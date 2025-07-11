https://ukraina.ru/20250711/pozhary-zhertvy-i-sbitye-drony-itogi-nochnykh-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1065062456.html

Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы

Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы - 11.07.2025 Украина.ру

Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы

В ночь на пятницу, 11 июля, украинские войска атаковали несколько российских регионов. В результате их налетов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Телеграм-канал Украина.ру

2025-07-11T10:07

2025-07-11T10:07

2025-07-11T10:45

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Хинштейн также проинформировал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района Курской области осколочные ранения получили четыре человека.Кроме того, минувшей ночью сообщалось о работе ПВО в Обояни Курской области. Местные Телеграм-каналы писали о громких звуках на этом участке. Также стало известно о сбитом украинском БПЛА в Курчатовском районе. В нескольких частях Курской области интенсивно работала система ПВО, а позже над городом прогремел мощный взрыв.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший регион. Позже он заявил, что в результате ударов вражеских беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения.Телеграм-канал Mash, в свою очередь, написал, что ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область. Всего в области прогремело больше пяти взрывов, предварительно, работает ПВО, — уточнило издание.В ночь на пятницу, 11 июля, в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области вводился красный уровень опасности угрозы БПЛА. Губернатор региона сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия.О работе ПВО в Рязанской области писали местные Телеграм-каналы. В регионе была также объявлена опасность БПЛА. Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе, — губернатор Юрий Слюсарь. По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе были сбиты три украинских беспилотника, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. На территории Калужской области силами ПВО уничтожены два БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он. В то же время глава города Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что беспилотник ВСУ сбит над Таганрогом, его обломки упали на территорию авиационного научно-технического комплекс. Что, тем временем, происходит на различных направлениях фронта — в публикации Фронтовая сводка на утро 11 июля.

https://ukraina.ru/20250711/vs-rf-udarili-po-ukraine-stalo-izvestno-kto-poluchil-bolshe-vsekh-1065062296.html

https://ukraina.ru/20250711/dezertirstvo-i-maroderstvo-chto-proiskhodit-v-sumakh-1065056378.html

курская область

обоянь

курчатовский район

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новости, курская область, обоянь, курчатовский район, вооруженные силы украины, росавиация, бпла