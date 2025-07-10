https://ukraina.ru/20250710/kakuyu-zadachu-dolzhna-reshit-rossiya-dlya-polnoy-pobedy-nad-kievskim-rezhimom--litovkin-1064994356.html

Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин

Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин - 10.07.2025 Украина.ру

Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о важности артиллерии на фоне популярности беспилотников, а также проанализировал действия Украины в случае оружейного дефицита и систематических ударов ВС России по ТЦК

2025-07-10T08:33

2025-07-10T08:33

2025-07-10T08:33

видео

россия

украина

сша

виктор литовкин

вооруженные силы украины

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00:22 - Помощь фронту и успехи ВС России.04:33 - Почему США не поддерживают Украину? 06:55 - О сложной ситуации для ВСУ.12:05 - Участие ФРГ в производстве оружия на Украине.14:40 - О производстве российских танков.19:21 - Артиллерия и БПЛА: необходимость единого рода войск.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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