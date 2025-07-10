Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска - 10.07.2025 Украина.ру
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Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска
Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска - 10.07.2025 Украина.ру
Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-07-10T17:50
2025-07-10T17:50
эксклюзив
сво
запорожье
запорожское направление
каховское водохранилище
александр сырский
вооруженные силы украины
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Долгое время Каменское на Запорожском направлении был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.При этом будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.
https://ukraina.ru/20250709/1064959425.html
запорожье
запорожское направление
каховское водохранилище
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, запорожье, запорожское направление, каховское водохранилище, александр сырский, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Запорожье, Запорожское направление, Каховское водохранилище, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска

17:50 10.07.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Линин СВО
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Долгое время Каменское на Запорожском направлении был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.
Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.
Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.
При этом будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.
Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.
Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.
У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.
Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.
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Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 17:50
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны КонстантиновкиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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