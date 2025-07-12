https://ukraina.ru/20250712/natsist-oberzhdun-vynuzhdennyy-ukrainskiy-pemont-ignoriruet-romana-shukhevicha-1065147107.html

Нацист-оберждун вынужденный. "Украинский Пьемонт" игнорирует Романа Шухевича

Нацист-оберждун вынужденный. "Украинский Пьемонт" игнорирует Романа Шухевича - 12.07.2025 Украина.ру

Нацист-оберждун вынужденный. "Украинский Пьемонт" игнорирует Романа Шухевича

На Украине опять сильно повеяло смрадной гнильцой, зрадой зрадныцькой (предательским предательством) и цинизмом. Причем потянуло оттуда, откуда никто не ждал – из расово правильной Галичины, которая мнит себя "Украинским Пьемонтом".

2025-07-12T21:10

2025-07-12T21:10

2025-07-12T21:10

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галичина

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Со столицей во Львове. Дескать, мы, галичане, как пьемонтцы при объединении Италии в середине XIX века, – тоже начало начал и пантеон самого хранимого и дорогого, родина "херойив мынулого" (героев прошлого) и современное гнездилище "справжних" (настоящих) патриотов, музей духа и схрон национальных святынь. В истории возрождения Украины-нэньки, разумеется.Однако ирония судьбы, очень похожая на гримасу истории, в том, что конструкция схрона, похоже, и придает происходящему общий аромат. И, увы, определяет стилистику, в которой приходится обо всем рассказывать. Так что не обессудьте на обилие патриотической укро-риторики, уже ставшей бессмысленными мемами ритуального патриотического словоблудия…Схрон – это, как известно, вырытая в лесу подпольная землянка, в которой не было, пардон, туалета, зато была общая выгребная ямка. И "херойи", прячась от "ястребков" (истребительных батальонов) и войск НКВД (чекистов) в этих сронах, месяцами не поднимались наверх.И вы можете представить себе, как эти "лыцари (рыцари) схронного копчения" пахли, когда приходили в деревни рассказывать, какую светлую и чистую Украину они строят. От них воротили нос, а они в отместку могли забить колодцы трупами несогласных…Но это так, прелюдия и предисловие к тому, что сегодня, много десятилетий после окончания "национально-вызвольных змагань" (национально-освободительной борьбы), когда их, как запаршивленных кротов, выкурили из-под земли, расово правильный патриотизм расово правильных потомков рухнул ниц. Рассыпался и, забрызгав всех вонючей жижей, лопнул, как передутая через соломинку болотная жаба, перед врожденной жадностью, ментальным стяжательством и банальной жаждой наживы их современных "провидныкив" (предводителей), живущих по принципу "урвать хоть где, лишь бы урвать".На днях в Украине наконец-то обратили внимание на то, что во Львове, в районе Белогорща так и не восстановили дом, в котором в свое время обретался Роман Шухевич, после Степана Бандеры второй по значению и известности в рамках Организации украинских националистов и главнокомандующий Украинской повстанческой армии (пресловутая ОУН-УПА*).Во времена обретения Украиной независимости там по быстрячку сварганили дом-музей "хероя-провидныка" и бурно зажигали на ниве патриотического воспитания будущих боевиков-террористов, национально повернутых и прочих свидомитов. Еще бы! Такая знатная точка концентрации возрождающейся украинской культуры и зачетный центр национальной идентичности,А максимально осовременивал и актуализировал музей тот факт, что сам Шухевич был объявлен борцом за независимость Украины, который вел Украину в Европу и которому "оранжевый" президент Виктор Ющенко в 2007 году присвоил звание "Герой Украины". Хотя был этот Шухевич банальным коллаборационистом-прислужником Адольфа Гитлера. И в звании гауптмана (капитана) служил замкомандира карательного батальона абвера "Нахтигаль", входившего в состав кроваво знаменитого диверсионно-карательного подразделения "Бранденбург 800", и замкомандира 201-го батальона шуцманшафта (тоже вспомогательно-карательного). Крови земляков этот гауптман попил и пролил немеряно, хотя до полноценного эсэсовца не дотянул – это сделали за него его соратники, войдя в состав дивизии СС "Галичина".Короче, за это и пришел час расплаты. Когда началась специальная военная операция, такой гнойник агрессивной русофобии стал законной военной целью для войск России. И в день рождения Бандеры 1 января 2024 года в музей прилетели российские "герани", оставив от здания воспоминания и бесформенную груду руин. А может (есть такие небеспочвенные подозрения) музей стал мишенью суперточной укро-неонацистской ПВО, которая российские ракеты и БПЛА не ловит и не обезвреживает, потому что не может, зато знатно разрушает свои любые мирные объекты.Боже, какой знатный вой поднялся в небеса над расово встревоженной нэнькой! Особенно завывал и показательно патриотничал на телекамеры и журналистские микрофоны бывший президент Украины Петр Порошенко** и лидер партии "Евросолидарность" (ПЕС), который привык позиционировать себя, еще и как "сивочолый (седоглавый) гетьман".Он предложил профинансировать восстановление музея за свои деньги и пообещал на это дело 4 млн гривен (больше 6,5 млн рублей, почти 100 тыс долл). Его верная подружка и соратница, экс-первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, тогда, то заламывая пухлые руки над головой, то потирая их об юбчонку, буквально на немецкие кресты с дубовыми листьями изошла, рассказывая, как ее шеф хочет восстановить "сплюндровану москалямы (оскверненную русскими) святыню". Через свой именной фонд.И что? Прошло более полутора лет с того момента, как Порошенко* * явил миру невиданную патриотическую щедрость, а вместо музея по-прежнему остались одни руины, заросшие травой и забытые всеми. В первую очередь – местными чиновниками.И я не зря упомянул чиновников. Как водится в Украине, "херой" остался в кустах, а вот деньги исчезли. И "сывочолого" и из местного бюджета, на которые дом-музей должен был восстанавливаться.По поступившей в украинские СМИ информации, сейчас же местные власти объявили некий конкурс для восстановления музея, якобы найти лучший проект и лучших исполнителей-ремонтников. Но все прекрасно понимают, что чиновники намеренно затягивают восстановление. Тем более что об этом говорит и Порошенко**. По его словам, "в высоких кабинетах Киева и Львова сказали, что Шухевич может подождать".По-ихнему, это называется "нэ на часи". То есть не ко времени, и выдающийся нацист-погромщик, на которого все еще недавно показательно ровнялись, внезапно превратился в вынужденного ждуна, пардон, старшего ждуна поневоле, практически оберждуна, простите меня за мой немецкий. И на руинах дома его растут бурьяны, буйствуют сорняки и исправляют свою нужду бродячие собаки. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. "Нэма грошей, нэма", а Шухевич может подождать...И тут даже морализаторствовать что-либо или же делать выводы вряд ли стоит. Происходит все это во Львове, в Галичине, где кинешь палкой в бродячую собаку, а расшибешь лобешник патриоту, у которого и родословная, и бесспорные заслуги перед нэнькой лет на 100 вперед, и куча справок об этом имеются. Но вот она, подлинная цена галичанского патриотизма и мерило настоящей любви к "хероям". От них ушлым патриотофилам и укроинолюбам при должности и на посту нужны деньги и любой другой материальный профит. А война с москалями любую подлость спишет…И уже списывает. Более того, российские "Герани" уже сейчас явочным порядком выполняют задачу денацификации. И те, кто сегодня прибарахлился на торможении восстановлении дома Шухевича, еще будут рассказывать российским следователям, как они боролись с неонацизмом и бойкотировали или саботировали идеологическую работу, тайно плюя на недобитков...…Патриоты, да еще и украинские, что с них возьмешь?*признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена**признан террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, львов, галичина, роман шухевич, петр порошенко, степан бандера, нквд, сс, мнения