"К этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пёс. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет он или смеётся и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он".В конце концов, именно при лунном свете проявляются душевные качества персонажей. Пилат при свете Луны страдает, раскаиваясь в соучастии в убийстве Иешуа, а Иуда, например, под лунным светом (правда – перебитым светом огромного пятисвечия над храмом), думает о вещах вполне низменных, пусть и не бытовых, которые, в конце концов, приводят его в Гефсиманию, где луны не видно.Исследовательница Ольга Журавлёва (интересно, что её основной интерес как филолога – "глаголы движения, перемещения, изменения положения в пространстве") пишет:"По замыслу автора, луна принимает непосредственное участие в развитии действия, во многом способствуя тем или иным поведенческим реакциям героев произведения и провоцируя их на определенные поступки; при этом луна способна не только мешать персонажам и обманывать их, но и поддерживать людей, помогать им, относиться к ним весьма благосклонно".С этим суждением трудно не согласиться – луна ведь (как мы помним по третьей главе) даже цвет меняет в соответствии с ходом событий.

https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html

https://ukraina.ru/20221030/1040131435.html

https://ukraina.ru/20240616/1055653307.html

https://ukraina.ru/20240825/1042492411.html

https://ukraina.ru/20240524/1055269584.html

https://ukraina.ru/20240908/1057300740.html

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, михаил булгаков, москва, мастер и маргарита, луна, свет, писатель, роман, русская литература