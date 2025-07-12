https://ukraina.ru/20250712/frontovaya-svodka-na-vecher-11-iyulya-1065111177.html

Фронтовая сводка на вечер 11 июля

Фронтовая сводка на вечер 11 июля - 12.07.2025 Украина.ру

Фронтовая сводка на вечер 11 июля

Военная сводка за 11 июля от телеграм-канала "Дневник десантника", которого цитирует тг-канал Украина.ру

2025-07-12T00:35

2025-07-12T00:35

2025-07-12T00:35

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🟥 Краснолиманское направление:В районе Торского идут встречные бои. Враг малыми группами пытается атаковать позиции наших подразделений у Ямполовки. МО подтвердило освобождение Зелёной Долины силами штурмовых подразделений мотострелкового полка 1428;🟥 Часовоярское направление:На восточной окраине Николаевки идут бои. В микрорайонах Шевченко и Южном подразделения российской армии выбивают остатки противника в застройке;🟥 Курская область:Силами ВС РФ контролируется большая часть путей снабжения штурмовых групп ВСУ в приграничных лесных массивах южнее нашего п. Новый Путь. Идут бои в районе с. Бессаловка. Выбиты украинские подразделения из окрестностей с. Рыжевка;🟥 Южно-Донецкое направление:В районе Малиевки ВКС РФ уничтожили боевиков "Айдара"* с применением ФАБа-1500, минимум 15 нацистов ликвидировано, столько же ранены;🟥 Харьковское направление:За последние сутки наши подразделения зачистили 9 зданий в Волчанске и продвинулись в окрестностях города, в лесных массивах. В ходе разведывательных действий было выявлено и уничтожено 8 штурмовых групп врага, автомобильная техника, склады с материальными средствами, пункты управления БПЛА и станция РЭБ;🟥 Запорожское направление:На Гуляйпольском участке наши войска из 38-й бригады выбили ВСУ из Малиновки, на данный момент идёт зачистка и разминирование территории. Также активно работают по окрестным лесопосадкам мотострелки из 64-й бригады ВС РФ. На Каменском участке наши подразделения ВДВ продолжают наступление. Идёт активная артподготовка перед штурмовыми действиями в Плавнях и Степногорске.🟥 Красноармейское направление:Расчёт ТОС-1А Солнцепёк уничтожил вражескую позицию по запуску БПЛА на Красноармейском направлении;🟥 Днепропетровское направление:ВКС РФ уничтожили порядка двух взводов ВСУ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.*запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

https://ukraina.ru/20250711/my-nastupaem-tam-gde-nastupaetsya-voennyy-ekspert-rasskazal-o-taktike-vs-rf-v-donbasse-1065109199.html

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