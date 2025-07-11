Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы - 11.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250711/pozhary-zhertvy-i-sbitye-drony-itogi-nochnykh-atak-vsu-na-rossiyskie-regiony-1065062456.html
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы - 11.07.2025 Украина.ру
Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
В ночь на пятницу, 11 июля, украинские войска атаковали несколько российских регионов. В результате их налетов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2025-07-11T10:07
2025-07-11T10:45
новости
курская область
обоянь
курчатовский район
вооруженные силы украины
росавиация
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059754909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41867a2ea11a8c0f362c1e08f363d456.jpg
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Хинштейн также проинформировал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района Курской области осколочные ранения получили четыре человека.Кроме того, минувшей ночью сообщалось о работе ПВО в Обояни Курской области. Местные Телеграм-каналы писали о громких звуках на этом участке. Также стало известно о сбитом украинском БПЛА в Курчатовском районе. В нескольких частях Курской области интенсивно работала система ПВО, а позже над городом прогремел мощный взрыв.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший регион. Позже он заявил, что в результате ударов вражеских беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения.Телеграм-канал Mash, в свою очередь, написал, что ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область. Всего в области прогремело больше пяти взрывов, предварительно, работает ПВО, — уточнило издание.В ночь на пятницу, 11 июля, в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области вводился красный уровень опасности угрозы БПЛА. Губернатор региона сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия.О работе ПВО в Рязанской области писали местные Телеграм-каналы. В регионе была также объявлена опасность БПЛА. Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе, — губернатор Юрий Слюсарь. По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе были сбиты три украинских беспилотника, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. На территории Калужской области силами ПВО уничтожены два БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он. В то же время глава города Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что беспилотник ВСУ сбит над Таганрогом, его обломки упали на территорию авиационного научно-технического комплекс. Что, тем временем, происходит на различных направлениях фронта — в публикации Фронтовая сводка на утро 11 июля.
https://ukraina.ru/20250711/vs-rf-udarili-po-ukraine-stalo-izvestno-kto-poluchil-bolshe-vsekh-1065062296.html
https://ukraina.ru/20250711/dezertirstvo-i-maroderstvo-chto-proiskhodit-v-sumakh-1065056378.html
курская область
обоянь
курчатовский район
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059754909_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3cf7b1077dac0a356adb706361af067c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, обоянь, курчатовский район, вооруженные силы украины, росавиация, бпла
Новости, Курская область, Обоянь, Курчатовский район, Вооруженные силы Украины, Росавиация, БПЛА

Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы

10:07 11.07.2025 (обновлено: 10:45 11.07.2025)
 
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на пятницу, 11 июля, украинские войска атаковали несколько российских регионов. В результате их налетов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Телеграм-канал Украина.ру
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.
Хинштейн также проинформировал, что в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района Курской области осколочные ранения получили четыре человека.
Кроме того, минувшей ночью сообщалось о работе ПВО в Обояни Курской области. Местные Телеграм-каналы писали о громких звуках на этом участке. Также стало известно о сбитом украинском БПЛА в Курчатовском районе. В нескольких частях Курской области интенсивно работала система ПВО, а позже над городом прогремел мощный взрыв.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, атаковавший регион. Позже он заявил, что в результате ударов вражеских беспилотников один человек погиб, еще один получил ранения.
Телеграм-канал Mash, в свою очередь, написал, что ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую область. Всего в области прогремело больше пяти взрывов, предварительно, работает ПВО, — уточнило издание.
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
09:59
ВС РФ ударили по Украине: стало известно, "кто получил больше всех"Российские войска нанесли массированные удары по Украине: поражены ключевые объекты в нескольких областях. Об этом 11 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
В ночь на пятницу, 11 июля, в городе Ельце и Елецком районе Липецкой области вводился красный уровень опасности угрозы БПЛА. Губернатор региона сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще один пострадал при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия.
О работе ПВО в Рязанской области писали местные Телеграм-каналы. В регионе была также объявлена опасность БПЛА. Ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Тарасовском районе, — губернатор Юрий Слюсарь.
По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, в регионе были сбиты три украинских беспилотника, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не были повреждены. На территории Калужской области силами ПВО уничтожены два БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", — отметил он.
В то же время глава города Таганрог Светлана Камбулова сообщила, что беспилотник ВСУ сбит над Таганрогом, его обломки упали на территорию авиационного научно-технического комплекс.
Сумы - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
06:37
Дезертирство и мародерство. Что происходит в СумахВ городе Сумы, который фактически превратился в прифронтовой после Курской авантюры Зеленского, на этой неделе произошел достаточно резонансный судебный процесс.
Что, тем временем, происходит на различных направлениях фронта — в публикации Фронтовая сводка на утро 11 июля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьОбояньКурчатовский районВооруженные силы УкраиныРосавиацияБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Британия и Украина подписали "историческое" соглашение с сомнительной эффективностью
11:35Коррупция на границе: прокуратура взыскивает миллиард за бракованные фортификации
11:10Российские войска заходят в Мирное: новые продвижения в Запорожской области
11:09Запад растягивает войну на Украине, "латая пробоины" в своей безопасности - Дроздов
11:00Украина незаконно использует жителей Курской области в обменных процессах – Москалькова
10:47За ночь российская ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников — Минобороны
10:41Одесский ТЦК оказался под ударом армии РФ — местные паблики
10:35Террористы с беспилотниками: в Брянской области обезврежены украинские диверсанты
10:27Российские войска продвинулись под Воскресенкой и Мирным: свежая карта боев
10:19 "Уничтожать русню": Лавров передал США выжимки из выступлений Зеленского
10:12В Одессе прогремел взрыв: зафиксировано уже шесть прилетов в один район
10:10Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!
10:07Пожары, жертвы и сбитые дроны: итоги ночных атак ВСУ на российские регионы
10:00Главное за ночь 11 июля
10:00Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска 0:54
09:59ВС РФ ударили по Украине: стало известно, "кто получил больше всех"
09:30США намерены догнать Россию и Китай в сфере БПЛА
09:24Фронтовая сводка на утро 11 июля
09:19Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов
09:15Трамп грозит России заявлением. Главное на утро 11 июля
Лента новостейМолния