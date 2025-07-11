https://ukraina.ru/20250711/pozhary-zhertvy-i-sbitye-drony-itogi-nochnykh-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1065062456.html
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы - 11.07.2025 Украина.ру
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
В ночь на пятницу, 11 июля, украинские войска атаковали несколько российских регионов. В результате их налетов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2025-07-11T10:07
2025-07-11T10:07
2025-07-11T10:45
новости
курская область
обоянь
курчатовский район
вооруженные силы украины
росавиация
бпла
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Хинштейн также проинформировал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района Курской области осколочные ранения получили четыре человека.Кроме того, минувшей ночью сообщалось о работе ПВО в Обояни Курской области. Местные Телеграм-каналы писали о громких звуках на этом участке. Также стало известно о сбитом украинском БПЛА в Курчатовском районе. В нескольких частях Курской области интенсивно работала система ПВО, а позже над городом прогремел мощный взрыв.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший регион. Позже он заявил, что в результате ударов вражеских беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения.Телеграм-канал Mash, в свою очередь, написал, что ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область. Всего в области прогремело больше пяти взрывов, предварительно, работает ПВО, — уточнило издание.В ночь на пятницу, 11 июля, в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области вводился красный уровень опасности угрозы БПЛА. Губернатор региона сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия.О работе ПВО в Рязанской области писали местные Телеграм-каналы. В регионе была также объявлена опасность БПЛА. Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе, — губернатор Юрий Слюсарь. По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе были сбиты три украинских беспилотника, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. На территории Калужской области силами ПВО уничтожены два БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он. В то же время глава города Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что беспилотник ВСУ сбит над Таганрогом, его обломки упали на территорию авиационного научно-технического комплекс. Что, тем временем, происходит на различных направлениях фронта — в публикации Фронтовая сводка на утро 11 июля.
https://ukraina.ru/20250711/vs-rf-udarili-po-ukraine-stalo-izvestno-kto-poluchil-bolshe-vsekh-1065062296.html
https://ukraina.ru/20250711/dezertirstvo-i-maroderstvo-chto-proiskhodit-v-sumakh-1065056378.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, обоянь, курчатовский район, вооруженные силы украины, росавиация, бпла
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
10:07 11.07.2025 (обновлено: 10:45 11.07.2025)
В ночь на пятницу, 11 июля, украинские войска атаковали несколько российских регионов. В результате их налетов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Телеграм-канал Украина.ру
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.
Хинштейн также проинформировал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района Курской области осколочные ранения получили четыре человека.
Кроме того, минувшей ночью сообщалось о работе ПВО в Обояни Курской области. Местные Телеграм-каналы писали о громких звуках на этом участке. Также стало известно о сбитом украинском БПЛА в Курчатовском районе. В нескольких частях Курской области интенсивно работала система ПВО, а позже над городом прогремел мощный взрыв.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший регион. Позже он заявил, что в результате ударов вражеских беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения.
Телеграм-канал Mash, в свою очередь, написал, что ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область. Всего в области прогремело больше пяти взрывов, предварительно, работает ПВО, — уточнило издание.
В ночь на пятницу, 11 июля, в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области вводился красный уровень опасности угрозы БПЛА. Губернатор региона сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия.
О работе ПВО в Рязанской области писали местные Телеграм-каналы. В регионе была также объявлена опасность БПЛА. Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе, — губернатор Юрий Слюсарь.
По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе были сбиты три украинских беспилотника, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. На территории Калужской области силами ПВО уничтожены два БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он.
В то же время глава города Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что беспилотник ВСУ сбит над Таганрогом, его обломки упали на территорию авиационного научно-технического комплекс.
Что, тем временем, происходит на различных направлениях фронта — в публикации Фронтовая сводка на утро 11 июля.