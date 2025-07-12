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Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах

Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах - 12.07.2025 Украина.ру

Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах

Минувшей ночью в нескольких регионах России были зафиксированы случаи работы ПВО и угрозы со стороны беспилотников. Об этом 12 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру

2025-07-12T10:23

2025-07-12T10:23

2025-07-12T10:23

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Над Донецком (ДНР) силы ПВО работали по вражеским беспилотникам, аналогичные сообщения поступали из Курской области.В Краснодарском крае региональное управление РСЧС официально объявило о "беспилотной опасности", что свидетельствовало о возможной угрозе с воздуха. Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию о потенциальной опасности атаки БПЛА в регионе.Под Воронежем дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора Александра Гусева, происшествие обошлось без жертв и разрушений. "Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - подчеркнул глава региона.На данный момент информация о возможных последствиях ночных инцидентов уточняется. Военные и местные власти продолжают мониторить ситуацию в приграничных районах.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, пво, бпла