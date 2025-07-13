Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только - 13.07.2025 Украина.ру
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Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только
Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только - 13.07.2025 Украина.ру
Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только
Популярный российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как предотвращать теракты в России
2025-07-13T13:58
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видео
россия
дмитрий пучков
украина.ру
в десятку
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А также, как полицейским работать с опасными элементами и как повысить престиж сотрудника правоохранительных органов.
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видео, россия, дмитрий пучков, украина.ру, в десятку, видео
Видео, Россия, Дмитрий Пучков, Украина.ру, В десятку

Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только

13:58 13.07.2025
 
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Популярный российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как предотвращать теракты в России
А также, как полицейским работать с опасными элементами и как повысить престиж сотрудника правоохранительных органов.
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ВидеоРоссияДмитрий ПучковУкраина.руВ десятку
 
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