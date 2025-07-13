https://ukraina.ru/20250713/kak-borotsya-s-terroristami-v-rossii-goblin-puchkov-o-politsii-i-ne-tolko---1065172477.html

Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только

Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только - 13.07.2025 Украина.ру

Как бороться с террористами в России: Goblin Пучков о полиции и не только

Популярный российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin" в эфире Украина.ру рассказал, как предотвращать теракты в России

2025-07-13T13:58

2025-07-13T13:58

2025-07-13T13:58

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А также, как полицейским работать с опасными элементами и как повысить престиж сотрудника правоохранительных органов.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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