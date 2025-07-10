Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин - 10.07.2025 Украина.ру
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Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин
Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин - 10.07.2025 Украина.ру
Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о важности артиллерии на фоне популярности беспилотников, а также проанализировал действия Украины в случае оружейного дефицита и систематических ударов ВС России по ТЦК
2025-07-10T08:33
2025-07-10T08:33
видео
россия
украина
сша
виктор литовкин
вооруженные силы украины
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00:22 - Помощь фронту и успехи ВС России.04:33 - Почему США не поддерживают Украину? 06:55 - О сложной ситуации для ВСУ.12:05 - Участие ФРГ в производстве оружия на Украине.14:40 - О производстве российских танков.19:21 - Артиллерия и БПЛА: необходимость единого рода войск.
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видео, россия, украина, сша, виктор литовкин, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Украина, США, Виктор Литовкин, Вооруженные силы Украины

Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин

08:33 10.07.2025
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о важности артиллерии на фоне популярности беспилотников, а также проанализировал действия Украины в случае оружейного дефицита и систематических ударов ВС России по ТЦК
00:22 - Помощь фронту и успехи ВС России.
04:33 - Почему США не поддерживают Украину?
06:55 - О сложной ситуации для ВСУ.
12:05 - Участие ФРГ в производстве оружия на Украине.
14:40 - О производстве российских танков.
19:21 - Артиллерия и БПЛА: необходимость единого рода войск.
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