"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память - 13.07.2025 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20250713/vokrug-bulgakova-luna--svet-i-pamyat-1065091858.html
"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память
"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память - 13.07.2025 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память
Луна в романе "Мастер и Маргарита" играет роль… светильника и свидетеля. Почти все основные, сюжетообразующие, события романа происходят при свете Луны или, как минимум, в её присутствии. Исключением являются только сцены суда и казни, события после ночи в варьете, а также завершающие главы, в которых описывается "эвакуация" из Москвы героев романа
2025-07-13T12:00
2025-07-13T12:00
"вокруг булгакова"
история
михаил булгаков
москва
мастер и маргарита
луна
свет
писатель
роман
русская литература
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Луна косвенно упоминается в первой главе (сценка гадания Воланда), а уже в третьей главе на ней специально акцентируется внимание: "видна в высоте полная луна, но ещё не золотая, а белая" и "мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски". Автор даёт понять, что это – важно.В черновиках марта и апреля 1938-го и 1939 годов сохранились следы булгаковских наблюдений:"Луна 10.III.1938 г. без двадцати одиннадцать вечера она была такова: (белая) (видно из окон, обращенных к Б. Афанасьевскому пер.) Вскоре пропала (облака?)"."Луна 29 марта 1939 г. около 10 часов вечера была на левой руке, высоко, если смотреть из окон моей комнаты..."Эти же изыскания проводит у Булгакова Пилат, который "больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась" (правда, прокуратор не просто так смотрел – он время определял).Ну а в эпилоге уже прямым текстом пишется, что "Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. (…) Луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом".В общем, весь роман – плод лунного наваждения…Георгий Лесскис и Ксения Атарова даже провели подсчёт появлений в тексте ночного светила в сравнении с дневным. Получилось довольно интересно:"В романе Мастера (а по объёму он занимает примерно ⅛ всего текста) доминирует солнце: оно отмечено 36 раз, тогда как Луна – только 19. (…) В романе о Мастере Луна появляется 119 раз (с учётом, кроме самого слова "луна", таких выражений, как "лунный свет", "лунная дорожка", "лунное пылание", "лунное одеяние", "полнолуние" и т.п.), а солнце – только 40".Эти же авторы отмечают, что "с солнцем так или иначе связаны жестокость, ложь, клевета, жадность и трусость, а также страдания и смертные муки" (вспомним, что на солнце Берлиозу стало плохо, у Пилата началась мигрень, а Иешуа умирает под лучами Солнца). А вот "Луна в романе связана, с одной стороны, с мистическими, потусторонними силами и событиями, с возможностью выхода в иные, трансцендентные пространства (не случайно Великий бал сатаны назван Весенним балом полнолуния), с другой – с некоторой гармонизацией бытия".Отметим, что визуальный образ именно такого подхода был позаимствован Булгаковым из картин Николая Ге, в особенности – "Что есть истина?" Там освещён солнцем (и отбрасывает резкую тень – вспомним дискуссию Воланда и Левия Матвея на крыше Пашкова дома) Пилат, в то время как Иисус находится в тени (правда, при этом картина написана так, что кажется – от Него исходит сияние).В этом смысле очень странными выглядят утверждения, что Иешуа мог забрать мастера в свет – он, может, и может, но сам-то почему-то туда не спешит и предпочитает "смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл"… Впрочем, тут определённое искажение вносит Левий Матвей, который уж очень по-своему воспринял учение Иешуа. Не случайно он является на крыше Пашкова дома под светом "изломанного ослепительного солнца".Играли свою роль и определённые личные симпатии (если так можно сказать). Мариэтта Чудакова писала:"Подолгу простаивал Булгаков у окна, не отрывая глаз от объекта своих наблюдений: Луна имела для него особенную какую-то притягательность".Большинство булгаковедов сходится в том, что символика тут не по-булгаковски прозрачная: подлунный мир – царство Воланда. Именно в полутьме, когда все кошки серы (кроме, может, Бегемота) у князя лжи особые возможности. Шабаши (и среди них – весенний бал сатаны) происходят именно при лунном свете.Воланд имеет власть и над самой Луной:"Тут что-то её изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:- А вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?- Праздничную полночь приятно немного и задержать, – ответил Воланд".Булгаковский элемент состоит в том, что происходящее в неверном лунном свете не обязательно носит негативный характер. Луна является свидетельницей гибели Берлиоза, при свете Луны мастер рассказывает Бездомному историю своей жизни, ночью же происходит сеанс в варьете, в лунною ночь происходит извлечение мастера и прощение Фриды, наконец, именно с Луной связано прощение Пилата.События эти (там, где речь идёт об активном действии) поданы таким образом, что производят впечатление высшей справедливости. Позитив есть, пожалуй, даже в таком странном эпизоде как нападение на Римского – ему, персонажу, поданному вполне нейтрально, без единого кривого слова, в конце концов удалось спастись.На самом деле, если задуматься, то там не всё так однозначно. Взять хотя бы Фриду – наказана-то она была за дело (что не преминул отметить кот, чуть не поплатившийся за это ухом), а помилована она была Маргаритой, которая тут же призналась в своей легкомысленности. Да и в эпилоге Иешуа прямо в глаза врёт Пилату, говоря, что казни не было ("глаза его почему-то улыбаются"). Так что не всему, что кажется при неверном лунном свете, стоит верить…Немного удивительно то, что что с Луной связан и Иешуа, но тут есть два объяснения.С одной стороны, Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс указывают, что "распятие Христа, совпавшее с затмением Луны, согласно историкам, породило представление о связи истории Христа с ночным светилом и уходящим в глубокую древность культом умирающей и воскресающей Луны".С другой стороны, есть точка зрения (её придерживается Татьяна Поздняева), в соответствии с которой Иешуа вообще никак не Иисус, а совсем другой персонаж, который относится к миру Воланда, а не противостоит ему. И логика в этом есть – мы ведь никакого вмешательства божественной силы вы романе не видим, а находящийся на стороне света Левий Матвей выглядит, прямо скажем, непрезентабельно…Особенно же интимные отношения у ночного светила с Маргаритой – её путешествие перед балом почти целиком проходит в окружении лунного света. Причём писатель подбирает очень характерные слова, подчёркивающие характер отношений: "лунный свет лизнул её с правого бока", "лунный свет со свистом (! – Авт.) обмывал её тело", "лунный свет её приятно согревал".Ещё один аспект влияния Луны – она повелительница фантазий и снов и с ней связана дезорентиация, смешение мира реального и фантастического, т.е. – сумасшествие. А ведь значительная часть персонажей романа попадает, в конце концов, в психиатрическую клинику.Под влиянием сильнейшего нервного потрясения Иванушка уже начал сходить с ума, и Луна ему в этом помогает:"Над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом (подчёркивание наше – Авт.), свете Ивану Николаевичу показалось, что тот (Воланд – Авт.) стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу".Ну какая шпага в центре Москвы в это-то время? Потом, правда, буфетчик Соков видит шпаги уже днём, но не при свете Солнца, а в полутьме ювелиршиной прихожей.Луна же открывает новые измерения уже привычных ландшафтов. Вот как описано освобождение Пилата:"К этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пёс. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет он или смеётся и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он".В конце концов, именно при лунном свете проявляются душевные качества персонажей. Пилат при свете Луны страдает, раскаиваясь в соучастии в убийстве Иешуа, а Иуда, например, под лунным светом (правда – перебитым светом огромного пятисвечия над храмом), думает о вещах вполне низменных, пусть и не бытовых, которые, в конце концов, приводят его в Гефсиманию, где луны не видно.Исследовательница Ольга Журавлёва (интересно, что её основной интерес как филолога – "глаголы движения, перемещения, изменения положения в пространстве") пишет:"По замыслу автора, луна принимает непосредственное участие в развитии действия, во многом способствуя тем или иным поведенческим реакциям героев произведения и провоцируя их на определенные поступки; при этом луна способна не только мешать персонажам и обманывать их, но и поддерживать людей, помогать им, относиться к ним весьма благосклонно".С этим суждением трудно не согласиться – луна ведь (как мы помним по третьей главе) даже цвет меняет в соответствии с ходом событий.
https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html
https://ukraina.ru/20221030/1040131435.html
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история, михаил булгаков, москва, мастер и маргарита, луна, свет, писатель, роман, русская литература
"Вокруг Булгакова", История, Михаил Булгаков, Москва, Мастер и Маргарита, луна, свет, писатель, роман, русская литература

"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память

12:00 13.07.2025
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Луна в романе "Мастер и Маргарита" играет роль… светильника и свидетеля. Почти все основные, сюжетообразующие, события романа происходят при свете Луны или, как минимум, в её присутствии. Исключением являются только сцены суда и казни, события после ночи в варьете, а также завершающие главы, в которых описывается "эвакуация" из Москвы героев романа
Луна косвенно упоминается в первой главе (сценка гадания Воланда), а уже в третьей главе на ней специально акцентируется внимание: "видна в высоте полная луна, но ещё не золотая, а белая" и "мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски". Автор даёт понять, что это – важно.
В черновиках марта и апреля 1938-го и 1939 годов сохранились следы булгаковских наблюдений:
"Луна 10.III.1938 г. без двадцати одиннадцать вечера она была такова: (белая) (видно из окон, обращенных к Б. Афанасьевскому пер.) Вскоре пропала (облака?)".
"Луна 29 марта 1939 г. около 10 часов вечера была на левой руке, высоко, если смотреть из окон моей комнаты..."
Эти же изыскания проводит у Булгакова Пилат, который "больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась" (правда, прокуратор не просто так смотрел – он время определял).
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
4 мая, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": провидческий сон МаргаритыПереход от описания прошлого к активному действию происходит в главе 19 романа через сон – Маргарита увидела вещий сон и поняла, что сейчас что-то произойдёт. Произошло уже в течение двух дней, сон действительно оказался вещим
Ну а в эпилоге уже прямым текстом пишется, что "Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. (…) Луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом".
В общем, весь роман – плод лунного наваждения…
Георгий Лесскис и Ксения Атарова даже провели подсчёт появлений в тексте ночного светила в сравнении с дневным. Получилось довольно интересно:
"В романе Мастера (а по объёму он занимает примерно ⅛ всего текста) доминирует солнце: оно отмечено 36 раз, тогда как Луна – только 19. (…) В романе о Мастере Луна появляется 119 раз (с учётом, кроме самого слова "луна", таких выражений, как "лунный свет", "лунная дорожка", "лунное пылание", "лунное одеяние", "полнолуние" и т.п.), а солнце – только 40".
Эти же авторы отмечают, что "с солнцем так или иначе связаны жестокость, ложь, клевета, жадность и трусость, а также страдания и смертные муки" (вспомним, что на солнце Берлиозу стало плохо, у Пилата началась мигрень, а Иешуа умирает под лучами Солнца). А вот "Луна в романе связана, с одной стороны, с мистическими, потусторонними силами и событиями, с возможностью выхода в иные, трансцендентные пространства (не случайно Великий бал сатаны назван Весенним балом полнолуния), с другой – с некоторой гармонизацией бытия".
Отметим, что визуальный образ именно такого подхода был позаимствован Булгаковым из картин Николая Ге, в особенности – "Что есть истина?" Там освещён солнцем (и отбрасывает резкую тень – вспомним дискуссию Воланда и Левия Матвея на крыше Пашкова дома) Пилат, в то время как Иисус находится в тени (правда, при этом картина написана так, что кажется – от Него исходит сияние).
- РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября 2022, 07:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Что есть истина?". Источник художественного образа булгаковского Иешуа
В этом смысле очень странными выглядят утверждения, что Иешуа мог забрать мастера в свет – он, может, и может, но сам-то почему-то туда не спешит и предпочитает "смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл"… Впрочем, тут определённое искажение вносит Левий Матвей, который уж очень по-своему воспринял учение Иешуа. Не случайно он является на крыше Пашкова дома под светом "изломанного ослепительного солнца".
Играли свою роль и определённые личные симпатии (если так можно сказать). Мариэтта Чудакова писала:
"Подолгу простаивал Булгаков у окна, не отрывая глаз от объекта своих наблюдений: Луна имела для него особенную какую-то притягательность".
Большинство булгаковедов сходится в том, что символика тут не по-булгаковски прозрачная: подлунный мир – царство Воланда. Именно в полутьме, когда все кошки серы (кроме, может, Бегемота) у князя лжи особые возможности. Шабаши (и среди них – весенний бал сатаны) происходят именно при лунном свете.
Воланд имеет власть и над самой Луной:
"Тут что-то её изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:
- РИА Новости, 1920, 16.06.2024
16 июня 2024, 08:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": бал до балаОкончательная версия весеннего бала у сатаны, потрясающая своей масштабностью, была написана Булгаковым под влиянием грандиозного приёма в американском посольстве (точнее – в резиденции посла США на Старопесковской площади) весной 1934 года. Однако, сцена бала (точнее – шабаша) имел место и в ранней версии романа, написанной в 1932-34 годах
- А вот чего я не понимаю... Что же, это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?
- Праздничную полночь приятно немного и задержать, – ответил Воланд".
Булгаковский элемент состоит в том, что происходящее в неверном лунном свете не обязательно носит негативный характер. Луна является свидетельницей гибели Берлиоза, при свете Луны мастер рассказывает Бездомному историю своей жизни, ночью же происходит сеанс в варьете, в лунною ночь происходит извлечение мастера и прощение Фриды, наконец, именно с Луной связано прощение Пилата.
События эти (там, где речь идёт об активном действии) поданы таким образом, что производят впечатление высшей справедливости. Позитив есть, пожалуй, даже в таком странном эпизоде как нападение на Римского – ему, персонажу, поданному вполне нейтрально, без единого кривого слова, в конце концов удалось спастись.
На самом деле, если задуматься, то там не всё так однозначно. Взять хотя бы Фриду – наказана-то она была за дело (что не преминул отметить кот, чуть не поплатившийся за это ухом), а помилована она была Маргаритой, которая тут же призналась в своей легкомысленности. Да и в эпилоге Иешуа прямо в глаза врёт Пилату, говоря, что казни не было ("глаза его почему-то улыбаются"). Так что не всему, что кажется при неверном лунном свете, стоит верить…
Немного удивительно то, что что с Луной связан и Иешуа, но тут есть два объяснения.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2024
25 августа 2024, 12:19"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?Прочтение романа "Мастер и Маргарита" современным читателем даёт эффект, который сам Булгаков вряд ли предвидел. Человек читает про суд Пилата и сталкивается с каким-то Иешуа Га-Ноцри… Кто это? Ну конечно Иисус из Назарета. Но почему писатель зашифровал его имя? Наверное, что-то хотел скрыть…
С одной стороны, Ирина Белобровцева и Светлана Кульюс указывают, что "распятие Христа, совпавшее с затмением Луны, согласно историкам, породило представление о связи истории Христа с ночным светилом и уходящим в глубокую древность культом умирающей и воскресающей Луны".
С другой стороны, есть точка зрения (её придерживается Татьяна Поздняева), в соответствии с которой Иешуа вообще никак не Иисус, а совсем другой персонаж, который относится к миру Воланда, а не противостоит ему. И логика в этом есть – мы ведь никакого вмешательства божественной силы вы романе не видим, а находящийся на стороне света Левий Матвей выглядит, прямо скажем, непрезентабельно…
Особенно же интимные отношения у ночного светила с Маргаритой – её путешествие перед балом почти целиком проходит в окружении лунного света. Причём писатель подбирает очень характерные слова, подчёркивающие характер отношений: "лунный свет лизнул её с правого бока", "лунный свет со свистом (! – Авт.) обмывал её тело", "лунный свет её приятно согревал".
Ещё один аспект влияния Луны – она повелительница фантазий и снов и с ней связана дезорентиация, смешение мира реального и фантастического, т.е. – сумасшествие. А ведь значительная часть персонажей романа попадает, в конце концов, в психиатрическую клинику.
Под влиянием сильнейшего нервного потрясения Иванушка уже начал сходить с ума, и Луна ему в этом помогает:
"Над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом (подчёркивание наше – Авт.), свете Ивану Николаевичу показалось, что тот (Воланд – Авт.) стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу".
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая 2024, 16:32"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень ВоландаМихаил Афанасьевич Булгаков предупреждал – "у Воланда никаких прототипов нет". Кто мы такие, чтобы пытаться противостоять воле писателя? Тем более, что быть прототипом Князя Тьмы – так себе комплимент. Но некоторые люди на складывание образа Воланда разумеется повлияли
Ну какая шпага в центре Москвы в это-то время? Потом, правда, буфетчик Соков видит шпаги уже днём, но не при свете Солнца, а в полутьме ювелиршиной прихожей.
Луна же открывает новые измерения уже привычных ландшафтов. Вот как описано освобождение Пилата:
"К этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пёс. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет он или смеётся и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он".
В конце концов, именно при лунном свете проявляются душевные качества персонажей. Пилат при свете Луны страдает, раскаиваясь в соучастии в убийстве Иешуа, а Иуда, например, под лунным светом (правда – перебитым светом огромного пятисвечия над храмом), думает о вещах вполне низменных, пусть и не бытовых, которые, в конце концов, приводят его в Гефсиманию, где луны не видно.
Исследовательница Ольга Журавлёва (интересно, что её основной интерес как филолога – "глаголы движения, перемещения, изменения положения в пространстве") пишет:
"По замыслу автора, луна принимает непосредственное участие в развитии действия, во многом способствуя тем или иным поведенческим реакциям героев произведения и провоцируя их на определенные поступки; при этом луна способна не только мешать персонажам и обманывать их, но и поддерживать людей, помогать им, относиться к ним весьма благосклонно".
С этим суждением трудно не согласиться – луна ведь (как мы помним по третьей главе) даже цвет меняет в соответствии с ходом событий.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
8 сентября 2024, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Иуда из КириафаОбраз Иуды безусловно относится к числу наиболее востребованных в мировой литературе. Его роль детально описана евангелистами, но трактовки того, чем он руководствовался, о чём думал, разнятся в широчайшем диапазоне – от простого желания заработать 30 монет, до подвига во имя веры (ибо без предательства Иуды не было бы и Воскресения)
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"Вокруг Булгакова"ИсторияМихаил БулгаковМоскваМастер и Маргариталунасветписательроманрусская литература
 
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12:28Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области
12:00"Вокруг Булгакова": Луна – свет и память
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