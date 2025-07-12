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Миус-фронт: пылающее небо Донбасса

Миус-фронт: пылающее небо Донбасса - 12.07.2025 Украина.ру

Миус-фронт: пылающее небо Донбасса

Однажды по линии общества "Знание" читал лекцию о сражении на Миус-фронте школьникам одного из городов ДНР. Начал её с того, что показал фотографию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 и попросил назвать воинское соединение, на вооружении которого состоит флагман российской стратегической авиации.

2025-07-12T09:07

2025-07-12T09:07

2025-07-12T09:07

история

донецкая народная республика

ростовская область

луганская народная республика

михаил титаренко

хрущев

ркка

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Мои слушатели даже не знали, что ответить, хотя в соседнем городе вдалёком 1943 году этому соединению было вручено гвардейское знамя. Послестоль каверзного вопроса присутствовавшие в аудитории учителя попросилименя рассказывать чуть помедленнее: услышанное на лекции им предстоялоиспользовать на уроках...Миус-фронт остался в тени более громких битв того года, хотяразвернувшееся над ним воздушное сражение ещё ждёт своего исследователя.Именно в небе над Донецким кряжем летом 1943 года впервые в историиотечественной авиации была реализована тактика "свободной охоты": этобыло такое же революционное новшество, как и совершённый в те же дни ввоздушных боях над Кубанью переход к вертикальному построению боевогопорядка. На Миус-фронте воевали такие прославленные герои, как АлександрПокрышкин, Лидия Литвяк, Амет-Хан Султан, Екатерина Буданова, ВладимирЛавринёнков, Муса Гареев и многие другие. А 22-я Донбасская гвардейскаяКраснознамённая тяжелобомбардировочная авиадивизия, та самая, навооружении которой состоит Ту-160, уже в наши дни сражается противподнявшего голову нацизма...Тема Миус-фронта поистине безгранична и требует отдельной монографии,поэтому в нашем небольшом очерке постараемся понять происходившее тогдачерез судьбы трёх героев.Способность видеть воздухФевраль 2008 года. Нашу группу журналистов привозят в Дом офицеровавиабазы "Энгельс", где расквартирована Донбасскаятяжелобомбардировочная. На сцене экипаж самолёта репетирует номер кпредстоящему праздничному концерту: возникло ощущение, что та самаяпоющая эскадрилья капитана Титаренко шагнула к тебе с киноэкрана...Эти стены помнят легендарную Марину Раскову: здесь она формировалаженские авиаэскадрильи, здесь же в редкие минуты досуга играла на рояле.Отметим, что небо переманило из Московской консерватории не толькоРаскову, но и лётчика-штурмовика Василия Емельяненко: оба были в числелучших её студентов, обоим предсказывали большое будущее в искусстве. Нооба предпочли авиацию и стали впоследствии Героями Советского Союза. Нуа логотип, красовавшийся на борту самолёта, которым управлялЕмельяненко, увековечил на экране Леонид Быков...В этих стенах не раз бывала воспитанница Марины Расковой Лидия Литвяк —самая результативная лётчица в истории истребительной авиации: на еёсчёту девятнадцать воздушных побед.Раз мы уже заговорили об искусстве, то Лидия Литвяк с её внешнимиданными и с прирождённым артистизмом вполне могла бы стать кинозвездой.Да и художественным вкусом обладала отменным: любила мастерить изсписанных парашютов себе и товарищам лёгкие и весьма полезные в полётешарфы, перешивать обмундирование и головные уборы. В её самолёте рядом сприборной доской обязательно находился букет цветов, живых илиискусственных — по сезону.Про Лидию Литвяк товарищи не раз говорили, что у неё есть редкий, ноочень ценный для пилота дар — умение видеть воздух. Читателю такаяформулировка покажется странной, но у занимающихся спортивной греблейесть близкий по значению термин — "чтение воды": поведение водной гладиможет подсказать опытному гребцу, какие приёмы нужно применять во времярегаты для достижения результата. Увидеть происходящие в воздухепроцессы нельзя, но есть масса косвенных признаков, говорящих об ихналичии. Самое простое: над более нагретым участком поверхности ждивосходящий поток, над менее нагретым — нисходящий, также приготовься ктурбулентности на границе суши и водоёма или леса с открытой местностью.В эпоху тихоходной поршневой авиации такое умение являлось не тольковопросом безопасности, но и позволяло эффективно использоватьатмосферные процессы для выполнения сложных пилотажных фигур.В памяти знавших Лидию Литвяк она осталась обладательницей весьмасложного и своенравного характера, но не зря же сказано, что нужнобояться тихоню, а не норовистого: именно такие непростые в общении людичаще всего оказываются и самыми верными друзьями, и теми, кто проявитбесстрашие в бою. Кстати, командование прекрасно понимало, что проблемы сдисциплиной у лётчицы вызваны её инициативностью и энергичностью.Например, ещё будучи курсантом, Лидия Литвяк самовольно подняла в воздухсамолёт, чтобы доставить запчасти на место аварии: полёты в тот день былизапрещены по метеоусловиям. Когда об этом стало известно начальству, еёкомандир Марина Раскова заявила, что гордится поступком подчинённой.Инициативность Лидии Литвяк заметили командиры, поэтому её рекомендовалик включению в группу, занимающуюся "свободной охотой". Отметим, чтоименно на Миус-фронте этот тактический приём утвердился в практикеотечественной авиации. Его смысл заключался в том, что патрулированиевоздушного пространства поручалось паре истребителей. Обнаруживпротивника, патрулирующие совершали молниеносную атаку, после чего быстроуходили на аэродром. Даже для превосходящего по численности неприятелянавязанный скоротечный бой означал срыв выполнения поставленной задачи:терялся фактор внезапности, зенитная артиллерия успевала подготовиться котражению атаки, а на помощь "свободным охотникам" поднималосьподкрепление.Хотя имелись и сложности. Во-первых, требовались опытные и инициативныепилоты с воздушными победами на счету, способные принимать решения ибрать на себя ответственность. Во-вторых, резко возрастало времянахождения самолёта в воздухе, что приводило к увеличению объёмарегламентных работ с техникой. Поэтому переход к "свободной охоте" сталвозможен лишь после Сталинградской битвы, когда отечественный авиапромоправился от потерь 1941–1942 годов.Фронтовая судьба Лидии Литвяк была в чём-то подобна яркой падающейзвезде на небосклоне. Однажды сбитый ею немецкий ас после приземленияоказался в плену, и когда во время допроса узнал, кому проиграл бой, тобез раздумий подарил свои часы победительнице. А ещё Лидия Литвяк и еёвозлюбленный Алексей Соломатин стали для Леонида Быкова главнымипрототипами Маши и Ромео — наверное, одного из самых ярких ипронзительных символов фронтовой любви в отечественном кино.1 августа 1943 года вошедший в пике самолёт Лидии Литвяк навеки скрылсяв сплошной облачности над Миусом. В тот день это был её четвёртый посчёту боевой вылет...Долгое время она считалась пропавшей без вести, и лишь в 1969 году усела Кожевня Шахтёрского района (ныне в ДНР) были обнаружены и опознаныеё останки. После этого ещё два десятилетия потребовалось на то, чтобы впункт 22 приказа Главного управления кадров РККА от 16 сентября 1943года внести изменения с новой формулировкой: "погибла при выполнениибоевого задания". Лишь в мае 1990 года Лидии Литвяк было посмертноприсвоено звание Героя Советского Союза.Вера в возвращениеМы вспоминали тему кино, так вот, изучая биографии героев Миус-фронта,невольно ловишь себя на мысли, что в жизни очень многих из них былимоменты с такими драматическими перипетиями, что постановщику батальнойленты в принципе ничего не надо придумывать: просто бери реальные фактыи переноси их на экран. Итак...В опасных профессиях суеверия не имеют ничего общего с мистикой: вусловиях постоянного риска человек будет стараться окружить себяатмосферой психологического комфорта. Он постарается минимизировать всё,что в самый ответственный момент напомнит о былых неудачах, зато возьмётс собой "счастливую" вещь: приятные воспоминания способны пробуждатьвторое дыхание и подпитывать стремление к победе.После перебазирования эскадрильи на аэродром возле села ПавловкаКрасносулинского района Ростовской области у служившего в ней старшеголейтенанта Владимира Лавринёнкова всё пошло не по плану. Утро началось стого, что начальство предложило ему приберечь до вечера новуюгимнастёрку, к которой были прикреплены награды: разве можно заместителюкомандира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиаполка и ГероюСоветского Союза, с чьим мнением считаются авиаконструкторы, приходитьна ожидавшуюся по поводу новоселья культурную программу в неподобающемвиде?Далее случилась ссора с командиром полка: Амет-Хан Султан, будущийпрославленный лётчик-испытатель, отказался принимать самолёт, ремонткоторого посчитал неудовлетворительным. Лавринёнкову пришлось вступитьсяза ведомого, общение быстро перешло на повышенные тона. Желавшийдоказать свою правоту комполка попытался взлететь на неисправной машине,но, не успев оторваться от земли, потерпел аварию и чудом отделалсялёгкими ссадинами.Чуть позже в кармане Лавринёнкова разбилось зеркальце. И в этот моментпрозвучал приказ готовиться к вылету: над Миусом появился вражескийразведчик Fw 189. В бой отправили четырёх самых результативных пилотов:тихоходная "рама" представляла собой очень сложную цель — необычайноживучий самолёт с хорошими возможностями для круговой обороны ипотрясающей манёвренностью, способный загнать в "штопор" скоростнойистребитель. Звено Лавринёнкова воевало на недавно полученных полком поленд-лизу "аэрокобрах": это говорит о мастерстве лётчиков, поскольку"выжать" заложенный потенциал в столь сложную в управлении машину моглинемногие.Настигнутая над Миусом "рама" применила против преследователей коронныйприём: уход по нисходящей спирали с малым радиусом. На одном из виражей"аэрокобра" Лавринёнкова и вражеский разведчик столкнулись, пришлосьвоспользоваться парашютом. Ветер в тот день дул в сторону врага...Бежать из плена Лавринёнкову помогло то, что в гитлеровской Германии каждыйвид вооружённых сил имел собственную систему содержания военнопленных.Захваченных в плен лётчиков по причине малочисленности данной категорииЛюфтваффе, как правило, этапировало рейсовым транспортом общегопользования, чаще всего — в одном вагоне с направляющимися в отпускнемецкими солдатами. Чем занимается такая публика — хорошо описано взнаменитом романе Ремарка "Время жить и время умирать": уже на подъездек Киеву едущие на побывку находились в сильном подпитии.Воспользовавшись этим, Лавринёнков вместе с другим пленным лётчикомВиктором Карюкиным выпрыгнули из вагона на ходу. Местное населениепомогло им добраться к партизанам.Гитлеровцы не могли простить бежавшим из плена ни собственнойоплошности, ни столь дерзкого их поступка. Но если беглеца невозможнопоймать, то его можно оклеветать: нацисты начали распространять поокрестным сёлам ориентировки на двух бандитов, якобы выдающих себя залётчиков. Из-за этого в партизанском отряде Лавринёнкову и Карюкинупришлось пройти проверку прежде, чем стать его бойцами.Виктор Карюкин погиб в бою. Владимир Лавринёнков той же осеньювоссоединился с Красной Армией и вернулся в родной полк, стоявший к томувремени на подступах к Крыму. Встретивший его командир полка протянулвернувшемуся ту самую гимнастёрку с наградами, которая осталась вказарме перед вылетом. Это было нарушением устава, но вера в возвращениебоевого товарища оказалась сильнее.Спустя полгода уже дважды Герой Советского Союза Владимир Лавринёнковсменил в должности погибшего в бою командира полка. После войныпродолжил службу на ответственных должностях в противовоздушной обороне.Ил-2 против "мессершмитта"Вернёмся на авиабазу "Энгельс". Среди окончивших располагавшуюся тамлётную школу был человек, которому дважды довелось стать асом. В годыВеликой Отечественной войны — штурмовой авиации, после —военно-транспортной. И надо отметить, что в мирное время приходилосьсталкиваться с не меньшим количеством опасностей, чем на фронте. Этодважды Герой Советского Союза Муса Гареев.Его боевое крещение состоялось под Сталинградом. К началу летнегонаступления на Миус-фронте 76-й гвардейский штурмовой авиационный полк,в котором служил младший лейтенант Гареев, был расквартирован возлеузловой станции Должанская (ныне — в черте г. Свердловск, ЛНР). Отметим,что практически все аэродромы в дни боёв на Миусе были сосредоточены внескольких десятках километров от линии фронта на границе нынешнихЛуганской Народной Республики и Ростовской области.Первое, чему пришлось учиться в небе над Донецким кряжем — это ведениевоздушного боя: гитлеровцы перебросили сюда множество истребителей.Приходилось вырабатывать новые тактические приёмы, и вскоре"мессершмитты" зачастую не решались вступать в бой с группой Ил-2, затопредпочитали охотиться за отставшими от своих машинами.В такой ситуации оказался Муса Гареев в предпоследний день июля 1943года, когда был вынужден после групповой бомбардировки в верховьях Миусаостаться на месте боя для фотофиксации результатов. Здесь и настиг его"мессершмитт". И тогда Гареев принял совершенно парадоксальное дляданной ситуации решения: пойти в лобовую атаку. Немецкий пилот удивилсятому, насколько лёгкая добыча сама идёт к нему в руки, и в итоге проигралсхватку.О случившемся Гареев не доложил начальству, однако о факте уничтожения"мессершмитта" сообщили пехотинцы, рядом с чьими позициями упалнеприятельский самолёт.Спустя пару дней в районе Саур-могилы Ил-2 Мусы Гареева был сбит. Пилотуудалось увести горящую машину за Миус, но при посадке на брюхо он и егобортстрелок, будущий полный кавалер Ордена Славы Александр Кирьянов,получили сильные травмы. Но несмотря на это экипаж продолжил летать, ивскоре послужной список Гареева пополнился новой воздушной победой надистребителем.Её история оказалась куда более драматичной. В руки противника однаждыпопал совершивший аварийную посадку Як-1. Немцы восстановили самолёт ирешили действовать хитростью: принимаемый за своего трофейныйистребитель пристраивается к группе советских штурмовиков илибомбардировщиков и исподтишка расстреливает несколько машин, после чегонезаметно уходит.Так однажды и случилось: в одном из боёв истребитель сопровожденияатаковал ведущего штурмовой группы. Увидев это, Гареев нажал на гашетку,но по прибытию на базу фотофиксация показала, что огонь оказалсядружественным. Началось расследование, показавшее, что ни у одногоавиаполка на данном участке фронта в тот день потерь данного типасамолётов не было. Выезд на место падения сбитого Гареевым самолётапоказал, что это и был тот самый затрофеенный противником борт.В послевоенные годы лётчику надо было проявить большую настойчивость,чтобы остаться на любимой работе. Гарееву пришлось переквалифицироватьсяна пилота транспортной авиации. Значительная часть выполняемых имзаданий была строго засекреченной. Например, неоднократно надо былоснабжать арктические дрейфующие станции, в чью программу входило многооборонных исследований. Чуть позже Гареев доставлял на Байконур первыхкосмонавтов: достоверно известно как минимум об одном таком литерномрейсе.Были и заграничные рейсы. В Индонезию и Афганистан экипаж Гареевадоставлял военных специалистов, в Конго — грузы для повстанцев. Осенью1956 года в Венгрии пришлось участвовать в обеспечении логистики приподавлении вспыхнувшего антиправительственного мятежа, много важныхзаданий было и в дни Берлинского кризиса 1961 года.При этом даже в дружественно настроенных к СССР странах пилотам такихспецрейсов постоянно приходилось быть начеку. Например, однажды придозаправке советского борта в баки, из которых топливо отбирается впоследнюю очередь, вместо керосина залили воду. Расчёт был на то, чтосамолёт просто тихо исчезнет с радаров над морем, и только чистаяслучайность уберегла от катастрофы.В похожей ситуации однажды оказался и Муса Гареев: топливную систему егосамолёта злоумышленники засорили обрезками ткани, отказали все четыредвигателя. Так как "чёрные ящики" тогда ещё не использовались, то вслучае крушения возникший пожар уничтожил бы улики, но командир экипажасумел перевести тяжело гружённый самолёт в режим планирования,развернуть и посадить его.Позднее в качестве эксперта Гареев участвовал в расследованииавиакатастрофы под Белградом, в которой погибла советская делегация воглаве с маршалом Бирюзовым, тоже участвовавшим в освобождении Донбассаот гитлеровцев. По мнению Гареева, ошибка югославского диспетчера вряд либыла случайной: трагедия произошла всего через неделю после смещенияХрущёва, начавшего нормализацию отношений с Тито.Дали знать о себе и полученные на фронте раны: инсульт настиг Гареева всорок два года прямо в пилотской кабине за штурвалом. Врачам удалосьвытащить героя в буквальном смысле с того света: после выздоровления онпосвятил остаток жизни подготовке будущих защитников Отечества в роднойБашкирии.Вместо послесловияВ 22-й Донбасской тяжелобомбардировочной авиадивизии есть традицияназывать самолёты Ту-160 в честь людей, а Ту-95 — в честь городов.Когда работа нашей журналистской группы подходила к завершению, явысказал пожелание, чтобы однажды два борта получили свои названия вчесть городов Шахты и Горловка.В первом из них дивизия базировалась в дни сражения на Миус-фронте,нанося удары в тыл противника. Во втором ей вручили гвардейское знамя.В уже ставшем далёком 2008 году такое пожелание могло быть разве чтосмелой мечтой. Надеюсь, что в наши дни оно станет реальностью.

донецкая народная республика

ростовская область

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, михаил титаренко, хрущев, ркка