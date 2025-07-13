https://ukraina.ru/20250713/plamya-gneva-ot-kinostudii-dovzhenko-iskusstvo-snimat-datskoe-kino-1065167174.html

"Пламя гнева" от киностудии Довженко: искусство снимать "датское" кино

"Пламя гнева" от киностудии Довженко: искусство снимать "датское" кино - 13.07.2025 Украина.ру

"Пламя гнева" от киностудии Довженко: искусство снимать "датское" кино

В 1954 году исполнилось 300 лет со дня подписания украинским казачеством знаменитых Переяславских статей. Они утвердили союз между Гетманской державой и Московским царством. К трёхвековому юбилею режиссёру Киевской киностудии им. Довженко Тимофею Левчуку доверили снять посвящённый ему фильм. Как тогда говорили "датский" – под дату

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В 50-е годы имя Тимофея Левчука было мало кому известно. До войны он работал вторым режиссёром. После войны, которую он прошагал от начала до конца и закончил в звании майора и должности помощника начальника связи артиллерии 2-го Украинского фронта, Левчук долго работал режиссёром дубляжа, снял несколько документальных фильмов.В 1952 году он дебютировал в игровом кино, снял совместно Гнатом Юрой, известным украинским театральным режиссёром, фильм-спектакль "В степях Украины". Дебют получился успешным, поэтому следом Левчуку доверили ещё одну уже полностью самостоятельную постановку фильма-спектакля "Калиновая роща".За написание сценария фильма взялся тоже фронтовик Любомир Дмитерко, уроженец села Винники (теперь это пригород Львова). В годы великой Отечественной войны он служил военным корреспондентом. В 1943 году интенданта 2-го ранга Дмитерко наградили орденом Красной Звезды. В наградных документах указывалось, что сотрудник газеты "Вперед за Родину" написал 12 книг, большое количество стихов, очерков, среди которых были драма в стихах "Сердца храбрых", два сборника стихов, повесть "У предгорий Кавказа". Он написал поэму-письмо товарищу Сталину, которое в преддверии 25-й годовщины Октябрьской революции подписали тысячи защитников Кавказа. В наградных документах также указывалось, что автор черпает материал для произведений во время поездок в действующие части.В августе 1943 года Любомир Дмитриевич уже был майором и служил в газете "За честь Родины". Он бывал на передовых позициях в боях за Сумы, Прилуки, Лебедин, под Переяслав-Хмельницким, даже получил ранение. Далее вместе с бойцами фронтовых подразделений Дмитерко форсировал Днепр, стал очевидцем ужасных боев под Киевом, Житомиром, Корсунь-Шевченковским, заслужил Орден Отечественной войны I степени.После демобилизации с 1946 по 1947 год Дмитерко работал начальником сценарного отдела Киевской киностудии, поэтому, как нужно писать сценарии, знал не понаслышке. Однако к 1954-му году у него ещё не было полностью самостоятельных работ. В 1942 году по сценарию, написанному им в соавторстве с Андреем Головко и режиссёром Игорем Савченко в Ашхабаде, на мощностях Киевской киностудии сняли водевиль "Годы молодые". Затем также в соавторстве он написал сценарий к фильму-концерту "Украинские мелодии" (1945).Зато Дмитерко был признанным театральным драматургом. За постановку его пьесы "Генерал Ватутин" Харьковский драматический театр получил в 1947 году Сталинскую премию. За постановку пьесы "Навеки вместе" в 1950 году такую же премию вручили коллективу Днепропетровского драматического театра. Последняя пьеса и была взята за литературную основу будущего фильма, собственно говоря, из-за этого и привлекли её автора к написанию сценария.Пьеса рассказывала о первых годах Гетманщины после смерти Богдана Хмельницкого в 1957 году. В столице, Чигирине, разыгрывается нешуточная борьба за власть. Генеральный писарь, полковник Иван Выговский хочет стать приемником Хмельницкого, заключить союз с Польшей и таким образом предать идеи гетмана – украинские земли вновь подпадут под власть Речи Посполитой. Выговского, чуя запах наживы, поддерживает и крымский хан. В то же время население выступает против Выговского. Верный друг покойного гетмана, полтавский полковник Мартын Пушкарь, поднимает восстание. В итоге, запорожские казаки при поддержки русских отрядов Апухтина наносят Выговскому и его пособникам поражение.В украинской википедии о "Пламени гнева" указано "Этот псевдоисторический фильм является частью москвофильской пропаганды большевиков". Часть правды в этом утверждении есть, фильм действительно не совсем соответствует реальным историческим события, только не в той канве, о которой говорят украинские националисты.После смерти Хмельницкого действительно разыгралась борьба за власть, открывшая период так называемой Руины.[U1] [СВ2] Сформировалось несколько "фракций", каждая из которых ориентировалась на другие страны. Генеральный писарь Иван Выговский действительно выступал за союз с Польшей, полковник Пётр Дорошенко хотел сблизиться с Османской империей. Полковник же Мартын Пушкарь и кошевой атаман Запорожской Сечи Яков Барабаш выступали за союз с Московской державой. Борясь со своеволием Выговского, они подняли на Левобережной Украине восстание. Никакие русские отряды их не поддержали. Пушкарь и Барабаш пытались донести до царя и его бояр, что Выговский готовит предательство. Они и отправляли в Москву своих посланников, и предоставляли, как доказательства, перехваченные послания Выговского к крымскому хану, в которых им предлагалось напасть татарам на нелояльное к новому гетману Левобережье. Никакие доводы не действовали. В Москве казакам рекомендовали замириться с гетманом и не сеять смуту. Такая слепота привела к тому, что Выговский просто физически уничтожил всех своих врагов и… увёл Украину под руку Польши, после чего она на три десятилетия погрузилась в обезлюдившую её кровавую гражданскую войну – Руину.Пушкарь был убит в 1658 году и тогда же Выговский подписал известный Гадячский договор, согласно которому украинские земли возвращались в состав Речи Посполитой на правах автономии, как "Великое княжество Русское"… но это на бумаге. Для польской шляхты эта автономия была лишь ширмой. Казаки должны были вернуть им всё имущество, отобранное, начиная с 1648 года, и в основной своей массе также стать имуществом, кем многие из них и были до восстания Хмельницкого, то есть "быдлом". И Мартын Пушкарь никак этому помешать не смог. Так что, да, "Пламя гнева" – фильм псевдоисторический.Никита Ильченко, который исполнил главную роль, полковника Пушкаря, до этого уже играл казаков. Так, в знаковой довоенной картине Игоря Савченко "Богдан Хмельницкий" (1941) он сыграл полковника Максима Кривоноса. Анну Золотаренко, вдову Хмельницкого, сыграла Народная артистка СССР Наталья Ужвий, начавшая свой творческий путь ещё в 20-х годах. Левчук уже снимал её в фильме-спектакле "Калиновая роща", там она сыграла на самом профессиональном уровне, так что он, не задумываясь, пригласил её в свой новый фильм.Роль атамана Сирко досталась Владимиру Игнатенко, человеку с очень сложной судьбой. До Великой Отечественной он работал обычным шофёром и влип в трагическую историю. Игнатенко отдыхал в одной компании, мужчины напились, и стали пались из пневматической винтовки, в результате чего один из них погиб. Игнатенко очутился в Полтавской трудовой колонии, а дальше началась война, бомбежки, неразбериха – будущий актер очутился в оккупированном немцами Чернигове, где стал играть в местном театре. Он сотрудничал с подпольщиками, а после освобождения города стал фронтовым артистом. После войны актёр стал звездой Черкасского областного музыкально-драматического театра им. Шевченко. Роль в "Пламени гнева" стала для него единственной в кино.Русского военачальника Апухтина изобразил Михаил Романов, сыгравший до этого Эриха фон Руммельсбурга в ленте "Подвиг разведчика" (1947). Роль казака Хрена досталась Николаю Яковченко, который как раз в это время параллельно сыграл свою самую звёздную роль – отца главного героя в кинокомедии "Максим Перепелица" (1955).Казака Джуру изобразил Степан Шкурат. У него были уже десятки сыгранных ролей, включая фильмы "Земля" (1930), "Тарас Шевченко" (1951). Однако самой известной для него стала роль белого казака в фильме "Чапаев" (1934). Помните, как он, глотая слёзы, говорит в своей роли: "Брат Митька помирает, ухи просит".Но самым именитым актёром в фильме стал не профессиональный актёр, а певец, поэт и композитор Александр Вертинский. У него росли две дочери, денег постоянно не хватало, и он брался за любую работу. В фильме он со своей ярко выраженной польской внешностью сыграл сразу две роли: Пана Беневского и католического прелата.Оператором картины стал Николай Кульчицкий, который имел солидный опыт в киноиндустрии. Он начал свой творческий путь в 1920-е годы, работал над такими картинами как "Мельница на опушке" (1927), "Баштанская республика" (1930). "Настоящий товарищ" (1936), "Сорочинская ярмарка" (1938), "Майская ночь" (1940). Это был оператор-новатор. В "Сорочинской ярмарке", первом в украинском кинематографе цветном фильме, он применил бипачный метод, при котором съёмка велась одновременно на две плёнки, сложенные эмульсиями друг к другу.Снимая историческую картину, создателям пришлось позаботиться о громадном количестве декораций, реквизита, костюмов. Последние частично доставали из музеев, частично – шили. Поскольку в фильме присутствуют боевые сцены, для их подготовки приглашали мастеров сабельного боя, а консультантами выступали дипломированные историки.Фильм, премьера которого состоялась 13 июля 1956 года, большой кассы не собрал, и такой популярностью, как "Богдан Хмельницкий" не пользовался. Тем не менее, он представляет собой интерес, как знаковый этап в развитии отечественного кинематографа, и как картина, в которой снялся целый ряд выдающихся актёров.

https://ukraina.ru/20241011/1058025001.html

https://ukraina.ru/20231212/1032864860.html

https://ukraina.ru/20210407/1031056518.html

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