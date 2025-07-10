"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме - 10.07.2025 Украина.ру
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"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме
"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме - 10.07.2025 Украина.ру
"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме
В столице Италии 10-11 июля проходит конференция по восстановлению. Украины, куда массово выехали украинские топ-чиновники во главе с Зеленским.
2025-07-10T04:37
2025-07-10T04:37
украина
рим
италия
владимир зеленский
трамп и зеленский
кит келлог
ес
европейская комиссия
politico
эксклюзив
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Мероприятие проходит уже четвертый год, а Зеленский и его западные лоббисты каждый год стараются завлечь туда максимальное количество участников, от которых хотят денег на "ремонт провала", то есть, на послевоенное восстановление Украины.Четвертый год украинские чиновники бредят неким новым планом Маршалла, предполагая, что западные компании и миллиардеры раскошелятся, зная о коррумпированности украинских элит. Четвертый год представители министерств на этой конференции проводят перед западными банкирами красивые презентации со слайдами.В этом году на мероприятии заявлено участие 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2 тыс. компаний (среди них примерно 500 итальянских). Участвовать обещали: премьер Италии Джорджа Мелони, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. В кулуарах конференции также прошла встреча Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом.Украинскую делегацию помимо Зеленского возглавляет министр экономики Юлия Свириденко. Ранее на такие мероприятие возили премьер-министра Дениса Шмыгаля, но, по словам украинских депутатов, его скоро будут снимать. Кроме того, в Рим поехала целая дюжина украинских министров – от министра обороны до министра культуры, каждый из которых в своей сфере должен выпросить максимальное количество денег для Зеленского.От западных участников Зеленский ожидает "создания новых крупных фондов", а также выделения средств на восстановление в Харьковской, Херсонской и Донецкой области. Поскольку в этих регионах идут активные боевые действия, сколько ни выделяй на "восстановление", деньги исчезнут, а в Киеве скажут, что россияне опять всё уничтожили.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что на конференции в Риме Андрей Ермак надеется согласовать новую формулу помощи Украине, так как на Банковой осознают слабую позицию и пытаются сейчас сформировать новый альянс поддержки, чтобы вести торг с Кремлем.Американское издание Politico ожидает, что после встречи между Китом Келлогом и министром обороны Рустемом Умеровым на конференции в Риме могут возобновиться военные поставки Украине.Однако буквально накануне конференции стало известно, что американская инвестиционная компания BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины в связи с возросшей неопределенностью вокруг будущего страны. Фонд якобы был близок к получению не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиардов долларов от частных инвесторов, сказал вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд."Был близок", но не нашел желающих вкладываться в Украину. Изначально фонд планировали презентовать именно на конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля.Через создание инвестфонда особо ценные активы Украины должны были официально попасть в распоряжение компании BlackRock, но затем банкиры подсчитали и поняли, что сделка выглядит неликвидной. Иными словами, если даже такому инвестфонду, который доводил до банкротства целые государства, на Украине делать нечего, значит ситуация в экономике просто аховая.Украинский экономист Алексей Кущ отмечает, что отказ BlackRock от Украины — важнейший сигнал и маркер того, что речь уже идет не о восстановлении, а сохранении хотя бы чего-то. Проще говоря, американские банкиры-инвесторы уже не видят каких-либо перспектив и возможности еще что-нибудь вытянуть из Украины в обмен на помощь Зеленскому.Депутат Александр Дубинский из СИЗО пишет, что отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды Зеленский и Ермак, с целью личного обогащения (в долях с компанией), говорит о том, что США выходят из Украины по-настоящему.Украина превратилась в огромную дыру, пожирающую миллиарды западных спонсоров, конца этому они не видят, но пытаются громкими и пафосными речами побудить еще кого-нибудь финансировать её.Украинское издание "Наши гроши" пишет, что без BlackRock в Риме на конференции украинской делегации особо и делать нечего. "Очень не завидую тем украинцам, которые поедут на тусовку в Риме. Раньше ездили на этот слёт прожектеров просто побухать без обстрелов над головой. А сейчас то же самое, только уже зная, что точно нет американской перспективы", - пишет "Наши гроши".Вместо BlackRock, свернувшей свою деятельность по созданию фонда, Зеленский надеется на европейских союзников. Они вроде бы готовятся создать фонд на €100 млрд для долгосрочной поддержки Украины. Ожидается, что фонд будет включен в предложение по новому семилетнему бюджету ЕС, которое планируют представить 16 июля. Но для этого, во-первых, страны-члены должны поддержать такую инициативу, а у многих из них такого желания нет. И даже если создание такого фонда одобрят, финансирование может начаться только с 2028 года. Сейчас главное – пообещать, а за три года много воды утечет, власть может смениться не только на Украине, но и в ведущих странах ЕС.
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, рим, италия, владимир зеленский, трамп и зеленский, кит келлог, ес, европейская комиссия, politico, эксклюзив
Украина, Рим, Италия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Кит Келлог, ЕС, Европейская комиссия, Politico, Эксклюзив

"Слёт прожектеров". Что говорят на Украине о конференции восстановления в Риме

04:37 10.07.2025
 
Зеленский и Урсула - два непарных сапога
Зеленский и Урсула - два непарных сапога
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В столице Италии 10-11 июля проходит конференция по восстановлению. Украины, куда массово выехали украинские топ-чиновники во главе с Зеленским.
Мероприятие проходит уже четвертый год, а Зеленский и его западные лоббисты каждый год стараются завлечь туда максимальное количество участников, от которых хотят денег на "ремонт провала", то есть, на послевоенное восстановление Украины.
Четвертый год украинские чиновники бредят неким новым планом Маршалла, предполагая, что западные компании и миллиардеры раскошелятся, зная о коррумпированности украинских элит. Четвертый год представители министерств на этой конференции проводят перед западными банкирами красивые презентации со слайдами.
В этом году на мероприятии заявлено участие 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2 тыс. компаний (среди них примерно 500 итальянских). Участвовать обещали: премьер Италии Джорджа Мелони, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. В кулуарах конференции также прошла встреча Зеленского со спецпосланником США Китом Келлогом.
Украинскую делегацию помимо Зеленского возглавляет министр экономики Юлия Свириденко. Ранее на такие мероприятие возили премьер-министра Дениса Шмыгаля, но, по словам украинских депутатов, его скоро будут снимать. Кроме того, в Рим поехала целая дюжина украинских министров – от министра обороны до министра культуры, каждый из которых в своей сфере должен выпросить максимальное количество денег для Зеленского.
От западных участников Зеленский ожидает "создания новых крупных фондов", а также выделения средств на восстановление в Харьковской, Херсонской и Донецкой области. Поскольку в этих регионах идут активные боевые действия, сколько ни выделяй на "восстановление", деньги исчезнут, а в Киеве скажут, что россияне опять всё уничтожили.
Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что на конференции в Риме Андрей Ермак надеется согласовать новую формулу помощи Украине, так как на Банковой осознают слабую позицию и пытаются сейчас сформировать новый альянс поддержки, чтобы вести торг с Кремлем.
Американское издание Politico ожидает, что после встречи между Китом Келлогом и министром обороны Рустемом Умеровым на конференции в Риме могут возобновиться военные поставки Украине.
Однако буквально накануне конференции стало известно, что американская инвестиционная компания BlackRock прекратила искать инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины в связи с возросшей неопределенностью вокруг будущего страны. Фонд якобы был близок к получению не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиардов долларов от частных инвесторов, сказал вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд.
"Был близок", но не нашел желающих вкладываться в Украину. Изначально фонд планировали презентовать именно на конференции по восстановлению Украины в Риме 10 июля.
Через создание инвестфонда особо ценные активы Украины должны были официально попасть в распоряжение компании BlackRock, но затем банкиры подсчитали и поняли, что сделка выглядит неликвидной. Иными словами, если даже такому инвестфонду, который доводил до банкротства целые государства, на Украине делать нечего, значит ситуация в экономике просто аховая.
Украинский экономист Алексей Кущ отмечает, что отказ BlackRock от Украины — важнейший сигнал и маркер того, что речь уже идет не о восстановлении, а сохранении хотя бы чего-то. Проще говоря, американские банкиры-инвесторы уже не видят каких-либо перспектив и возможности еще что-нибудь вытянуть из Украины в обмен на помощь Зеленскому.
Депутат Александр Дубинский из СИЗО пишет, что отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды Зеленский и Ермак, с целью личного обогащения (в долях с компанией), говорит о том, что США выходят из Украины по-настоящему.
Украина превратилась в огромную дыру, пожирающую миллиарды западных спонсоров, конца этому они не видят, но пытаются громкими и пафосными речами побудить еще кого-нибудь финансировать её.
Украинское издание "Наши гроши" пишет, что без BlackRock в Риме на конференции украинской делегации особо и делать нечего. "Очень не завидую тем украинцам, которые поедут на тусовку в Риме. Раньше ездили на этот слёт прожектеров просто побухать без обстрелов над головой. А сейчас то же самое, только уже зная, что точно нет американской перспективы", - пишет "Наши гроши".
Вместо BlackRock, свернувшей свою деятельность по созданию фонда, Зеленский надеется на европейских союзников. Они вроде бы готовятся создать фонд на €100 млрд для долгосрочной поддержки Украины. Ожидается, что фонд будет включен в предложение по новому семилетнему бюджету ЕС, которое планируют представить 16 июля.
Но для этого, во-первых, страны-члены должны поддержать такую инициативу, а у многих из них такого желания нет. И даже если создание такого фонда одобрят, финансирование может начаться только с 2028 года. Сейчас главное – пообещать, а за три года много воды утечет, власть может смениться не только на Украине, но и в ведущих странах ЕС.
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