https://ukraina.ru/20250710/v-gostyakh-u-geniya-fashizma-italiya-sobiraet-10-mlrd-dlya-zelenskogo-pod-pamyatnikami-epokhi-mussolini-1065025077.html

В гостях у "гения фашизма": Италия собирает €10 млрд для Зеленского под памятниками эпохи Муссолини

В гостях у "гения фашизма": Италия собирает €10 млрд для Зеленского под памятниками эпохи Муссолини - 10.07.2025 Украина.ру

В гостях у "гения фашизма": Италия собирает €10 млрд для Зеленского под памятниками эпохи Муссолини

Конференция по восстановлению Украины открылась в Риме среди памятников фашистской эпохи. Зеленский потребовал 200 млрд евро, Мелони призвала бизнес "не бояться" инвестировать. Вместо мирных инициатив — разговоры о производстве оружия. Посольство РФ назвало мероприятие циничным спектаклем, где Запад под видом помощи финансирует бесконечную войну

2025-07-10T17:07

2025-07-10T17:07

2025-07-10T17:07

эксклюзив

украина

италия

запад

владимир зеленский

трамп и зеленский

джорджи мелони

еврокомиссия

ес

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065024198_89:0:1565:830_1920x0_80_0_0_ef7b727780bd5481ac99913872f44927.png

Конференция по вопросам восстановления Украины открылась в Риме 10 июля. Основные мероприятия, в том числе торговая ярмарка с украинскими стендами, проходят в так называемом фашистском квартале EUR.Когда-то район EUR построили по приказу Бенито Муссолини для проведения всемирной выставки, где итальянский диктатор демонстрировал бы величие фашистского режима. В память о тех временах остались только архитектура, барельефы да памятники.До сих пор у Офисного здания (Palazzo degli Uffici) в EUR стоит статуя итальянского скульптора Итало Гризелли "Гений фашизма". Обнажённый мускулистый парень с лавровым венцом на голове как бы приветствует прохожих вскинутой в нацистском приветствии правой рукой. На руку в послевоенные годы добавили борцовскую повязку, а статую переименовали в "Гений спорта". У представителей украинских властей появилась возможность сфотографироваться с "гением" так, что никто за это не осудит.Рядом с памятниками фашистской эпохи итальянские власти возвели современный конгресс-центр Nuvola (Облако). Здесь Владимира Зеленского встретила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. До "Гения спорта" можно было пройтись пешком 900 метров, но Зеленского сразу завели в зал. И вообще, фотографий или видео с улиц итальянские журналисты почему-то не публикуют – вероятно, сомневаются в том, что это отличная идея. А как бы здорово получилось: Владимир Зеленский и барельеф с Муссолини на коне, Зеленский и квадратный Колизей, и так далее.Зеленского посадили в первый ряд, между его женой и Мелони. Через несколько человек от него справа присела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слева – президент Молдавии Майя Санду. Елена Зеленская ещё не знала, что в предстоящие двадцать минут сможет дважды застукать мужа в объятиях Мелони, и ничего ему за это не сможет сделать. Как и никто, если бы он сфотографировался с "гением".Мелони вышла на сцену и сорвала аплодисменты. Италия, сказала она, находится на правильной стороне истории (неужели?), поэтому нужно мобилизовать частный капитал и вложить деньги коммерсантов, бизнесменов и лавочников в страну с сомнительными перспективами – Украину."Итальянская система может сыграть решающую роль [в восстановлении Украины], – сказала Мелони. – Мы передаём инвесторам простой сигнал: не бойтесь, инвестиции – это не азартная игра, это инвестиции в мир и безопасность наших граждан. Мы будем рядом с вами".И Одессу Италия восстановит, и российские планы, по её словам, провалились. И деньги – деньги! – не надо бояться закапывать на поле чудес. Зеленскому очень понравилось – ещё бы, не свои же сбережения хоронить.Премьер-министр Италии не смогла сама дойти до своего места – на полпути, прямо под камерами, её поймал в охапку Зеленский, который преждевременно пошёл к трибуне. Он прижал Мелони, а она брезгливо отдёрнула свою руку от его предплечья, будто обожглась."Мы должны перехватывать беспилотники, нам нужны новые ракеты, нам нужны новые системы ПВО. Я призываю всех наших партнёров увеличить финансирование, увеличить инвестиции. Потому что, учитывая действия России, без финансирования производства беспилотников нам не обойтись", – сказал Зеленский.По словам Зеленского, украинская делегация подготовила пакет из 200 предложений на сумму в 10 млрд евро. Осталось только найти инвесторов, подписать и заплатить. Гарантией может выступить какой-нибудь мифический аналог плана Маршалла. А для этого нужно собрать очередную огромную коалицию. Как связаны восстановление и производство вооружений – не ясно.И Зеленскому похлопали. Мелони, видимо, подумала, что у русских (вряд ли европейцы разделяют русских и украинцев) принято обниматься после выступлений. Она встала и прижалась к Зеленскому. Рука у неё была уже увереннее и плавно соскользнула с предплечья гостя. Но язык тела всё же выдал неприятие – Мелони села и закинула правую ногу на левую, будто отворачивается от Зеленского. И руки на груди сложила в замок. И улыбка куда-то пропала. Ведь теперь ей придётся внушать предпринимателям, что заплатить Киеву 10 млрд евро – это не страшно. А краем глаза она подсматривала, как Зеленскому что-то по-русски говорила жена.Тем временем на сцену поднялась Урсула фон дер Ляйен. Она использовала площадку собрания по восстановлению Украины для рекламы фонда SAFE для совместных закупок вооружений. Киев на этом может заработать, это важный источник дохода и экономически выгодное предложение, подчеркнула она. Тем временем в Страсбурге депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия Урсуле.Поддержка Украины позволит государствам-членам достичь установленного НАТО целевого показателя в 5% ВВП на оборонные расходы, сказала она. В общей сложности, по её подсчётам, европейцам удастся собрать более 800 млрд евро."Мы будем работать в рамках инструмента SAFE, чтобы создать механизм, который объединит все эти потребности. Украина обладает передовыми системами вооружения и может поставлять оружие очень быстро и по низкой цене. Это именно то, что нам нужно в ЕС. Но украинская оборонная промышленность работает лишь на 60% своих мощностей, поэтому создание дополнительного спроса через SAFE поможет Киеву производить больше оружия", – сказала она.С начала специальной военной операции России на Украине Европа выделила Украине 165 млрд евро. В 2025 году власти Евросоюза выплатят ещё 1 млрд евро макрофинансовой помощи и 3 млрд евро из фонда Украины.Так где же тут про восстановление? А нет на этом мероприятии ничего, что подходило бы под мирные инициативы. Так и в российском посольстве в Италии заявили – в самом названии конференции заложена циничная и лживая логика нынешних руководителей стран Запада."Вместо того чтобы остановить войну и устранить её глубинные первопричины, они делают упор на её последствиях, тем самым показывая всему миру стремление к доминированию, ненасытность и жадность, ради которой они готовы перевернуть любую ситуацию с ног на голову", – заявили в посольстве.Зеленскому могли бы сказать "хватит" и направить на поиск путей мирного урегулирования. Вместо этого Запад и Италия "раскрывают свои коварные объятия и готовы обещать спонсировать "вечно" киевский режим". Таким образом, с одной стороны, финансируется бесконечное продление войны и разрушение Украины, с другой – сбор средств и их распределение. Вся эта кормушка уже обрела собственную жизнь и является самоцельной, превратившись в огромную финансовую дыру уже не только стран Запада, но и в целом мировой экономики, заключили дипломаты.Конференция в Риме, задуманная как площадка для "восстановления Украины", на деле превратилась в демонстрацию двойных стандартов. Проведение мероприятия в историческом квартале, связанном с фашистской эпохой, стало символичным фоном для обсуждения не мира, а новых военных инвестиций. Вместо поиска дипломатических решений Зеленский и европейские лидеры обсуждали увеличение поставок оружия, а фон дер Ляйен открыто продвигала схему обогащения на боевых действиях.Обещания "восстановления" оказались пустыми: ни частные инвесторы, ни государства ЕС не спешат вкладывать реальные деньги в разрушенную экономику Украины. При этом Запад продолжает накачивать Киев оружием, искусственно затягивая конфликт. Как верно отметили в российском посольстве, такая "помощь" лишь усугубляет разрушения, превращая Украину в "чёрную дыру" для западных бюджетов. Выходит, единственное, что действительно восстанавливают на таких мероприятиях, – это прибыли оборонных корпораций и политические амбиции лидеров, готовых жертвовать украинцами ради своих интересов.

https://ukraina.ru/20250528/merts-naryadil-zelenskogo-v-bronepidzhak-berlin-zapuskaet-novuyu-programmu-militarizatsii-ukrainy-1063468129.html

украина

италия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, италия, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, джорджи мелони, еврокомиссия, ес, европарламент