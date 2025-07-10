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Взрывы и пожары: российские военные бьют по Украине
Взрывы и пожары: российские военные бьют по Украине - 10.07.2025 Украина.ру
Взрывы и пожары: российские военные бьют по Украине
В ночь на четверг российские военные ударили дронами и ракетами по нескольким украинским регионам, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-10T07:30
2025-07-10T07:30
2025-07-10T07:31
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"Герани" поражают цели в Черновцах. <...> ВС РФ наносят удары по целям в районе Николаева. <...>"Герани" бьют по объектам в Харькове. <...>Ударные БПЛА поражают цели в Полтавской области, а также на окраинах Киева. <...> Идёт массированная атака "Гераней" по целям в Киеве и Киевской области.Взрывы гремят как в самом городе, так и в районе Бучи, Белой Церкви и Василькова.<...>"Герани" прилетели в Чернигов и Конотопский район Сумской области. <...> Ракетный удар нанесен по целям в Киевской и Черниговской областях", - говорится в постах канала.Спутниковый сервис FIRMS, принадлежащий NASA, информирует, что в Киеве и на окраинах города зафиксировано около десятка очагов возгорания.Накануне поздним вечером взрывы раздавались в Днепропетровской области. ВС РФ также поразили объекты противника в оккупированном Херсоне."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, харьковская область, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины, миг-29
Новости, Россия, Киев, Харьковская область, Украина.ру, ВКС, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Взрывы и пожары: российские военные бьют по Украине
07:30 10.07.2025 (обновлено: 07:31 10.07.2025)
В ночь на четверг российские военные ударили дронами и ракетами по нескольким украинским регионам, передает телеграм-канал Украина.ру
"Герани" поражают цели в Черновцах. <...> ВС РФ наносят удары по целям в районе Николаева. <...>"Герани" бьют по объектам в Харькове. <...>Ударные БПЛА поражают цели в Полтавской области, а также на окраинах Киева. <...> Идёт массированная атака "Гераней" по целям в Киеве и Киевской области.Взрывы гремят как в самом городе, так и в районе Бучи, Белой Церкви и Василькова.<...>"Герани" прилетели в Чернигов и Конотопский район Сумской области. <...> Ракетный удар нанесен по целям в Киевской и Черниговской областях", - говорится в постах канала.
Спутниковый сервис FIRMS, принадлежащий NASA, информирует, что в Киеве и на окраинах города зафиксировано около десятка очагов возгорания.
Накануне поздним вечером взрывы раздавались в Днепропетровской области. ВС РФ также поразили объекты противника в оккупированном Херсоне.
"ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Харьковской области. <...> ВС РФ поражают цели в оккупированной части ДНР. <...>"Герани" поражают объекты противника в Луцке. <...> Новые прилёты в оккупированном Запорожье.<...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Волчанске и Купянске. <...> "Герани" поражают цели в Тернопольской области", - писал канал.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
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