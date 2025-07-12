Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах - 12.07.2025 Украина.ру
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Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах
Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах - 12.07.2025 Украина.ру
Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах
Минувшей ночью в нескольких регионах России были зафиксированы случаи работы ПВО и угрозы со стороны беспилотников. Об этом 12 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2025-07-12T10:23
2025-07-12T10:23
новости
россия
донецкая народная республика
курская область
вооруженные силы украины
пво
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Над Донецком (ДНР) силы ПВО работали по вражеским беспилотникам, аналогичные сообщения поступали из Курской области.В Краснодарском крае региональное управление РСЧС официально объявило о "беспилотной опасности", что свидетельствовало о возможной угрозе с воздуха. Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию о потенциальной опасности атаки БПЛА в регионе.Под Воронежем дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора Александра Гусева, происшествие обошлось без жертв и разрушений. "Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - подчеркнул глава региона.На данный момент информация о возможных последствиях ночных инцидентов уточняется. Военные и местные власти продолжают мониторить ситуацию в приграничных районах.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, пво, бпла
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА

Активность БПЛА и работа ПВО: ночные атаки ВСУ в российских регионах

10:23 12.07.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Public domain
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Минувшей ночью в нескольких регионах России были зафиксированы случаи работы ПВО и угрозы со стороны беспилотников. Об этом 12 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
Над Донецком (ДНР) силы ПВО работали по вражеским беспилотникам, аналогичные сообщения поступали из Курской области.
В Краснодарском крае региональное управление РСЧС официально объявило о "беспилотной опасности", что свидетельствовало о возможной угрозе с воздуха. Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил информацию о потенциальной опасности атаки БПЛА в регионе.
Под Воронежем дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. По словам губернатора Александра Гусева, происшествие обошлось без жертв и разрушений. "Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась", - подчеркнул глава региона.
На данный момент информация о возможных последствиях ночных инцидентов уточняется. Военные и местные власти продолжают мониторить ситуацию в приграничных районах.
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