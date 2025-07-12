https://ukraina.ru/20250712/frontovaya-svodka-na-vecher-11-iyulya-1065111177.html
Фронтовая сводка на вечер 11 июля
Фронтовая сводка на вечер 11 июля - 12.07.2025 Украина.ру
Фронтовая сводка на вечер 11 июля
Военная сводка за 11 июля от телеграм-канала "Дневник десантника", которого цитирует тг-канал Украина.ру
2025-07-12T00:35
2025-07-12T00:35
2025-07-12T00:35
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🟥 Краснолиманское направление:В районе Торского идут встречные бои. Враг малыми группами пытается атаковать позиции наших подразделений у Ямполовки. МО подтвердило освобождение Зелёной Долины силами штурмовых подразделений мотострелкового полка 1428;🟥 Часовоярское направление:На восточной окраине Николаевки идут бои. В микрорайонах Шевченко и Южном подразделения российской армии выбивают остатки противника в застройке;🟥 Курская область:Силами ВС РФ контролируется большая часть путей снабжения штурмовых групп ВСУ в приграничных лесных массивах южнее нашего п. Новый Путь. Идут бои в районе с. Бессаловка. Выбиты украинские подразделения из окрестностей с. Рыжевка;🟥 Южно-Донецкое направление:В районе Малиевки ВКС РФ уничтожили боевиков "Айдара"* с применением ФАБа-1500, минимум 15 нацистов ликвидировано, столько же ранены;🟥 Харьковское направление:За последние сутки наши подразделения зачистили 9 зданий в Волчанске и продвинулись в окрестностях города, в лесных массивах. В ходе разведывательных действий было выявлено и уничтожено 8 штурмовых групп врага, автомобильная техника, склады с материальными средствами, пункты управления БПЛА и станция РЭБ;🟥 Запорожское направление:На Гуляйпольском участке наши войска из 38-й бригады выбили ВСУ из Малиновки, на данный момент идёт зачистка и разминирование территории. Также активно работают по окрестным лесопосадкам мотострелки из 64-й бригады ВС РФ. На Каменском участке наши подразделения ВДВ продолжают наступление. Идёт активная артподготовка перед штурмовыми действиями в Плавнях и Степногорске.🟥 Красноармейское направление:Расчёт ТОС-1А Солнцепёк уничтожил вражескую позицию по запуску БПЛА на Красноармейском направлении;🟥 Днепропетровское направление:ВКС РФ уничтожили порядка двух взводов ВСУ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.*запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация
https://ukraina.ru/20250711/my-nastupaem-tam-gde-nastupaetsya-voennyy-ekspert-rasskazal-o-taktike-vs-rf-v-donbasse-1065109199.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, украина, сво, всу, вс рф, курская область, харьковская область, запорожская область, днепропетровская область
Украина.ру, Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ВС РФ, Курская область, Харьковская область, Запорожская область, Днепропетровская область
Фронтовая сводка на вечер 11 июля
Военная сводка за 11 июля от телеграм-канала "Дневник десантника", которого цитирует тг-канал Украина.ру
🟥 Краснолиманское направление:
В районе Торского идут встречные бои. Враг малыми группами пытается атаковать позиции наших подразделений у Ямполовки. МО подтвердило освобождение Зелёной Долины силами штурмовых подразделений мотострелкового полка 1428;
🟥 Часовоярское направление:
На восточной окраине Николаевки идут бои. В микрорайонах Шевченко и Южном подразделения российской армии выбивают остатки противника в застройке;
Силами ВС РФ контролируется большая часть путей снабжения штурмовых групп ВСУ в приграничных лесных массивах южнее нашего п. Новый Путь. Идут бои в районе с. Бессаловка. Выбиты украинские подразделения из окрестностей с. Рыжевка;
🟥 Южно-Донецкое направление:
В районе Малиевки ВКС РФ уничтожили боевиков "Айдара"* с применением ФАБа-1500, минимум 15 нацистов ликвидировано, столько же ранены;
🟥 Харьковское направление:
За последние сутки наши подразделения зачистили 9 зданий в Волчанске и продвинулись в окрестностях города, в лесных массивах. В ходе разведывательных действий было выявлено и уничтожено 8 штурмовых групп врага, автомобильная техника, склады с материальными средствами, пункты управления БПЛА и станция РЭБ;
🟥 Запорожское направление:
На Гуляйпольском участке наши войска из 38-й бригады выбили ВСУ из Малиновки, на данный момент идёт зачистка и разминирование территории. Также активно работают по окрестным лесопосадкам мотострелки из 64-й бригады ВС РФ. На Каменском участке наши подразделения ВДВ продолжают наступление. Идёт активная артподготовка перед штурмовыми действиями в Плавнях и Степногорске.
🟥 Красноармейское направление:
Расчёт ТОС-1А Солнцепёк уничтожил вражескую позицию по запуску БПЛА на Красноармейском направлении;
🟥 Днепропетровское направление:
ВКС РФ уничтожили порядка двух взводов ВСУ.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
*запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация