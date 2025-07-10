https://ukraina.ru/20250710/deportatsii-zaprety-i-nadezhda-na-luchshee-chto-seychas-proiskhodit-mezhdu-moskvoy-i-baku-1065007277.html

Депортации, запреты и надежда на лучшее: что сейчас происходит между Москвой и Баку

Депортации, запреты и надежда на лучшее: что сейчас происходит между Москвой и Баку - 10.07.2025 Украина.ру

Депортации, запреты и надежда на лучшее: что сейчас происходит между Москвой и Баку

Лишенного гражданства РФ главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России. Несмотря на это Москва рассчитывает решить свои разногласия с Баку в партнерском ключе

2025-07-10T12:51

2025-07-10T12:51

2025-07-10T12:51

эксклюзив

россия

азербайджан

баку

дмитрий песков

ильхам алиев

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Депортация главы азербайджанской диаспоры ПодмосковьяЖурналисты "Известий" засняли Ибрагимова в аэропорту перед его вылетом в Баку. Он заявил, что решение о депортации стало для неожиданным. По его словам, он "чуть-чуть расстроился" из-за того, что ему приходится покидать Россию.Ибрагимов также рассказал, что не знает, почему его высылают из страны с формулировкой об угрозе национальной безопасности.Уроженец Азербайджанской ССР Ибрагимов жил в подмосковной Истре с 1998 года. Национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области возглавлял в течение последних пяти лет. Состоял в консультативном совете при Общественной палате региона, был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева на выборах 2018 года.Как писал телеграм-канал "Рыбарь", Ибрагимов – родственник владельца Истринского рынка Тахира Гаджиева. По информации "Царьграда", на имя Ибрагимова зарегистрировано с десяток разных фирм, в основном связанных с оптово-розничной торговлей овощами и фруктами.В каких-то криминальных историях Ибрагимов ранее замечен не был. Более того, в 2023 году он подавал заявку на премию главы региона на проект по сбору гуманитарной помощи участникам СВО.Из опубликованной МВД записи задержания Ибрагимова следует, что его лишили российского гражданства с по статье с формулировкой "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности"."Жесткие и несправедливые действия" АзербайджанаВысылка главы подмосковных азербайджанцев произошла в разгар обострения отношений между Москвой и Баку, которое началось в конце прошлого года после катастрофы рейса Баку-Грозный.Затем в Баку был закрыт Русский дом (представительство Россотрудничества), а президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетел в Москву на празднования 80-летия Победы.Недавно азербайджанская сторона резко обострила ситуацию, когда арестовала на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Помимо них были задержан еще ряд россиян, большинство из которых являлись IT-специалистами."Чрезмерные, публичные, избыточно публичные, чрезмерно жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не должны применяться. Несправедливость и незаконность должны быть устранены", - заявила на днях уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Это явилось ответом на полицейскую операцию в Екатеринбурге в конце июня, когда силовики ликвидировали этническую преступную группировку, состоящую из выходцев из Азербайджана. Двое человек скончались во время задержания: один из них умер из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго устанавливались.Всего были задержаны порядка 50 человек, некоторые из них подозреваются в нескольких убийствах на территории Свердловской области, совершенных в недавнем прошлом. Все убитые также были выходцами из Азербайджана.В Баку события в Екатеринбурге спровоцировали неоправданно жесткую реакцию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, работа правоохранительных органов не могла и не может быть поводом для такой реакции.Сторонники несмотря ни на чтоАрестами россиян Азербайджан не ограничился. В местных СМИ вышла целая серия критических материалов в адрес России и ее руководства, где Кремль обвинили чуть ли не в создании новой версии "тюрьмы народов".Работа силовиков на Урале никак не связана с каким-либо нажимом на официальный Баку и касается лишь сугубо уголовных эпизодов и борьбы с организованной преступностью. Тем не менее этот эпизод был использован азербайджанскими властями для усиления антироссийской риторики и нагнетания напряженности между странами.Москва демонстрирует на антироссийские демарши Баку сдержанную реакцию. Даже недавний запрет на ввоз молочной продукции от двух азербайджанских предприятий был введен Россией по просьбе этих производителей.Они заявили российской стороне, что больше не заинтересованы в экспорте в РФ, поэтому отказались проходить проверки российских контролирующих органов, после чего и вышел данный запрет.Кремль подчеркивает, что несмотря на осложнения, Россия и Азербайджан остаются партнерами."Мы по-прежнему являемся сторонниками и считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - заявил Песков.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все возникающие вопросы между странами необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов.Именно такой подход "на деле и служит коренным интересам народов наших стран", отметила она.О мотивах Баку в нынешнем противостоянии с Москвой - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру.

https://ukraina.ru/20250705/anatoliy-vasserman-anglosaksy-davyat-na-azerbaydzhan-so-strashnoy-siloy-chtoby-lishit-rossiyu-puti-v-1064702371.html

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эксклюзив, россия, азербайджан, баку, дмитрий песков, ильхам алиев