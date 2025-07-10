https://ukraina.ru/20250710/voenkor-evgeniy-linin-vsu-sozhgli-svoi-rezervy-v-polukotlakh-i-poluchili-krizis-ot-sum-do-pokrovska-1065033520.html

Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска

Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска - 10.07.2025 Украина.ру

Военкор Евгений Линин: ВСУ сожгли свои резервы в полукотлах и получили кризис от Сум до Покровска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-07-10T17:50

2025-07-10T17:50

2025-07-10T17:50

эксклюзив

сво

запорожье

запорожское направление

каховское водохранилище

александр сырский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057389820_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_31a67e38bbce68921ad10c170e47549f.jpg

Долгое время Каменское на Запорожском направлении был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.При этом будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.

https://ukraina.ru/20250709/1064959425.html

запорожье

запорожское направление

каховское водохранилище

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, сво, запорожье, запорожское направление, каховское водохранилище, александр сырский, вооруженные силы украины